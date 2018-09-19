«Жесткое поражение»: как «Локомотив» сокрушили в Турции

Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч чемпионы России пропустили уже на девятой минуте. Гарри Родригес из-за пределов штрафной пробил в ближний угол ворот Маринато Гилерме. Голкипер «железнодорожников» свою команду не выручил.

Стартовый отрезок у «Локомотива» не удался. Главный тренер гостей Юрий Семин после матча заявил, что футболисты должны были быть готовы к активным действиям соперника в дебюте встречи.

«Жесткое поражение. Мы проиграли первые десять минут, хотя прекрасно представляли, что дома «Галатасарай» будет активен. Дальше у нас было преимущество и хорошая игра. Но не отыгрались и пропустили нелепый мяч.

Поставили в «стенку» вместо пяти человек четыре», — цитирует специалиста «Чемпионат.Com».

После пропущенного мяча московский клуб стал активнее идти вперед и создавал моменты у ворот «Галатасарая». Однако к голам это не привело.

«Чем объяснить стартовый провал? Сложно сказать. У нас игроки достаточно опытные все-таки. Мы смотрели матчи с участием Родригеса, знали про его правую ногу, про удары после ухода в центр. Но не проконтролировали ситуацию. Но потом было преимущество и хорошая игра. Мне пока даже сложно говорить, почему мы проиграли начало. Надо смотреть статистику», — добавил Семин.

Главный тренер «Локомотива» считает, что отрезок до второго пропущенного мяча«Локомотив» играл хорошо.

«Но футбол — это не хорошие куски игры, а забитые мячи. Сейчас они нам даются с трудом. Даже из таких ситуаций, как мы создавали сегодня. Сложно комментировать. Уже играем лучше, кондиции лучше. Но проигрываем», — сказал Семин.

Второй мяч гости пропустили после точного удара со штрафного Эрена Дердийока. Наставник российского клуба не стал возлагать вину на голкипера за оплошность при выставлении «стенки». По мнению Семина, это ошибка всей команды.

Последний мяч москвичи пропустили после 11-метрового удара в исполнении Селчука Инана.

«Третий гол уже не играл никакой роли, потому что пошла авантюра, мы пытались отыграться большим количеством людей и пропустили контратаку. Вот и все.

А в целом больших претензий игрокам, кроме моментов с ошибками, предъявить не могу. Они очень старались, работали.

Но первый блин оказался комом», — сказал Семин.

Главный тренер гостей не стал оценивать игру атакующей линии команды. После семи туров чемпионата России «железнодорожники» забили всего лишь пять мячей. Да и в целом нападение «Локомотива» выглядит удручающе.

Но в первом матче Лиги чемпионов гости продемонстрировали другую игру в атаке. Активно провел матч Мануэл Фернандеш, который блекло провел стартовый отрезок первенства страны.

«Как оценю Фернандеша и нападающих? Я бы не хотел никого выделять из игроков — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мы все вместе проиграли этот матч. Мы, как всегда, примем критику, которая полезна. Ту критику, которая будет сделана для нас специально, принимать не будем. А в целом не критикуют тех, кто ничего не делает. Это жизнь, переживем этот момент. Для нас это будет большим уроком. Мы должны играть проще и такие ошибки не допускать», — заявил Семин.

По мнению Фернандеша, «Локомотив» не должен был проигрывать со столь крупным счетом.

«Мы слабо начали матч, но затем смогли выдать хороший отрезок до перерыва. Второй гол соперника сбил наш настрой, сильно повлиял на нас. Но мы не заслуживали такого поражения сегодня», — сказал португалец.

Также хавбек поделился впечатлениями от игры на стамбульской арене.

«Сегодня была та атмосфера, которая всегда есть на матчах «Галатасарая». Я не удивлен такой поддержкой здесь. В целом, конечно, я был рад вернуться в Стамбул и Турцию», — отметил Фернандеш.

Полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук заявил, что ему еще не приходилось играть при такой атмосфере.

«Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того чтобы сравнять счет и выровнять игру, получили мяч в свои ворота. Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам.

Не сказал бы, что болельщики так уж сильно давили. Конечно, это первый матч в Лиге чемпионов, отсюда волнение в первые минуты, но такая атмосфера наоборот дает больше энергии, заряда. Поэтому то, что мы пропустили быстрый гол, — это просто стечение обстоятельств.

Закладывало ли уши? Да, было такое.

Мне уже доводилось играть в Турции, но при такой атмосфере раньше не играл никогда. Просто шум — не передать словами, глушило, но приятно играть при такой атмосфере.

Слышны ли были подсказки Семина? В таком шуме что-то услышать было невозможно. Только когда подходили и лично беседовали, тогда можно было расслышать. Очень тяжело донести информацию в таком шуме», — заявил Миранчук.

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим положительно оценил встречу против российской команды.

«Если говорить о матче, то он получился хорошим. Были некоторые ошибки. В самом начале «Локомотив» был немного пассивен, да и три мяча мы забиваем не так часто. Поздравляю всех болельщиков.

Надо учитывать, что мы играли дома. Футбол — это немного шахматы. Мы мечтали вернуться в большой футбол. Сегодня мы сделали небольшой шаг к этой мечте», — сказал специалист.

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