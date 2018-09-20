Фиаско «Спартака»: Каррера заговорил об увольнении

Московский «Спартак» стартовал в новом сезоне Лиги Европы. Соперником красно-белых в первом туре группового этапа второго по значимости клубного турнира континента стал венский «Рапид» — бронзовый призер Австрии. Матч проходил в Вене на стадионе «Альянц», который был забит практически до отказа болельщиками бело-зеленых.

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Отметим, что несмотря на закрытый гостевой сектор, фанаты «Спартака» все же попали на трибуны, чтобы поддержать свою команду. Напомним, что дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал московский клуб за беспорядки, которые болельщики из России устроили в Бильбао перед матчем 1/16 Лиги Европы сезона-2017/18 с местным «Атлетиком». «Спартаку» было запрещено реализовывать билеты на ближайшие два гостевых матча в еврокубках.

Встреча с «Рапидом» стала как раз второй. Пресс-служба москвичей даже перед игрой выступила с просьбой в адрес фанатов не приезжать на выездной матч с австрийцами, однако инициативные болельщики все-таки выбрались в Вену, чтобы попасть на стадион.

Примечательно, что сотрудники арены «Альянц» не стали препятствовать российским любителям футбола и фанатам «Спартака» и пропустили их на трибуны. Изначально поклонники красно-белых были «разбросаны» по разным местам, но затем их всех переместили на официально закрытый гостевой сектор.

В руководстве московского клуба уже прокомментировали данное решение коллег из «Рапида» и приготовились платить штраф УЕФА.

«Думаю, что оштрафуют либо «Рапид», либо нас, если решение УЕФА было не пускать наших болельщиков. Хотя за проведение матча отвечают его организаторы»,

— цитирует ТАСС члена совета директоров «Спартака» Андрея Федуна.

Несмотря на все старания болельщиков, поддержавших команду на выезде, футболисты фанатов результатом не порадовали.

Старт «Спартака» в Лиге Европы выдался максимально неудачно — красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2.

Первый мяч в сетку ворот Александра Максименко влетел в начале второго тайма после углового: защитник «Рапида» Мерт Мюльдюр выпрыгнул выше всех и пробил в нижний угол. Вратарь красно-белых свою команду спас, но отбил мяч точно в стоявшего рядом Артема Тимофеева, который стал автором автогола.

Уже через 18 минут гости вновь были вынуждены начать игру с центра поля. Австрийцы поймали москвичей на контратаке, и Томас Мург вышел на рандеву с Максименко, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что, несмотря на плохой результат, доволен своими подопечными за работу на футбольном поле, а поражение стало лишь неудачным стечением обстоятельств.

«Я сказал игрокам, что надо держать выше головы. Они выложились на все сто процентов. Я доволен своими игроками. Можно выигрывать, проигрывать, ошибаться, но главное — самоотдача.

У соперника не было много моментов. Думаю, что мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае счет бы оказался другим. «Рапид» забил два гола после наших ошибок. Первый гол «Рапид» забил со стандарта, с углового. По сути, у них не было ярких голевых моментов»,

— заявил Каррера на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в Вену не поехали капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник красно-белых Андрей Ещенко. После поражения в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Ахмата» (1:2) два игрока оказались в центре скандала. Глушаков и Ещенко положительно оценили видеоролик известного актера Дмитрия Назарова, в котором тот критикует Карреру за неудачи «Спартака».

После этого тренерский штаб московского клуба отстранил двух футболистов от основного состава.

Сам же Каррера, комментируя слухи о конфликте в коллективе и о своем возможном увольнении, высказался категорично и заявил, что не намерен подавать в отставку. Единственной причиной его ухода из «Спартака», как отметил сам тренер, может стать только решение руководства клуба.

«Все это не зависит от меня, я продолжаю выполнять свою работу. Выбор за руководством.

Хочу ли я сам остаться в «Спартаке»? Я намерен продолжать работать в команде. Почему у меня должно быть желание уйти?»

— сказал итальянский специалист, отметив, что после матча президент «Спартака» Леонид Федун не заходил в раздевалку команды для беседы по итогам игры.

Несмотря на решение «открепить» от основного состава одних из лидеров команды, Каррера акцентировал внимание не проблемные зоны в «Спартаке». По его мнению, с уходом голландского полузащитника Квинси Промеса в «Севилью» красно-белые сильно убавили в атакующем компоненте. К слову, с «Рапидом» не сыграл и дисквалифицированный нападающий Луис Адриано. Отсутствие на поле бразильского форварда, по мнению главного тренера, также сказалось на результате команды.

Следующим соперником «Спартака» по Лиге Европы станет испанский «Вильярреал». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» 4 ноября в 22.00 по московскому времени.

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