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«Сказался возраст»: почему Джошуа нокаутировал Поветкина

Поветкин рассказал о своем состоянии после нокаута от Джошуа‍

Российский боксер Александр Поветкин после поражения техническим нокаутом от британца Энтони Джошуа отметил, что уступил из-за собственной невнимательности. Спортсмен из Великобритании заявил, что ему противостоял крепкий соперник, а известный тренер Александр Зимин выразил мнение, что Поветкину нужно было больше атаковать в начале поединка.

39-летний российский боксер Александр Поветкин техническим нокаутом уступил 28-летнему Энтони Джошуа из Великобритании в поединке за титулы чемпиона мира по трем престижным версиям. Бой состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 80-ти тысяч зрителей.

Начало поединка осталось за Поветкиным. Александр много атаковал. В конце первого раунда у россиянина получился отличный удар, после которого у соперника началось носовое кровотечение.

На протяжении шести раундов шла равная борьба, что стало сюрпризом для многих болельщиков и экспертов, которые предрекали Джошуа легкую победу. Тем не менее, непобежденный британец все же добился своего.

Развязка наступила в седьмом раунде. Александр отправился в нокдаун после мощной серии из двух ударов Джошуа. Поветкин встал на ноги и продолжил бой, однако соперник усилил атакующий натиск и добился технического нокаута россиянина.

Александру было тяжело после мощных ударов британца. Врачам даже пришлось надеть на спортсмена кислородную маску. Однако, к счастью, все обошлось без серьезных травм.

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После боя Джошуа пришел к Поветкину в раздевалку и поблагодарил россиянина за бой. Британец сообщил, что захотел посетить Россию.

«Все, что я хочу сейчас, — это показать, как я тебя уважаю, — сказал чемпион мира. — Ты очень крепкий соперник, я теперь хочу приехать в Россию.

«В любое время», — ответил Александр, после чего соперники обменялись традиционным боксерским приветствием.

Видеозапись своего посещения раздевалки Джошуа подписал по-русски: «Удачи, Поветкин».

Сам россиянин, объясняя поражение, отметил, что соперник был сильнее. «Трудно сказать, почему уступил, вроде не устал.

Пропустил удар. Невнимательным был. Бой вел неплохо, нормально. Про Джошуа не могу сказать, что прямо удивил. Был сильнее просто, поэтому, наверное, и нокаут.

По плану на бой мы вроде неплохо шли, работали. Но что-то все равно, наверное, неправильно сделали. Так сразу тяжело говорить», — приводит слова Поветкина «Р-Спорт».

Также Александр ответил на вопрос о состоянии здоровья.

«Со здоровьем все нормально, только (рассечение — «Газета.Ru») зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально», — заверил российский спортсмен.

Известный тренер Александр Зимин, комментируя результат боя, отметил, что Александру нужно было больше атаковать в начале поединка.

«Надо было Саше раньше атаковать. Порезче, пожестче и почаще. Может, Джошуа попал бы в нокаут, пока он «сонный» ходил по рингу.

Первые три раунда британец вообще ничего не делал. Сашке надо было поактивнее начинать. Пока Джошуа был вялый, он мог одержать победу. Надо было больше бить и чаще повторять. Раньше Поветкин проводил сдвоенные комбинации, а сейчас атаковал одиночными ударами. Мне это непонятно.

Поветкин вышел с желанием боксировать. Но его надо было подтвердить количеством ударов. А что мы увидели? Британец задал совсем другой ритм: удар — пауза — удар — пауза. Поветкин растерялся в этих паузах, а его тренеры почему-то не подсказали, что надо работать более интенсивно», — цитирует эксперта «Спорт день за днем».

Также Зимин поделился мыслями, почему Поветкин проиграл в седьмом раунде.

«Перед седьмым раундом Саша стал реже бить и открываться. Вы же все видели. Он пропустил от Джошуа чистые удары. Даже не через перчатки. Руки были внизу.

Скорее всего Поветкин быстро устал. Во-первых, возраст сказывается. Еще мне показалось, что он слишком себя засушил», ,

— добавил специалист. Кроме того, Зимин рассказал о дальнейших перспективах Поветкина.

«После таких жутких ударов в супертяжелом весе надо сделать полугодичный перерыв. Там могло быть небольшое сотрясение.

Конец профессиональной карьеры? Все может быть. Но Поветкин — психоустойчивый. Он может и остаться», — заключил тренер.

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