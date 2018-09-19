«Застала с проституткой»: жена Глушакова подала на развод

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков попал во вторую скандальную историю за неделю. В интернете распространился ролик, на котором футболист находится в бане и пытается не пустить туда человека с телефоном (возможно, это его жена Дарья).

«Открой дверь!» — кричит женщина. В ответ ей доносится «Нельзя!», но она упрямо твердит: «Надо!».

Когда дверь все-таки открывается, камера начинает трястись (видимо, от удара), однако вскоре картинка приходит в норму, и в кадр попадает Глушаков в банном полотенце и какая-то девушка, которая тут же прячет свое лицо и уходит в другую комнату.

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«Вот она, проститутка его! И он…» — утверждает снимающая женщина.

«Ну ты нормальная? — спрашивает в ответ футболист, крутя пальцем у виска. — И что дальше?»

«Игрок «Спартака», капитан «Спартака» *** (занимается сексом) в бане. Жена приезжает и застает его. Вот пожалуйста», — констатирует голос за кадром.

Вскоре после появления этого видеоролика стало известно о том, что Дарья Глушакова подала на развод.

По информации Агентства городских новостей «Москва», этот иск уже официально принят Никулинским судом.

«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста, — рассказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева. — О разделе имущества в исковом заявлении ничего не сказано. Беседа по делу назначена на 24 сентября».

Сама Дарья также подтвердила свое желание развестись и связала его с изменами супруга.

«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены,

— приводит слова женщины «СЭ». — Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо» (красно-белые одержали победу со счетом 2:1, Глушаков провел на поле 61 минуту. — «Газета.Ru»).

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно».

Дарья заверила, что не выкладывала скандальный видеоролик в сеть и не знает, кто именно это сделал, однако подчеркнула, что о «похождениях» Глушакова давно известно в клубе.

Со стороны футболиста также последовал официальный ответ. Адвокат игрока Марина Дубровская в комментарии Super.ru сообщила, что на самом деле он давно не живет с супругой, так что ее претензии по поводу времяпрепровождения с другой девушкой выглядят необоснованно.

При этом юрист подчеркнула, что измену, которая привела к расставанию пары, совершила сама Дарья, а не футболист, и доказательства этого эпизода будут предоставлены в случае необходимости.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену.

Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет», — сказала Дубровская, добавив, что имущество с большой долей вероятности будет делиться 50 на 50.

По версии адвоката, Дарья намеренно ворвалась в баню, где отдыхал Глушаков, чтобы заснять провокационное видео, которое теперь самостоятельно распространяет в интернете. При этом на момент съемки супруги уже полгода не жили вместе. Девушку, которая находилась в сауне, Дубровская назвала «подругой детства Дениса».

«Это не «проститутка», которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу.

Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», — пояснила юрист.

Зачем Дарья ждала около двух недель для того, чтобы опубликовать скандальную запись, до сих пор неясно. Не могла же она предположить, что Глушаков именно в середине сентября попадет в скандал с неосторожным «лайком» на критичный пост актера Дмитрия Назарова о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере?

За это проявление неуважения футболиста уже отстранили от тренировок с основным составом и не взяли на матч Лиги Европы с венским «Рапидом».

Кроме того, в СМИ появилась информация, что капитанскую повязку Глушакова теперь заберет Георгий Джикия. И прямо посреди этой черной полосы вдруг начинается скандал с женой. Если все это было продумано и рассчитано, то Денису даже можно в какой-то степени посочувствовать.

Сам Глушаков подтвердил, что давно разъехался с супругой, однако причины такого решения, в отличие от своего адвоката, озвучивать не стал. Любопытно, что, несмотря на разрыв, в инстаграме футболиста 14 июня появилось совместное фото с Дарьей, на котором они стоят в обнимку.

Милый снимок с семьей также появился в профиле Глушакова 16 апреля. Футболист охарактеризовал его хэштегами #семья, #прогулка, #дома, #дети, #счастье, #love.

Похоже, что разрыв произошел все-таки не так давно. Хотя вполне возможно, что пара просто прогуливалась вместе.

Брак футболиста просуществовал девять лет — с 2009 года. У пары есть две дочери — Валерия (родилась в 2011 году) и Александра (в 2016-м).

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