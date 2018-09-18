Пора на пенсию: теннис довел Шарапову до края

Российская теннисистка Мария Шарапова не выйдет на корт в этом году. Бывшая первая ракетка мира приняла решение сняться с турниров в Пекине, Тяньцзине и «ВТБ Кубок Кремля» и тем самым досрочно завершила сезон. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что спортсменка имеет проблемы со здоровьем, и врачи посоветовали ей приостановить выступления.

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«С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву — она собиралась. Теперь уже как почетный гость», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Информацию о досрочном завершении подтвердила и сама Шарапова. Как отметила 31-летняя теннисистка, ее беспокоит старая травма.

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь еще выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований»,

— приводит слова россиянки пресс-служба Женской ассоциации тенниса (WTA).

Напомним, что в прошлом году Шарапова, вернувшись в большой спорт после дисквалификации, стала победительницей турнира в Тяньцзине. В финальном матче она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6.

Как отметила теннисистка, вернуться на корт она планирует уже в следующем сезоне на турнире в Шэньчжэне.

Однако и этого может не случиться. Агент Шараповой Макс Айзенбад намекнул на то, что российская спортсменка может убрать ракетку в шкафчик и завершить профессиональную карьеру.

Об этом в интервью RT рассказал полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

«Слышал, что агент Маши Макс Айзенбад непрозрачно намекнул: Шарапова может закончить карьеру после следующего сезона. Собственно, поэтому она пропустит концовку нынешнего. Думаю, если Маша не сыграет на оставшихся турнирах текущего года, значит, у нее вновь возникли некие проблемы со здоровьем. А мы знаем, что она долго мучилась с плечом.

Если бы все было в порядке, она не стала бы сниматься, ведь Шарапова до сих пор любит теннис и с удовольствием выходит на корт. Болельщики тоже относятся к ней с большой симпатией, несмотря на историю с мельдонием. А если Мария не играет, значит, у неё что-то болит. Печалиться точно не стоит»,

— сказал Чесноков.

Действительно, Шарапова имеет определенные сложности с левым предплечьем. Из-за травмы руки она уже пропустила соревнования в Майами и Дубае. При этом сама спортсменка не покидает тренажерный зал и поддерживает свою физическую форму.

Saturday's sweat set me up for the new week pic.twitter.com/60hBW0cVep — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 17 сентября 2018 г.

Впрочем, завершить карьеру Шарапова может и по другой причине, не связанной с теннисом. Уже давно не секрет, что россиянка имеет связи с английским предпринимателем и коллекционером Александром Гилксом, который, к слову, является школьным другом принца Уильяма.

Еще в январе начались слухи о том, что между Шараповой и Гилксом начался роман. Ни Мария, ни миллионер долгое время никак эту ситуацию не комментировали. При этом британец регулярно посещал матчи российской теннисистки.

В конце августа Гилкс в своих социальных сетях все-таки выложил совместное фото с Шараповой, та же в свою очередь ответила взаимностью через некоторое время.

Экс-первой ракетке мира 31 год, но детей у нее еще нет. У ее главной соперницы Серены Уильямс, кстати, в прошлом году стала мамой. Не исключено, что Шарапова раздумывает «ответить» тем же. Того же мнения придерживается и Чесноков.

«Думаю, каждая теннисистка в любой момент готова создать семью. Вспомните Викторию Азаренко. Когда белоруска забеременела, она находилась в топе, а теперь возвращение на корт даётся ей очень непросто. Подобные события не могут не сказаться на карьере.

Но есть пример Серены, которая, родив дочь, умудрилась дважды добраться до финалов турниров «Большого шлема». Это по-настоящему феерический результат. А ведь ей уже 36 лет! Серена — потрясающий атлет, хотя вокруг нее ходит немало сомнительных историй с терапевтическими исключениями», — цитирует Чеснокова RT.

В своей карьере Шарапова становилась победительницей турниров «Большого шлема»: Australian Open (2008), «Ролан Гаррос», (2012, 2014), «Уимблдон» (2004) и US Open (2006).

7 марта 2016 года российская теннисистка на экстренной пресс-конференции сообщила, что применяла запрещенный препарат мельдоний. Решением антидопингового комитета Международной федерации тенниса было Шарапова была дисквалифицирована на два года. Впоследствии срок отстранения был сокращен до 15 месяцев.

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