Дурной пример Шараповой: Серена устала от скандалов и тенниса

Известная (или уже — скандально известная?) американская теннисистка Серена Уильямс 26 сентября отмечает свой день рождения — ей исполняется 37 лет. Расхожая фраза «день рождения — грустный праздник» в данном случае кажется особенно жизненной, поскольку как раз накануне этого события тренер спортсменки Патрик Муратоглу сообщил печальную новость.

«Серена решила сняться с турнира China Open в Пекине, таким образом пропуская россиянку Екатерину Макарову в основную сетку.

Дойдя до финала Уимблдона и US Open, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде досрочно завершает свой сезон со статистикой 18 побед — шесть поражений», — такая запись появилась в твиттере французского специалиста.

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Любопытно, что он не стал писать текст сам, а лишь сделал репост с известного аккаунта, посвященного теннису, однако это действие сразу придало информации официальный статус.

А что до того, что Муратоглу не стал лично сожалеть о завершении сезона его подопечной — что ж, в настоящее время их отношения с Сереной оставляют желать лучшего.

Последний турнир, в котором американка приняла участие до неожиданного решения об отпуске, был тот самый US Open, где она уступила в финале 20-летней японке Наоми Осаке.

Первый сет Уильямс проиграла со счетом 2:6, а во втором у нее сдали нервы, и, когда судья вынес ей предупреждение за подсказки тренера, спортсменка отправилась разбираться.

«Он показал мне большой палец! Просто подбодрил меня. Мы никогда не использовали подсказки. Да, я понимаю, вы не знаете, поэтому я вам рассказываю. Это не было подсказкой. Я не жульничаю ради победы, для меня лучше проиграть», — уверяла Серена.

При этом сам Муратоглу признался, что действительно пытался помочь подопечной.

«Если говорить честно, то я подсказывал Серене, — сказал наставник в интервью сразу после финала. — Но я не уверен, что она видела».

С тех пор между спортсменкой и тренером воцарилось недопонимание.

«Я не понимаю, о чем он говорит. Я спрашивала у него: никаких подсказок не было. У нас нет никаких сигналов и никогда не было, а он говорит, что показывал какие-то жесты.

Ты говорил, что делал жесты, потом говорил, что давал мне указания. В этом нет никакого смысла, зачем он это делает?»

— возмущалась Серена в комментарии Sunday Project.

Любопытно, как в таких обстоятельствах теннисистка до сих пор не разорвала контракт с наставником. Впрочем, она и о досрочном завершении сезона пока никак не объявила в своих соцсетях, хотя вполне можно было ожидать трогательного обращения к фанатам.

Кто знает, может, и по этому вопросу они с тренером еще не пришли к единому мнению? Хотя вероятность этого, конечно, безумно мала.

После того болезненного поражения в финале US Open (второй сет со всеми разборками и криками Серена проиграла со счетом 4:6) спортсменке определенно нужно время, чтобы прийти в себя.

В том матче теннисистка не только проиграла аутсайдеру и упустила возможность сравняться по количеству титулов «Большого шлема» в одиночном разряде с легендарной Маргарет Смит-Корт, но и поставила под угрозу свою репутацию, ведь одним скандалом за подсказки тренера дело не ограничилось.

Судья также снял с Серены балл за неспортивное поведение — проигрывая по ходу встречи, она от злости разбила ракетку. Кроме того, рефери вскоре оштрафовал спортсменку на целый гейм за оскорбления: Уильямс обзывала его вором за свое предыдущее наказание.

После этого американка объявила судью сексистом, заявив, что мужчины никогда бы не подверглись такому штрафу за слово «вор», и до сих пор отказывается извиняться.

Теннисный мир раскололся пополам: кто-то поддерживает Уильямс, которая, по ее словам, борется за равноправие полов, а кто-то считает ее поведение, заставившее расплакаться чемпионку US Open Осаку, неприемлемым.

Возможно, не в последнюю очередь из-за этой шумихи спортсменка решила, что ей пора передохнуть и провести время в спокойной семейной обстановке.

Почти все последние записи теннисистки в твиттере посвящены ее годовалой дочери Алексис Олимпии.

«#Этамама (так Серена называет себя. — «Газета.Ru») впадает в стресс, когда Олимпия не хочет спать. Я в стрессе прямо сейчас».

«Каждую ночь, когда она засыпает, я думаю о ней и смотрю видео до тех пор, пока не засну сама. #Этамама немного одержима. Скажите мне, что я не одна такая».

Из-за рождения дочки в сентябре 2017 года Серена крайне тяжело входила в этот сезон. Спортсменку преследовали поражения и травмы, однако ближе к середине года она пришла в себя и добралась до двух финалов «Большого шлема» подряд — Уимблдона и US Open. Ни одного выиграть не удалось, но, если теннисистка продолжит в том же духе, то в сезоне-2019 рекорд Маргарет Смит-Корт (24 победы на «мэйджорах» в одиночном разряде) может не устоять.

Пока же именинница вовсю наслаждается временем со своей семьей и продолжает зарабатывать на рекламных контрактах: в данный момент она занимает первое место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменок планеты и за текущий год заработала $18,1 млн.

Любопытно, что чуть ранее по такому же пути решила пойти Мария Шарапова.

Об ее решении досрочно завершить сезон стало известно буквально за десять дней до аналогичного объявления Серены. Россиянка намерена отдохнуть и поправить здоровье, чтобы с новыми силами вступить в сезон-2019, который с большой долей вероятности станет для нее последним в карьере.

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