«Киска» и «бомба»: аргентинцев наказали за унижение россиянки

Чемпионат мира — 2018 уже давно завершился, однако некоторых особо активных фанатов его последствия настигают до сих пор. Так, понесли наказание четыре болельщика сборной Аргентины, отличившиеся не самым приличным поведением по отношению к русским девушкам и одному мужчине, одетому в тюрбан.
Министерство безопасности Аргентины запретило шутникам посещать любые футбольные матчи в течение двух лет.
«Такое поведение не соответствует благопристойности и уважению, которые должны превалировать, когда представитель нашей страны выезжает за границу, — гласит официальное заявление ведомства. — Было решено не принимать во внимание публичные извинения, которые принесли фанаты, поскольку это не может оправдать их поведение, полное предрассудков».
Что же сделали провинившиеся болельщики?
47-летний Нестор Фернандо Пенови попросил юную русскую девушку, которой, судя по виду, нет 18 лет, произнести на видео крайне неприличную фразу на испанском языке:
«Привет, аргентинцы! Приезжайте сюда. Я хочу… (дальше следовало предложение о готовности заняться оральным сексом. — «Газета.Ru»)».
При этом девочка явно не понимала, что говорит. «Молодец, красавица!» — поощрил ее Пенови после записи видео.
Эту выходку в Министерстве безопасности Аргентины назвали «сексистской и непорядочной».
Когда ролик разошелся по сети, поднялась настолько мощная волна возмущения, что министр безопасности латиноамериканской страны Патрисия Булрич в своем твиттере попросила российские власти выслать провинившегося из страны. Его Fan ID (паспорт болельщика) был аннулирован, и Пенови в итоге посетил гораздо меньше матчей мундиаля, чем планировал. А теперь он еще и не сможет насладиться ни одной футбольной встречей в ближайшие два года.
Такая же участь постигла Клаудио Фиттерера, который позволил себе похожую выходку — причем смысл фразы, которую по незнанию произносила девушка, был идентичен предыдущей.
Видимо, фантазии аргентинских фанатов при общении с русскими красавицами были направлены примерно в одно русло.
По поводу Фиттерера министр безопасности Аргентины также высказалась в своем твиттере:
«Мы только что внесли его в базу неблагонадежных болельщиков, чтобы он, как и другие три тысячи аргентинцев из этого списка, не смог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России».
От мундиаля также был отлучен болельщик Марсело Хенова, который попросил русскую девушку на видео поприветствовать своего друга: «Привет, Мариано! Мы тебя тут ждем…». Дальше следовал уже привычный призыв.
За такое поведение его не только выслали из России по просьбе аргентинских властей, но и оперативно отстранили от работы.
Компания, в которой трудился Хенова, выпустила длинный пресс-релиз, в котором пояснила, что внимательно изучит это дело, а пока Хенова не сможет приступить к своим обязанностям.
«Данный сотрудник находился в России сугубо по своим личным причинам и не выполнял никакой работы для нашей фирмы. Мы хотим выразить полное неприятие его поведения, которое не отражает наших принципов и не соответствует политике равенства, проводимой в компании», — гласило заявление.
И еще одним наказанным аргентинским фанатом стал Хуан Пабло Ольгин, который несколько выбился из общего строя.
Вместо того, чтобы шутить над русскими девушками, он обратился к арабскому болельщику в тюрбане и попросил его произнести на видео фразу «Бомбу в Нашел!» («Bomba para Naschel»).
Как выяснилось, аргентинский клуб из города Нашел соперничает с командой из Тилисарао, откуда был родом этот болельщик. Однако такие призывы — это уже явно перебор.
Любопытно, что Хуан Пабло является адвокатом и сыном уважаемого в Аргентине Уго Ольгина, который дважды становился губернатором Тилисарао. Должно быть, после депортации из России фаната ждал серьезный разговор с отцом.
Стоит отметить, что непристойным поведением на мундиале отличились не только аргентинцы. Так, еще одни представители Южной Америки бразильцы толпой окружили русскую девушку и заставили ее скандировать «Розовая киска!».
Среди горе-шутников оказался сотрудник южноамериканской авиакомпании Фелипе Уилсон (его тут же обещали уволить по возращении домой), адвокат Диего Жатоба и лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Никого из них досрочно из России не выслали, но пригрозили дисциплинарными разбирательствами.
С не самой лучшей стороны отличились и некоторые российские фанаты. Так,
журналистка немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран пережила не самые приятные мгновения прямо во время прямого эфира на Манежной площади: ее схватил за грудь и поцеловал российский болельщик по имени Руслан.
Позже девушка отреагировала на произошедшее в своем инстаграме, написав: «Уважение! Мы не заслуживаем подобного отношения, как на этом видео. Мы так же ценны и профессиональны, как мужчины. Я разделяю радость болельщиков футбола, но мы должны видеть границу между симпатией и издевательством».
Вскоре фанат извинился перед Джульет, объяснив, что совершил свой поступок на спор, а руку на грудь положил случайно — на самом деле он лишь хотел взять девушку за плечо.
Несмотря на широкий резонанс этой истории (а может быть, и благодаря ему), вскоре подобной участи подверглись еще около 30 журналисток.
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