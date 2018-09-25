«Ему проломят череп»: отец Конора унизил Хабиба

Отец ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Тони резко высказался перед одним из самых ожидаемых боев этого года, в котором его сын встретится в октагоне с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Как выразился Макгрегор-старший, досрочную победу нокаутом в первом же раунде одержит именно ирландец.

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«Я абсолютно уверен, что Конор нокаутирует его в первом раунде.

Другого быть не может — Хабиб не доживет до второго раунда. Он не сможет конкурировать с сыном ни в скорости, ни в точности, ни в мощности. Думаю, Конор проломит ему череп»,

— приводит слова отца ирландского бойца ESPN.

С поддержкой в адрес Макгрегора выступил его друг — российский боец Артем Лобов, который заявил, что «Нурмагомедов не умеет драться».

«Все говорят так, будто Конор совсем не умеет бороться, а Хабиб совсем не умеет бить. Хабиб действительно не умеет бить. Но то, что Конор не умеет бороться, — ложь. Он легко может побороть Хабиба и победить в партере»,— цитирует Лобова BJ Penn.

Примечательно, что между Артемом и Хабибом в апреле этого года произошел конфликт после интервью Лобова, оскорбившего «Дагестанского Орла», назвав его «ссыкуном».

«Конор выходил на бой против Мендеса «на одной ноге». Он повредил крестообразную связку. Я находился рядом с ним, когда врач позвонил ему и сказал, что ему необходима операция. Конор бросил трубку и сказал, что будет драться. Хабиб же снимался шесть раз, как что-то чуть заболит. Он даже вес сделать не может. Ему наплевать на фанатов, которые прилетают из России. Так кто тут боится? Кто цыпленок?

Конор всегда выходит, потому что он чемпион. Хабибу до него, как до Китая. У всех бывают проблемы на сгонке веса, но чемпион примет бой, а другой — ссыкун»,

— сказал тогда Лобов.

После этого Нурмагомедов встретился с ирландцем российского происхождения, едва не применив силу.

«Зачем ты говоришь что-то в мой адрес? Никогда больше не произноси мое имя», — потребовал чемпион UFC, схватив Лобова за шею.

Напомним, 20 сентября в театре Radio City Music Hall в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, приуроченная к поединку Макгрегора и Нурмагомедова. На ней ирландец вел себя вызывающе и пообещал «оторвать голову» своему сопернику.

«Его голова будет прыгать по октагону. Я оторву ему голову. Думаю, что хватит одного раунда. У него стеклянная челюсть. Я слышал, что в Дагестане челюсти как у куриц. Я буду готов к пяти раундам. Я прошел через все. Этот чувак просто стеклянный. Я его разобью»,

— заявил Конор.

Во время той встречи, к слову, Нурмагомедов вспомнил и про инцидент с Ломовым и выразил готовность встретиться с ним один на один.

Также бывший обладатель двух поясов UFC не смог обойти стороной и политический аспект, обвинив отца российского бойца в лицемерном отношении к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Отец Хабиба выложил в инстаграме фото с Кадыровым, когда они были в мечети. Кадыров — чеченский диктатор, безумный человек. Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью 'Вместе мы сильнее', — высказался Макгрегор, после чего столкнулся с волной критики в свой адрес.

Так, чемпион WFCA в легком весе Хусейн Халиев потребовал от ирландца принести извинения.

«Конор, ты очень большой мастер болтовни. Я понимаю, что твоя болтовня проходит в Ирландии, в Америке или еще где-то. Но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно было подумать, что можно говорить, а что нельзя болтать. Тебе придется ответить за свои слова в клетке или за ее пределами. Мы не прощаем, когда задевают честь семьи или человека.

Поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если ты не ищешь большие приключения», — заявил Халиев в видеообращении, опубликованном в инстаграме.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Для российского бойца это будет первый поединок в качестве обладателя чемпионского пояса в легкой весовой категории.

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