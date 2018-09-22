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ХК СочиТрактор
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Медведева заняла второе место по итогам произвольной программы на турнире в Канаде
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Испания / Примера
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Украина / Премьер-лига
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17:00
Кристал ПэласНьюкасл Юнайтед
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17:00
Лестер СитиХаддерсфилд Таун
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ЛиверпульСаутгемптон
3:0
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17:00
Манчестер ЮнайтедВулверхэмптон
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19:30
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Италия / Серия А
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ПармаКальяри
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СампдорияИнтер М
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Германия / Бундеслига
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Бокс/ММА / Бой за три титула чемпиона мира
21:00
Энтони Джошуа (Великобритания) — Александр Поветкин (Россия)
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Россия / Премьер-Лига
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Бой года: Поветкин сражается с Джошуа. LIVE

Поветкин сражается с Джошуа за пояса WBA, WBO, IBF

На лондонском стадионе «Уэмбли» проходит боксерский вечер, в рамках которого главным поединком станет встреча между российским боксером Александром Поветкиным и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
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Трансляция
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21:35

Лоуренс Около будет пытаться оспорить у Мэтти Аскина титул чемпиона Британии.

21:25

Напоминаем, что в андеркарде сегодня еще вы увидим поединки Мэтти Аскин / Лоуренс Околи и Люк Кемпбэлл / Иван Менди.

21:18

Сергей Кузьмин завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA!

21:15

Вот это да! Остановлен у нас бой по завершении четырех раундов! Повреждение руки получил Дэвид Прайс. Поздравляем с победой Сергея Кузьмина.

21:14

Обменялись неплохими моментами боксеры. Кузьмин наконец начал попадать по Прайсу. Но, объективно говоря, лучше пока действует англичанин. Судья ему вынес предупреждение за выбрасывание локтей.

21:09

Полетел в атаку Кузьмин в третьем раунде, а Прайс очень грамотно занял оборонительную позицию и буквально выманивает россиянина, чтобы нанести серию ударов. Очень хороший правый апперкот у англичанина.

21:05

Отличный удар по печени и правый боковой по голове нанес Сергей ливерпульскому бойцу под конец второго раунда, неплохо россиянин работает по корпусу. Чувствует себя уверенно Кузьмин.

21:02

Завершился первый раунд. Пока не впечатляет Сергей. У здоровенного Прайса огромное преимущество, старается он наносить боковые удары и апперкоты. Защищается россиянин большую часть времени.

21:00

Начался поединок Прайс — Кузьмин! Пожелаем удачи российскому спортсмену!

20:55

А вот появляется на ринге россиянин Сергей Кузьмин. Сегодня он будет проверять на прочность Дэвида Прайса, который в марте отправился в мощнейший нокаут от Александра Поветкина.

20:50

Начинаем нашу трансляцию с итога боя Шахрама Гиясова и Хулио Лагуны. Боксер из Узбекистана победил техническим нокаутом в четвертом раунде, нанеся Лагуне первое поражение в карьере!

20:45

Трансляция начнется в 21.00 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители бокса. Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.