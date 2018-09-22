Бой года: Поветкин сражается с Джошуа. LIVE

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Лоуренс Около будет пытаться оспорить у Мэтти Аскина титул чемпиона Британии.
Напоминаем, что в андеркарде сегодня еще вы увидим поединки Мэтти Аскин / Лоуренс Околи и Люк Кемпбэлл / Иван Менди.
Сергей Кузьмин завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA!
Вот это да! Остановлен у нас бой по завершении четырех раундов! Повреждение руки получил Дэвид Прайс. Поздравляем с победой Сергея Кузьмина.
Обменялись неплохими моментами боксеры. Кузьмин наконец начал попадать по Прайсу. Но, объективно говоря, лучше пока действует англичанин. Судья ему вынес предупреждение за выбрасывание локтей.
Полетел в атаку Кузьмин в третьем раунде, а Прайс очень грамотно занял оборонительную позицию и буквально выманивает россиянина, чтобы нанести серию ударов. Очень хороший правый апперкот у англичанина.
Отличный удар по печени и правый боковой по голове нанес Сергей ливерпульскому бойцу под конец второго раунда, неплохо россиянин работает по корпусу. Чувствует себя уверенно Кузьмин.
Завершился первый раунд. Пока не впечатляет Сергей. У здоровенного Прайса огромное преимущество, старается он наносить боковые удары и апперкоты. Защищается россиянин большую часть времени.
Начался поединок Прайс — Кузьмин! Пожелаем удачи российскому спортсмену!
А вот появляется на ринге россиянин Сергей Кузьмин. Сегодня он будет проверять на прочность Дэвида Прайса, который в марте отправился в мощнейший нокаут от Александра Поветкина.
Начинаем нашу трансляцию с итога боя Шахрама Гиясова и Хулио Лагуны. Боксер из Узбекистана победил техническим нокаутом в четвертом раунде, нанеся Лагуне первое поражение в карьере!
Трансляция начнется в 21.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители бокса. Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.