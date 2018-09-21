Добить Канаду: Медведева открывает новый сезон. LIVE

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Вторая разминка на очереди.
Получает за две программы кореянка 103,77 балла и выходит в лидеры.
Не смогла выполнить двойной аксель кореянка, но получился у нее неплохой двойной флип и двойной тулуп. На следующем прыжке Ли не удержалась на ногах и упала.
Юнсу Ли вышла на лед.
82,03 балла получает Сара.
Never be enough — так звучал главный лозунг песни, под которую вышла новозеландка. Двойного акселя и двойного флипа для высокого балла, пожалуй, действительно будет недостаточно.
Чередуются у нас фигуристки из Исландии и Новой Зеландии. Следующей на лед вышла Сара Изабелла Бардо.
74,62 балла получает исландская фигуристка.
Не самая сложная программа у Юлии. Но ради справедливости помимо чистого двойного флипа отметим красивый наряд и музыку.
На очереди еще одна представительница Исландии. Юлия Гретарсдоттир выступает.
96.46 — общий результат новозеландской фигуристки по итогам короткой и произвольной программ.
Хорошо выполнила комбинацию двойной флип - двойной тулуп Тамипо.
Продолжает сегодняшний вечер представительница Новой Зеландии Брук Тамипо.
Дважды едва не упала Ева при выполнении прыжков. Отметим красивую музыку, но сама фигуристка своим выступлением недовольна.
Открывает произвольную программу Ева Догг Саемундсдотир из Исландии.
Появились спортсменки на льду.
Совсем скоро выйдут на разминку фигуристки.
В короткой программе Медведевой был каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц. Однако его российская фигуристка его недокрутила.
Тройка лидеров же выглядит следующим образом: 1. Евгения Медведева (Россия) – 70,98 2. Брэди Теннелл (США) – 69,26 3. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,23
Напомним, вчера фигуристки показали короткую программу. Лучшей стала россиянка Евгения Медведева.
Соревнования начнутся в 0.08 по московскому времени
Доброй ночи, уважаемы любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек на турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания. Соревнования проходят в Оквилле.