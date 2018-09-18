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Убийство на поле для гольфа: чемпионка Европы погибла в США

Испанская гольфистка Баркин Аросамена убита в США на поле для гольфа

Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была найдена мертвой на поле для гольфа в США. 22-летняя спортсменка была убита ее ровесником, который на данный момент находится в розыске.

Тело 22-летней испанской гольфистки Селии Баркин Аросамены было обнаружено на поле для гольфа в городе Эймс штата Айова. Спортсменка готовилась к очередным соревнованиям в США, однако в ночь на 17 сентября на нее было осуществлено нападение. Местные гольфисты обнаружили бесхозную сумку со снаряжением и вызвали представителей полиции. Стражи правопорядка начали расследование и установили, что на девушку была убита.

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По словам полицейских, на теле Баркин Аросамены обнаружены многочисленные травмы и повреждения в области лица, шеи и верхней части туловища
Позже полиция штата Айовы установила личность убийцы. Им оказался ровесник испанской гольфистки, 22-летний американец Коллин Дэниел Ричардс.

На данный момент его местоположение неизвестно, он находится в розыске. Согласно законодательству штата, максимальным наказанием за убийство первой степени является пожизненное тюремное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

К слову, сам Ричардс совершил уже не первое преступление. В 2015 году он предпринял попытку украсть на одной из автозаправок несколько банок энергетических напитков, а также угрожал продавцам магазина оружием. Через два года он устроил дебош в доме своих родственников, сломав ставни окон и двери. Позднее ему пришлось сменить место жительства.

Отмечается, что Ричардс и Селия Баркин с большой долей вероятности не имели тесных контактов и не были знакомы. Причина, по которой он решил убить гольфистку, неизвестна. Соболезнования в адрес родственников и близких друзей испанской спортсменки выразили в Европейской ассоциации гольфа.

«Президент, комитеты, члены и сотрудники ассоциации глубоко опечалены новостью о трагической потере нашего друга — действующей чемпионки Европы среди любителей Селии Баркин Аросамены. Селия была восхитительной девушкой, которая вдохновляла всех своей любовью к гольфу и к жизни. Мы выражаем глубокие соболезнования семье Селии и Королевской испанской федерации гольфа», — передает пресс-служба федерации.

Баркин училась в американском университете и выступала за местную команду на соревнованиях по гольфу.

Шокирующую новость об убийстве 22-летней испанки прокомментировали и в руководстве Университета Айовы по спорту. По словам директора вуза Джейми Полларда, Баркин выделялась своей жизнерадостностью и харизмой.

«У Селии была заразительная улыбка, яркая личность, каждый, кому посчастливилось узнать ее, благословлен. Наша университетская семья скорбит по удивительной студентке, спортсменке и после Университета», — сказал он.

Слова скорби по смерти испанской гольфистки произнесла и ректор вуза Венди Уинтерстин.

«Это трагичная и бессмысленная потеря талантливой молодой девушки и заслуженной в области спорта студентки. Мы скорбим вместе с ее семьей и друзьями в Испании, ее товарищами по команде и всеми, кто знал ее», — отметила Уинтерстин.

В своей карьере Баркин Аросамена добилась места в юношеской сборной и в ее составе выступила на Олимпиаде 2014 году, где заняла 12 место. Кроме того, в ее активе серебро европейского первенства среди девушек, а в июле 2017 в Словакии она выиграла чемпионат Европы по гольфу среди любителей.

В 2018 году Аросамена победила на студенческом турнире по гольфу в конференции Big 12, после чего приняла участие в национальном первенстве. Однако на Открытом чемпионате США она не попала в ТОП-63 и не смогла пройти в кат.

В мировом любительском рейтинге испанская гольфистка занимала 44-е место.

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