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«Глушаков не вернется»: Каррера отказался от капитана

Каррера не разрешил Глушакову вернуться в основу «Спартака»

ЦСКА и «Спартак» в рамках московского дерби сыграли вничью со счетом 1:1. В составе армейцев автором гола стал Никола Влашич, а у красно-белых забитым мячом отметился Фернандо. После матча главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Массимо Каррера пришли к выводу, что итог встречи оказался закономерным.

ЦСКА – «Спартак» — вывеска, которая не требует лишних объяснений ни для кого, кто хотя бы раз интересовался российским футболом. Московское супердерби, которое прошло воскресным вечером на стадионе «ВЭБ Арена», оправдало ожидания и собрало в себе все то, чего от него ждали зрители: борьбу, эмоции, голы и непредсказуемость.

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К матчу 8-го тура Российской премьер-лиги красно-синие подходили в статусе негласного фаворита. Несмотря на то, что ЦСКА в турнирной таблице национального первенства располагается ниже «Спартака», команда Виктора Гончаренко стремительно набирает ход и уже выглядит весьма целостным коллективом, способным решать большие задачи. Накануне дерби армейцы выцарапали ничью в гостевом матче Лиги чемпионом с чешской «Викторией» из Пльзени.

У красно-белых же ситуация обстоит несколько иначе: помимо обидного поражения в Вене от местного «Рапида» на старте Лиги Европы, в команде присутствует явное недопонимание между игроками и главным тренером.

Сперва Массимо Каррера не стал включать в заявку на игру с австрийцами капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, а затем отстранил их от тренировок с основной командой, сослав в «дубль». К слову, оба футболиста приняли участие в матче молодежного первенства и помогли «Спартаку» добыть победу в мини-дерби — 2:0.

Уже после матча с ЦСКА Каррера подтвердил, что и Глушаков, и Ещенко останутся в расположении «молодежки» на неопределенное время.

«Ожидается ли возвращение Глушакова и Ещенко? На данный момент нет. Почему? Я так решил. Смотрел ли я вчерашний матч молодежной команды с их участием? Нет, поскольку у нас в это время была тренировка»,

— сказал итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

В результате в стартовом составе «Спартака» на игру с ЦСКА вышла тройка центральных полузащитников Фернандо — Роман ЗобнинИвелин Попов. Первые двое стали авторами одного из главных эпизодов матча.

Зобнин протащил мяч до чужой штрафной и получил по ногам от Ильзата Ахметова, в результате чего главный арбитр встречи зафиксировал фол со стороны армейского полузащитника. К мячу подошел Фернандо, и бразилец нанес точнейший удар в верхнюю ближнюю «девятку».

Впрочем, для 11-го номера красно-белых подобный гол далеко не случайность.

«В последних двух матчах мне не удавалось забить со штрафного, хотя возможности были. Рад, что получилось сегодня. Вдвойне приятно, что удалось сделать это в дерби. На тренировках я всегда отрабатываю такие удары: по 15-20 раз», — прокомментировал свой гол Фернандо.

1:0 — «Спартак» повел в счете и доводил дело до победы ровно до 63 минуты.

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, сместившись с левого фланга чуть в центр, сделал передачу на новичка армейцев Николу Влашича. Хорват, обыграв все того же Фернандо, точно пробил в дальний нижний угол с линии штрафной и счет сравнял.

Ровно до последней секунды обе команды имели как минимум по 2-3 момента, чтобы перехватить преимущество, однако встреча завершилась вничью, которая, к слову, стала первой с апреля 2013 года.

По мнению Виктора Гончаренко, исход дерби оказался закономерным, а также обратил внимание на то, что обе команды потратили немало сил в еврокубковых матчах в середине недели.

«Думаю, счет по игре. Все-таки сказались матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов, потому что были заметны проблемы с движением и у нас, и у «Спартака». Команды проявляли характер. То, как были забиты голы, — это свойственно командам. «Спартак» забил со стандарта, ЦСКА с игры, и мы были нестабильны», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ», после чего покинул стадион, не посетив пресс-конференцию.

Причиной этому стала смерть его друга Анатолия Капского, который являлся президентом белорусского клуба БАТЭ.

Капский скончался 22 сентября. О причинах смерти пресс-служба белорусского клуба не сообщила.

«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ — его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен», — говорится в сообщении.

Гончаренко проработал в структуре БАТЭ в общей сложности девять лет, шесть из которых на посту главного тренера самого титулованного клуба Белоруссии.

Вместо него на послематчевой пресс-конференции выступил его помощник Сергей Овчинников.

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков обеих команд за антураж. Стадион был заполнен до отказа. Думаю, игра тоже понравилась — и зрителям, и специалистам, пускай она и была валидольной. Что мы ожидали от «Спартака», то и подтвердилось. Наша команда ровно провела матч, без провалов. Хотелось выиграть, но результатом довольны», — сказал он.

Солидарным с тренером ЦСКА оказался и наставник «Спартака» Массимо Каррера, поблагодаривший своих подопечных за игру.

«Счет по игре. Обе команды боролись, и моменты были и у нас, и у них. Думаю, все справедливо. В перерыве ничего не менял, просто сказал ребятам, что надо спокойно играть в футбол, как мы умеем.

Мы пытались играть, а не только контратаковать. Думаю, и ЦСКА во втором тайме играл на контратаках. В первом тайме мы не играли достойно, поскольку боялись быть с мячом, а во втором сыграли достаточно хорошо.

Я доволен результатом и игрой своих ребят. Они выложились полноценно. Уверяю, что ребята выложились на все сто, и я благодарен за то, что они отдали душу сегодня»,

— заявил итальянец.

Примечательно, что непосредственные участники матча с мнением специалистов не согласились. Так, автор голевой передачи Кирилл Набабкин выразил недовольство ничейным результатом, отметив, что ЦСКА заслуживал победы.

«Есть неудовлетворение.

Я считаю, что мы должны были выигрывать, а ничья — это, мне кажется, не по делу. Мы выглядели лучше «Спартака».

Они, в принципе, в первом тайме создали только один стандарт, с которого и забили. А так мы полностью контролировали матч. К сожалению, не удалось забить второй гол, хотя к этому было очень много предпосылок.

В завершающей стадии атак удачи чуть не хватало. Может быть, где-то замедлили, когда надо было сыграть быстрее», — признался Набабкин в эфире «Матч ТВ».

А вот полузащитник «Спартака» Александр Самедов и вовсе подчеркнул, что его команде не удалось выполнить план на игру в полной мере.

«Один заработанный балл в гостевом матче с ЦСКА — это достойный результат. У нас был определенный план на игру, но не получилось его реализовать.

Мы не преуспели в атаке и в контроле мяча. ЦСКА был более мобильным. Игра у нас сегодня не получилась»,

— заключил Самедов.

В 9-м туре ЦСКА сыграет в Оренбурге с местным клубом, а «Спартак» дома примет «Ростов».

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