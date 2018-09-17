«Киска» и «бомба»: аргентинцев наказали за унижение россиянки

Курсы валют$ 67.99 (-0.064) 79.48 (+0.451)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
13:30
РомаКьево
2:2
закончен
16:00
ДженоаБолонья
1:0
закончен
16:00
ЮвентусСассуоло
2:1
закончен
16:00
УдинезеТорино
1:1
закончен
19:00
ЭмполиЛацио
0:1
закончен
21:30
КальяриМилан
1:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургЗенит
1:2
закончен
16:30
АнжиКраснодар
0:4
закончен
19:00
Спартак МАхмат
1:2
закончен
Испания / Примера
13:00
ЛеганесВильярреал
0:1
закончен
17:15
ЭспаньолЛеванте
1:0
закончен
19:30
ВальядолидАлавес
0:1
закончен
21:45
СевильяХетафе
0:2
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДМариуполь
1:3
закончен
17:00
ЗаряДинамо К
1:1
закончен
19:30
ЧерноморецЛьвов
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонБёрнли
1:0
закончен
18:00
ЭвертонВест Хэм Юнайтед
1:3
закончен
Франция / Лига 1
16:00
НантРеймс
0:0
закончен
18:00
БордоНим
3:3
закончен
22:00
МарсельГенгам
4:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерНюрнберг
1:1
закончен
19:00
ФрайбургШтутгарт
3:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарДинамо Р
2:4
закончен
13:30
СибирьТорпедо
2:3
закончен
14:00
БарысАк Барс
4:3 (Б)
закончен
14:30
Салават ЮлаевНефтехимик
1:3
закончен
Автоспорт / Формула-1
15:10
Гран-при Сингапура
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
УралРостов
1:1
закончен
Италия / Серия А
21:30
СПАЛАталанта
не начался
Испания / Примера
22:00
ЖиронаСельта
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралЦСКА
3:4 (ОТ)
закончен
12:30
АмурДинамо Р
2:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСлован
4:3 (Б)
закончен
18:30
ЙокеритТрактор
5:0
3 период
19:30
СпартакАвтомобилист
1:1
перерыв
19:30
ХК СочиМеталлург Мг
0:0
перерыв
Лига чемпионов
19:55
Барселона ПСВ Эйндховен
не начался
19:55
Интер М Тоттенхэм Хотспур
не начался
22:00
Брюгге Боруссия Д
не начался
22:00
Монако Атлетико М
не начался
22:00
Ливерпуль ПСЖ
не начался
22:00
Црвена Звезда Наполи
не начался
22:00
Галатасарай Локомотив М
не начался
22:00
Шальке-04 Порту
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
не начался
17:00
Салават ЮлаевСибирь
не начался
19:00
ЛокомотивДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальСКА
не начался
19:00
ТорпедоАк Барс
не начался
19:30
Динамо МВитязь
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Киска» и «бомба»: аргентинцев наказали за унижение россиянки

«Розовая киска»: как иностранцев наказали за унижение россиянки на ЧМ

Аргентинские фанаты, унизившие русских девушек во время чемпионата мира — 2018, были отстранены от посещения футбольных матчей. На мундиале эти болельщики заставляли россиянок говорить о желании орального секса, пользуясь тем, что те не понимали испанского языка. Также наказанию подвергся фанат, попросивший араба в тюрбане повторять слово «бомба».

Чемпионат мира — 2018 уже давно завершился, однако некоторых особо активных фанатов его последствия настигают до сих пор. Так, понесли наказание четыре болельщика сборной Аргентины, отличившиеся не самым приличным поведением по отношению к русским девушкам и одному мужчине, одетому в тюрбан.

Министерство безопасности Аргентины запретило шутникам посещать любые футбольные матчи в течение двух лет.

«Такое поведение не соответствует благопристойности и уважению, которые должны превалировать, когда представитель нашей страны выезжает за границу, — гласит официальное заявление ведомства. — Было решено не принимать во внимание публичные извинения, которые принесли фанаты, поскольку это не может оправдать их поведение, полное предрассудков».

Реклама

Что же сделали провинившиеся болельщики?

47-летний Нестор Фернандо Пенови попросил юную русскую девушку, которой, судя по виду, нет 18 лет, произнести на видео крайне неприличную фразу на испанском языке:

«Привет, аргентинцы! Приезжайте сюда. Я хочу… (дальше следовало предложение о готовности заняться оральным сексом. — «Газета.Ru»)».

При этом девочка явно не понимала, что говорит. «Молодец, красавица!» — поощрил ее Пенови после записи видео.

Эту выходку в Министерстве безопасности Аргентины назвали «сексистской и непорядочной».

Когда ролик разошелся по сети, поднялась настолько мощная волна возмущения, что министр безопасности латиноамериканской страны Патрисия Булрич в своем твиттере попросила российские власти выслать провинившегося из страны. Его Fan ID (паспорт болельщика) был аннулирован, и Пенови в итоге посетил гораздо меньше матчей мундиаля, чем планировал. А теперь он еще и не сможет насладиться ни одной футбольной встречей в ближайшие два года.

Такая же участь постигла Клаудио Фиттерера, который позволил себе похожую выходку — причем смысл фразы, которую по незнанию произносила девушка, был идентичен предыдущей.

Видимо, фантазии аргентинских фанатов при общении с русскими красавицами были направлены примерно в одно русло.

По поводу Фиттерера министр безопасности Аргентины также высказалась в своем твиттере:

«Мы только что внесли его в базу неблагонадежных болельщиков, чтобы он, как и другие три тысячи аргентинцев из этого списка, не смог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России».

От мундиаля также был отлучен болельщик Марсело Хенова, который попросил русскую девушку на видео поприветствовать своего друга: «Привет, Мариано! Мы тебя тут ждем…». Дальше следовал уже привычный призыв.

За такое поведение его не только выслали из России по просьбе аргентинских властей, но и оперативно отстранили от работы.

Компания, в которой трудился Хенова, выпустила длинный пресс-релиз, в котором пояснила, что внимательно изучит это дело, а пока Хенова не сможет приступить к своим обязанностям.

«Данный сотрудник находился в России сугубо по своим личным причинам и не выполнял никакой работы для нашей фирмы. Мы хотим выразить полное неприятие его поведения, которое не отражает наших принципов и не соответствует политике равенства, проводимой в компании», — гласило заявление.

И еще одним наказанным аргентинским фанатом стал Хуан Пабло Ольгин, который несколько выбился из общего строя.

Вместо того, чтобы шутить над русскими девушками, он обратился к арабскому болельщику в тюрбане и попросил его произнести на видео фразу «Бомбу в Нашел!» («Bomba para Naschel»).

Как выяснилось, аргентинский клуб из города Нашел соперничает с командой из Тилисарао, откуда был родом этот болельщик. Однако такие призывы — это уже явно перебор.

Любопытно, что Хуан Пабло является адвокатом и сыном уважаемого в Аргентине Уго Ольгина, который дважды становился губернатором Тилисарао. Должно быть, после депортации из России фаната ждал серьезный разговор с отцом.

Стоит отметить, что непристойным поведением на мундиале отличились не только аргентинцы. Так, еще одни представители Южной Америки бразильцы толпой окружили русскую девушку и заставили ее скандировать «Розовая киска!».

Среди горе-шутников оказался сотрудник южноамериканской авиакомпании Фелипе Уилсон (его тут же обещали уволить по возращении домой), адвокат Диего Жатоба и лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Никого из них досрочно из России не выслали, но пригрозили дисциплинарными разбирательствами.

С не самой лучшей стороны отличились и некоторые российские фанаты. Так,

журналистка немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран пережила не самые приятные мгновения прямо во время прямого эфира на Манежной площади: ее схватил за грудь и поцеловал российский болельщик по имени Руслан.

Позже девушка отреагировала на произошедшее в своем инстаграме, написав: «Уважение! Мы не заслуживаем подобного отношения, как на этом видео. Мы так же ценны и профессиональны, как мужчины. Я разделяю радость болельщиков футбола, но мы должны видеть границу между симпатией и издевательством».

Вскоре фанат извинился перед Джульет, объяснив, что совершил свой поступок на спор, а руку на грудь положил случайно — на самом деле он лишь хотел взять девушку за плечо.

Несмотря на широкий резонанс этой истории (а может быть, и благодаря ему), вскоре подобной участи подверглись еще около 30 журналисток.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».