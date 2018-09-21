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Медведева показывает произвольную программу на турнире в Канаде
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Добить Канаду: Медведева открывает новый сезон. LIVE

Медведева показывает произвольную программу на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева демонстрирует произвольную программу на официальных соревнованиях сезона-2018/19 на турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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01:06

Вторая разминка на очереди.

01:04

Получает за две программы кореянка 103,77 балла и выходит в лидеры.

01:02

Не смогла выполнить двойной аксель кореянка, но получился у нее неплохой двойной флип и двойной тулуп. На следующем прыжке Ли не удержалась на ногах и упала.

00:57

Юнсу Ли вышла на лед.

00:56

82,03 балла получает Сара.

00:53

Never be enough — так звучал главный лозунг песни, под которую вышла новозеландка. Двойного акселя и двойного флипа для высокого балла, пожалуй, действительно будет недостаточно.

00:48

Чередуются у нас фигуристки из Исландии и Новой Зеландии. Следующей на лед вышла Сара Изабелла Бардо.

00:47

74,62 балла получает исландская фигуристка.

00:45

Не самая сложная программа у Юлии. Но ради справедливости помимо чистого двойного флипа отметим красивый наряд и музыку.

00:41

На очереди еще одна представительница Исландии. Юлия Гретарсдоттир выступает.

00:40

96.46 — общий результат новозеландской фигуристки по итогам короткой и произвольной программ.

00:37

Хорошо выполнила комбинацию двойной флип - двойной тулуп Тамипо.

00:32

Продолжает сегодняшний вечер представительница Новой Зеландии Брук Тамипо.

00:30

Дважды едва не упала Ева при выполнении прыжков. Отметим красивую музыку, но сама фигуристка своим выступлением недовольна.

00:25

Открывает произвольную программу Ева Догг Саемундсдотир из Исландии.

00:20

Появились спортсменки на льду.

00:10

Совсем скоро выйдут на разминку фигуристки.

00:02

В короткой программе Медведевой был каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц. Однако его российская фигуристка его недокрутила.

00:01

Тройка лидеров же выглядит следующим образом: 1. Евгения Медведева (Россия) – 70,98 2. Брэди Теннелл (США) – 69,26 3. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,23

00:00

Напомним, вчера фигуристки показали короткую программу. Лучшей стала россиянка Евгения Медведева.

23:55

Соревнования начнутся в 0.08 по московскому времени

23:50

Доброй ночи, уважаемы любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек на турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания. Соревнования проходят в Оквилле.