Ярость Гончаренко и чудо Фернандо: ЦСКА не дожал «Спартак»

Высоченная башня арены ЦСКА издали сияла нежным неоном, а далекий гул огромной толпы фанатов при свете фонарей напоминал глухой шум морского прибоя.

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В таких условиях дорога до «ВЭБ Арены» казалась бы удивительно умиротворенной, если бы не железные ограждения с надписью «УВД», сплошной стеной окружающие сквер вблизи стадиона (видимо, для того чтобы люди не срезали путь по газону).

Вдоль этих заграждений через каждые 10 метров встречались сотрудники правопорядка, количество которых удивительным образом уменьшалось по мере удаления от ближайшей остановки общественного транспорта, а потом резко возрастало непосредственно возле стадиона. Видимо, предполагалось, что в середине своего пути до арены болельщики наименее склонны к проявлению излишней эмоциональности. А в преддверии этого матча было от чего всплеснуть руками.

Московское дерби ЦСКА и «Спартака» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) привлекало усиленное внимание фанатов не только потому, что на поле встречались извечные соперники. На этот раз изюминку классическому противостоянию добавляли те обстоятельства, в которых команды подошли к этой встрече.

Армейцы в предыдущем матче сыграли вничью с чешской «Викторией Пльзень» в рамках Лиги чемпионов (2:2), чем серьезно удивили своих болельщиков.

Какое-то время подопечные Виктора Гончаренко даже проигрывали уступающему им в классе сопернику со счетом 0:2. В итоге пришлось героически спасаться: Никола Влашич забил второй мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. При этом осталось четкое ощущение, что красно-синие создали немало моментов и должны были побеждать, однако реализация внезапно подвела. Что это было — невезение в одном конкретном матче или хроническая проблема? Ответ могло дать московское дерби.

«Спартак» же и вовсе в последние недели пребывал на устах у всех любителей футбола:

скандал с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, проигрыш «Ахмату» в чемпионате России, странное поражение от австрийского «Рапида» (0:2) в Лиге Европы… Казалось, что красно-белые тонут под грузом внутренних противоречий — и было крайне интересно посмотреть на то, как они справятся с этими невзгодами во время важнейшего дерби.

Болельщики обеих команд ответственно подошли к поддержке своих фаворитов. Армейцы растянули на всю трибуну баннер с надписью «Кони, погнали» с изображением яростно скалящегося скакуна, из ноздрей которого валил красно-синий дым.

Красно-белые оказались чуть менее оригинальны и ограничились надписью «Спартаковские фанаты», но, в отличие от своих соперников, не стали убирать эту растяжку по ходу игры: она гордо красовалась прямо напротив болельщиков ЦСКА и после финального свистка.

При такой поддержке грех было не показать интересный атакующий футбол. Команды решили не снижать градус ажиотажа вокруг своего противостояния и с ходу кинулись вперед.

ЦСКА действовал по-хозяйски, спокойно выбираясь из обороны через пас и создавая один опасный момент за другим. Особенно активничал Федор Чалов — лучший бомбардир чемпионата России на данный момент.

Он цеплялся за мячи у чужой штрафной и грамотно навешивал (Влашич мог однажды замыкать), сам выходил на ударную позицию и тревожил юного Александра Максименко (тот героически спасал) — в общем, всегда был на острие и не давал «гладиаторам» спокойно выдохнуть.

От такого насыщенного давления с самых первых минут подопечные Массимо Карреры периодически начинали паниковать, чем однажды едва не воспользовался Алан Дзагоев.

Но полузащитнику вообще в последнее время не везет с моментами: в матче против «Виктории Пльзень» он тоже упустил несколько явных возможностей отличиться. Черная полоса продолжилась у Дзагоева и в этом матче.

У красно-белых завоевать доверие болельщиков изо всех сил пытался приунывший в последнее время Луис Адриано: бразилец неплохо открывался в чужой штрафной, особенно активно взаимодействуя со скоростным Лоренсо Мельгарехо, который стремился найти его пасом, но каждый раз не хватало малости для действительно опасного удара.

В целом казалось, что ЦСКА давит и вот-вот забьет свой мяч, однако получилось все ровно наоборот: «стандарт», Фернандо у мяча — гол. Снаряд полетел точно в «девятку», и даже Игорь Акинфеев был бессилен.

Седьмой гол «Спартака» в Российской премьер-лиге этого сезона — причем все были проведены не с игры.

Впрочем, вряд ли кто-то из фанатов красно-белых был недоволен тем, как именно был забит этот мяч. Главное — вышли вперед (даже немного вопреки логике развития событий), чем явно смутили доминирующего оппонента.

Во втором тайме ЦСКА ринулся отыгрываться. Вот Дзагоев упустил очередной жирный момент, а здесь Никита Чернов растерялся в явной голевой ситуации и забыл пробить… Долго так продолжаться не могло. И судьба вернула должок армейцам, которые так нелогично пропустили мяч первыми.

На 63-й минуте Влашич, спасший команду в предыдущем матче — с «Викторией», — снова стал героем эпизода, здорово обыграв Фернандо в чужой штрафной и пробив точно в уголок — Максименко не хватило сантиметров, чтобы отразить этот удар.

Остаток встречи прошел в обоюдоострой борьбе, но все-таки психологическое преимущество осталось на стороне армейцев. Они вдохновились ответным голом, они шли вперед, они хотели вырвать победу: Виктор Гончаренко даже со злости швырнул бутылку с водой, когда стало известно, что судья компенсировал всего три минуты ко второму тайму.

После финального свистка футболисты ЦСКА подошли к своей фанатской трибуне и аплодисментами поблагодарили ее за поддержку, а Влашич даже подарил футболку одному из фанатов с первого ряда.

Армейцы второй раз подряд не победили в матче, в котором они выглядели чуть лучше оппонента, однако оставили после себя весьма хорошее впечатление.

«Спартак» тоже может занести эту встречу себе в актив: ничья с сильным соперником на чужом поле, учитывая все сопутствующие этому событию обстоятельства, — почти подвиг.

1:1 — справедливый результат, и этот матч надолго запомнится фанатам, даже несмотря на всего три удара в створ ворот.

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