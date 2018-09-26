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Кошмарный старт: Головин впервые проиграл в Монако

«Монако» Головина выиграл лишь один матч из девяти на старте сезона

Александр Головин неудачно дебютировал в стартовом составе «Монако», не сумев спасти клуб от пятого поражения в сезоне. После матча главный тренер монегасков Леонарду Жардим раскритиковал всех игроков за недостаток самоотдачи.

Один из лидеров сборной России Александр Головин наконец совершил дебют в стартовом составе французского «Монако», выйдя с первых минут на матч чемпионата Франции против «Анже».

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Соперник монегасков никогда не считался топовым представителем Лиги 1, да и на стадионе «Монако» не выигрывал ни разу с тех пор, как три года назад после большого перерыва вернулся в высший дивизион.

Казалось, все готово для того, чтобы Головин проявил себя во всей красе и порадовал болельщиков, изголодавшихся по победам.

Клубные соцсети в преддверии игры делали особый упор на российском новичке — например, статистика встреч «Монако» и «Анже» в твиттере была украшена фото Головина, хотя он проводил во французском чемпионате только второй матч и еще никогда не играл с этой командой.

Также пресс-служба монегасков выложила видео, на котором Головин в официальном костюме команды осматривает газон незадолго до начала встречи.

Знакомый 17-й номер точно под нападающим Радамелем Фалькао на командной расстановке «Монако» — к такому еще нужно будет привыкнуть.

Однако красивая обертка матча не смогла повлиять на его содержание. «Монако» ужасно стартовал в этом сезоне: во всех турнирах до матча с «Анже» была всего одна победа, четыре поражения и три ничьих, и с приходом Головина ситуация не изменилась в одно мгновение. Хотя стало немного лучше.

Несмотря на недавнее восстановление от травмы, россиянин выделялся на поле — нередко разгонял атаки, удачно вступал в отбор, открывался под передачи партнеров. Уже в самом начале встречи хавбек прошел по левому флангу и заставил соперника нарушить на себе правила, заработав опасный штрафной.

Однако было видно, что одноклубники пока не до конца понимают новичка: то Фалькао, то Самюэль Грансир не успевали к его обостряющим передачам.

А вот соперник воспользовался своим моментом: на 27-й минуте Стефан Баокен замкнул прострел из пределов чужой штрафной, попав под перекладину.

Во втором тайме Головину позволили исполнить несколько «стандартов», и полузащитник неплохо пробил, причем после одного из ударов показалось, что мяч угодил в руку защитнику «Анже». Судья отправился смотреть видеоповтор, однако пришел к выводу, что пенальти назначать все-таки не стоит.

В целом во второй половине встречи россиянин играл несколько глубже, чем в первой, стараясь почаще подбирать мяч внизу и начинать атаки, давая им нужное направление. К сожалению, уже возле чужой штрафной партнеры Головина никак не могли выйти на решающий удар.

В итоге гол Баокена так и остался единственным во всем матче, как ни старались монегаски исправить ситуацию.

После этого поражения «Монако» с шестью очками опустился на 16-е место в чемпионате Франции — совсем близко от зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки.

А вот номинальный аутсайдер матча «Анже» набрал уже десять очков и поднялся на девятую позицию.

После провальной встречи главный тренер монегасков Леонарду Жардим раскритиковал своих подопечных за недостаток старания.

«В предыдущих двух матчах я видел полную самоотдачу. А сегодня я разочарован. Команда играла не с тем отношением, которого я от них требовал. Были технические огрехи, неточные передачи. В будущем мы должны совершенствоваться в этом направлении.

Начало чемпионата Франции выдалось очень трудным для нас по ряду причин. Но самая главная проблема — это отсутствие очков. Нам нужно срочно их набирать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Монако».

Остается надеяться, что Головин быстро освоится в новой команде и вскоре сможет оказывать более серьезное влияние на исход матчей, тем более что он уже явно добавил действиям монегасков энергии и осмысленности.

И, хотя «Монако» сейчас пребывает в кризисе, возможно, это даже к лучшему для россиянина — есть широкий простор, чтобы себя проявить.

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