«Жахнул бы депутата по животику»: Усик против политиков

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 91,71 кг) украинский боксер Александр Усик вот уже два месяца пребывает в зените славы после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Потоки интервью не прекращаются, и спортсмен охотно пользуется этим обстоятельством: совсем скоро, 10 ноября, ему предстоит бой с известным британцем Тони Беллью, который нужно раскручивать.

От природы общительный Усик не стесняется в выражениях и в последнем интервью Youtube-каналу Вацко Livе позволил себе несколько фраз, которые привели бы в ужас большинство населения Украины.

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На вопрос о своем отношении к украинским политикам боксер заявил следующее:

«Кому-то я симпатизирую, и они хотят этого, а кому-то я как кость в горле. Я абсолютно и к тем, и к тем отношусь одинаково с огромным обычным человеческим уважением.

Они ко мне будут с оскалом, и я буду с оскалом. Они будут с улыбкой, и я буду с улыбкой».

Но дальше было еще интереснее. Интервьюер задал Усику провокационный вопрос: «Если бы тебе прямым текстом в лицо депутат сказал бы, что ты предатель национальных интересов, какие шансы, что ему помогла бы депутатская неприкосновенность?»

Нетрудно догадаться, что боксер ответил довольно эмоционально:

«Я бы жахнул депутата по животику, и все. А при чем тут его неприкосновенность?

Неприкосновенность действует только в том случае, когда он общается, чтобы его не посадили, и все остальное.

Он — народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть».

Предательство Украины вообще больная тема для Усика. Его периодически обвиняют в чрезмерной любви к «враждебной» России — особенно после того, как он по-братски обнялся с Гассиевым в финале Всемирной суперсерии, не стал кричать «Слава Украине!», злорадствовать над побежденным россиянином и вообще каким-либо образом политизировать свой триумф.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко даже высказал опасения по поводу того, что теплая атмосфера противостояния между украинцем и россиянином может убедить весь мир в том, что никакой вражды между народами не существует.

«Усик, конечно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины уже никто в мире не поверит.

Только в «дружбу». И это серьезно», — такое предостережение Кириленко оставил в своем твиттере.

Даже детская писательница Лариса Ницой осталась недовольна «слишком малым» проявлением патриотизма со стороны Усика.

«Для меня Усик — обычный трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать «Слава Украине!», но этого не сделал.

Надо иметь смелость в логове врага сказать этот лозунг, но он такой смелости не имеет», — заявила творческий деятель.

Ницой также не хватило на ринге бандеровского флага, который она назвала «лозунгом всех независимых и свободных украинцев».

«Есть много людей, которые что-то кричат. Я хочу сказать, что был бы готов 24 часа кричать, если бы эти люди вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается», — опосредованно отвечал на эти обвинения Усик на одной из своих пресс-конференций.

Однако поток претензий не прекращался. Некоторые политики даже подозревали Усика в продажности — якобы он получает какие-то деньги от России.

«Какой-то деятель отправил мне официальный запрос на то, чтобы я ему отчитался, сколько я зарабатываю и куда плачу. Вы с ума сходите?» --

возмущался спортсмен.

Неудивительно, что у боксера довольно напряженные отношения с некоторыми политиками. Частым поводом для критики Усика также является тот факт, что он до сих пор продолжает ездить в Крым.

«В свой любимый город Симферополь я езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился — не забывай свои корни,

— пояснял боксер на пресс-конференции в Киеве. — Крым — это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда.

Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!»

К счастью для себя, следующий бой Усик проведет в Великобритании, так что политических нападок и ультимативных требований выкрикнуть «Слава Украине!» после боя должно быть в несколько раз меньше.

Напомним, на кону будут все пояса украинца — по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

Остается надеяться, что спортивный интерес к этому значимому поединку перевесит все политические претензии к Усику и фанаты смогут со спокойной душой поддержать своего кумира.

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