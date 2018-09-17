«Киска» и «бомба»: аргентинцев наказали за унижение россиянки

Чемпионат мира — 2018 уже давно завершился, однако некоторых особо активных фанатов его последствия настигают до сих пор. Так, понесли наказание четыре болельщика сборной Аргентины, отличившиеся не самым приличным поведением по отношению к русским девушкам и одному мужчине, одетому в тюрбан.

Министерство безопасности Аргентины запретило шутникам посещать любые футбольные матчи в течение двух лет.

«Такое поведение не соответствует благопристойности и уважению, которые должны превалировать, когда представитель нашей страны выезжает за границу, — гласит официальное заявление ведомства. — Было решено не принимать во внимание публичные извинения, которые принесли фанаты, поскольку это не может оправдать их поведение, полное предрассудков».

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Что же сделали провинившиеся болельщики?

47-летний Нестор Фернандо Пенови попросил юную русскую девушку, которой, судя по виду, нет 18 лет, произнести на видео крайне неприличную фразу на испанском языке:

«Привет, аргентинцы! Приезжайте сюда. Я хочу… (дальше следовало предложение о готовности заняться оральным сексом. — «Газета.Ru»)».

При этом девочка явно не понимала, что говорит. «Молодец, красавица!» — поощрил ее Пенови после записи видео.

#Argentina Nйstor #Penovi es el estereotipo del vivo argentino.

Se grabу con una adolescente Rusa haciйndole decir grocerias.

Ah, pidiу que no difundan su video porque tiene familia.

Por lo que te pedimos por favor que NO difundas Rt pic.twitter.com/f6v06wqj9w — Basta de politicos y jueces corruptos Cambiemos (@Pajara_12) 21 июня 2018 г.

Эту выходку в Министерстве безопасности Аргентины назвали «сексистской и непорядочной».

Когда ролик разошелся по сети, поднялась настолько мощная волна возмущения, что министр безопасности латиноамериканской страны Патрисия Булрич в своем твиттере попросила российские власти выслать провинившегося из страны. Его Fan ID (паспорт болельщика) был аннулирован, и Пенови в итоге посетил гораздо меньше матчей мундиаля, чем планировал. А теперь он еще и не сможет насладиться ни одной футбольной встречей в ближайшие два года.

Такая же участь постигла Клаудио Фиттерера, который позволил себе похожую выходку — причем смысл фразы, которую по незнанию произносила девушка, был идентичен предыдущей.

Видимо, фантазии аргентинских фанатов при общении с русскими красавицами были направлены примерно в одно русло.

Al igual que Penovi, Claudio Fitterer se aprovechу de una mujer para dirigir palabras soeces y pasarse de vivo. Acabamos de ingresarlo a la base para que, como los otros 3000, no pueda ingresar a los estadios durante el Mundial de #Rusia. pic.twitter.com/QLOH1hb5Qp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.

По поводу Фиттерера министр безопасности Аргентины также высказалась в своем твиттере:

«Мы только что внесли его в базу неблагонадежных болельщиков, чтобы он, как и другие три тысячи аргентинцев из этого списка, не смог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России».

От мундиаля также был отлучен болельщик Марсело Хенова, который попросил русскую девушку на видео поприветствовать своего друга: «Привет, Мариано! Мы тебя тут ждем…». Дальше следовал уже привычный призыв.

За такое поведение его не только выслали из России по просьбе аргентинских властей, но и оперативно отстранили от работы.

Компания, в которой трудился Хенова, выпустила длинный пресс-релиз, в котором пояснила, что внимательно изучит это дело, а пока Хенова не сможет приступить к своим обязанностям.

«Данный сотрудник находился в России сугубо по своим личным причинам и не выполнял никакой работы для нашей фирмы. Мы хотим выразить полное неприятие его поведения, которое не отражает наших принципов и не соответствует политике равенства, проводимой в компании», — гласило заявление.

И еще одним наказанным аргентинским фанатом стал Хуан Пабло Ольгин, который несколько выбился из общего строя.

Вместо того, чтобы шутить над русскими девушками, он обратился к арабскому болельщику в тюрбане и попросил его произнести на видео фразу «Бомбу в Нашел!» («Bomba para Naschel»).

Как выяснилось, аргентинский клуб из города Нашел соперничает с командой из Тилисарао, откуда был родом этот болельщик. Однако такие призывы — это уже явно перебор.

Olguнn es sec. de Asuntos Legales de Papagayos, #SanLuis. En #Rusia pidiу poner una bomba al club Naschel, utilizando y estigmatizando al hombre con turbante. Hemos pedido que le retiren su Fan ID, porque a su accionar irresponsable se le suma el hecho de ser funcionario pъblico pic.twitter.com/mbG5BcGwhC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 28 июня 2018 г.

Любопытно, что Хуан Пабло является адвокатом и сыном уважаемого в Аргентине Уго Ольгина, который дважды становился губернатором Тилисарао. Должно быть, после депортации из России фаната ждал серьезный разговор с отцом.

Стоит отметить, что непристойным поведением на мундиале отличились не только аргентинцы. Так, еще одни представители Южной Америки бразильцы толпой окружили русскую девушку и заставили ее скандировать «Розовая киска!».

Retweeted Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes):



Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da lнngua portuguesa para abusar da cordialidade.

Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/7eVE3g32l0 — eduardo (@eduardonino) 18 июня 2018 г.

Среди горе-шутников оказался сотрудник южноамериканской авиакомпании Фелипе Уилсон (его тут же обещали уволить по возращении домой), адвокат Диего Жатоба и лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Никого из них досрочно из России не выслали, но пригрозили дисциплинарными разбирательствами.

С не самой лучшей стороны отличились и некоторые российские фанаты. Так,

журналистка немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран пережила не самые приятные мгновения прямо во время прямого эфира на Манежной площади: ее схватил за грудь и поцеловал российский болельщик по имени Руслан.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) 20 июня 2018 г.

Позже девушка отреагировала на произошедшее в своем инстаграме, написав: «Уважение! Мы не заслуживаем подобного отношения, как на этом видео. Мы так же ценны и профессиональны, как мужчины. Я разделяю радость болельщиков футбола, но мы должны видеть границу между симпатией и издевательством».

Вскоре фанат извинился перед Джульет, объяснив, что совершил свой поступок на спор, а руку на грудь положил случайно — на самом деле он лишь хотел взять девушку за плечо.

"Я надеюсь, что вы никогда больше не столкнетесь с подобным в карьере". Российский болельщик, который в прямом эфире обнял и поцеловал журналистку DW, пришел в наш московский офис, чтобы извиниться перед ней. Смотрите, как это было и как отреагировала Жюльет Гонсалес Теран pic.twitter.com/22e8GgsOXl — DW на русском (@dw_russian) 22 июня 2018 г.

Несмотря на широкий резонанс этой истории (а может быть, и благодаря ему), вскоре подобной участи подверглись еще около 30 журналисток.

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