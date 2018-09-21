«Проституция и предательство»: чем объяснили прощение РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) спустя почти три года отстранения наконец было восстановлено в своих правах и теперь может функционировать без постоянного надзора со стороны Всемирного агентства (WADA) и британского (UKAD). Впрочем, эти организации все равно продолжат консультировать РУСАДА до апреля 2019 года — на такой срок был заключен договор.

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Кроме того, восстановление Российского агентства может быть отменено, если до конца 2018 года WADA не получит базу данных из Московской антидопинговой лаборатории — той самой, которую когда-то возглавлял Григорий Родченков и где, по его словам, творились махинации с пробами.

Однако все эти довольно жесткие условия не помешали многим противникам России поднять настоящий бунт против возвращения прав РУСАДА.

Одними из первых по этому вопросу высказались лица, с самого начала взобравшиеся на баррикады борьбы с российским допингом.

Так, канадский профессор Ричард Макларен, выпустивший два доклада об употреблении запрещенных веществ в России и заявивший о наличии целой государственной системы поддержки допинга, заявил, что WADA выбрало более легкое решение вопроса вместо честного суда.

«Думаю, Всемирное агентство оказалось в трудной ситуации, поставив во главу угла практичность и забыв о справедливости.

Как итог: WADA само отказалось от любой возможности заставить Россию подчиниться.

Нам еще предстоит увидеть, как отреагирует на данное решение спортивное сообщество. Уже сейчас видно, что большая часть атлетов негативно отнеслась к восстановлению РУСАДА», — заявил профессор в интервью телеканалу CBC.

Адвокат Родченкова Джим Уолден пошел еще дальше и назвал решение WADA предательством.

«Возвращение прав РУСАДА — это величайшее предательство «чистых» спортсменов в истории Олимпийских игр.

США впустую тратят средства, оказывая помощь WADA, которое оказалось не в состоянии бороться с государственной программой сокрытия допинга в России», — заявил юрист.

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт и вовсе заявил, что WADA пора распускать. При том, что подчиненная ему организация является составной частью этого самого WADA. Впрочем, заявление функционера оказалось не лишено поэтичности.

«WADA страдает от нехватки независимости. Это лиса, которая пытается сторожить курятник.

Нет никаких сомнений, что на WADA оказывается давление, которое не дает организации выполнить свое обещание вести бескомпромиссную борьбу с мошенниками», — приводит слова Тайгерта The Guardian.

Генеральный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид, под чьим надзором проходил почти весь процесс модернизации РУСАДА, заявила, что с возвращением прав можно было и повременить.

«На заседании исполкома была возможность отложить принятие решения, чтобы у всех заинтересованных сторон было время четко выразить свои позиции. Мы не понимаем срочности такого решения», — цитирует Сэпстид пресс-служба UKAD.

До того как РУСАДА вернуло себе права на тестирование, Британское агентство проверяло все допинг-пробы россиян, за что получало дополнительную плату.

«По событиям последних дней очевидно, что руководство WADA не является полностью независимым, а мнение спортсменов и антидопингового сообщества представлено не в полной мере.

На это нужно срочно обратить внимание. WADA должно восстановить веру в чистый спорт и отстроить заново отношения, которым был нанесен вред», — подчеркнула Сэпстед.

А что же спортсмены, об интересах которых постоянно напоминают возмущенные чиновники? Среди них действительно нашлись те, кто открыто высказал свое недовольство восстановлением РУСАДА.

Например, чешский бадминтонист Петр Коукал — муж биатлонистки Габриэлы Коукаловой, выступавшей за недопуск сборной России до Игр-2018.

«Я уверен, что возвращение прав РУСАДА — это самый ужасный провал спортивных чиновников в XXI веке.

Эти функционеры так громко заявляли о справедливости, а теперь отказались от своих убеждений, и этому нет никакого оправдания.

Россия сделала недостаточно для восстановления своего агентства. WADA было обязано указать им на невыполненные критерии дорожной карты, но вместо этого им сказали: «Вы уже сделали много, этого достаточно».

Это плевок в лицо мировому спорту»,

— цитирует Коукала Idnes.

По вопросу восстановления РУСАДА также высказались известные журналисты.

Так, британец Ник Батлер, который работает с автором фильмов о допинге в России Хайо Зеппельтом, предположил, что исполком WADA каким-то образом взломали.

«Некоторые люди сообщили мне, что российские хакеры могли оказать влияние на итоговое решение WADA.

У меня нет доказательств, кроме того, что Wi-Fi во всем отеле отключился и первыми о решении сообщили в России, хотя их представителей на заседании исполкома не было»,

— заявил журналист в своем твиттере.

Правда, не очень понятно, как именно Батлер представляет себе эту кибератаку. Не могли же хакеры взломать живых людей, которые решали вопрос голосованием? Или он имел в виду подделку писем, которыми обменивались WADA и Минспорта России накануне заседания? Но Всемирное агентство самостоятельно опубликовало всю переписку, когда Зеппельт начал «сливать» некоторые документы в сеть, так что вряд ли здесь имела место какая-то дезинформация.

Американский журналист спортивного портала ESPN Кит Олберманн и вовсе сравнил WADA с девушкой легкого поведения.

«Ваша организация коррумпированна и опасна. Вы занимались проституцией, чтобы стать беспомощным оружием в руках безжалостного деспота.

Распустите свой институт, уйдите в отставку и замаливайте свои грехи. Честный мир больше не хочет знать ваши имена», — возмутился Олберманн в своем твиттере.

В таких условиях начинает казаться, будто восстановление РУСАДА не поддерживает никто, кроме исполкома WADA, Комитета по соответствию (который дал рекомендацию вернуть права) и Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), которая выпустила официальное заявление по этому поводу.

Но не существуют же все эти организации в безвоздушном пространстве?

Они состоят из людей, которые ежедневно вращаются в мире спорта и испытывают определенное влияние атлетов, других чиновников и журналистов. Если исполком принял решение восстановить WADA, то с большой долей вероятности именно таким было общее настроение спортивного сообщества.

Так что можно предположить, что немало представителей спорта все-таки занимают позицию России. Просто сейчас немодно об этом высказываться.

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