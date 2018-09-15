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«Я вырублю его»: кто будет новым соперником Усика

«Я вырублю его»: Усик проведет бой с Белью в Манчестере 10 ноября

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик узнал дату своего следующего боя. Украинский спортсмен встретится с британцем Тони Беллью 10 ноября в Манчестере. Представитель Великобритании, который является явным аутсайдером предстоящего поединка, пообещал «вырубить» Усика.

Непобежденный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и почетный чемпион мира по версии WBC в этой же весовой категории британец Тони Беллью подписали контракт на бой.

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Противостояние состоится 10 ноября в британском городе Манчестер, об этом сообщила организовавшая событие промоутерская компания у себя в твиттере.

Представитель украинского боксера Александр Красюк отметил, что переговоры с Беллью продолжались недолго.

«Переговоры по организации боя продолжались минут десять. Все остальное было согласовано между адвокатами. Поединок против Белью сделает Усика звездой в Великобритании»,

— цитирует Красюка BoxingScene.

Действительно, большинство специалистов отмечают, что скорее всего бой завершится победой украинца. Букмекеры оценивают победу Усика в 1,15, в то время как на успех Беллью дают коэффициент от 5 до 6.

«Эксперты считают, что у Беллью нет шансов на победу, но он не раз доказывал, что быть аутсайдером не означает быть проигравшим. Этот бой не станет прогулкой для Усика. Бой с Усиком станет главным в карьере Беллью, ему нечего терять, и это делает его крайне опасным», — продолжил Красюк.

Также промоутер отметил, что встречу украинца и британца ждет весь мир.

«Я не могу дождаться этого поединка. Два львиных сердца столкнутся в бою за звание абсолютного чемпиона. Этого ждет весь мир, и я рад, что причастен к такому историческому событию», - заключил Красюк.

Любопытно, что даже сам британец открыто признает, что у него нет шансов перебоксировать своего оппонента.

«У меня нет шансов перебоксировать Усика, так что я должен его вырубить. И я сделаю это, поверьте – вырублю Александра Усика во второй половине поединка.

Он невероятно хорош в том, что делает. Он был идеальным любителем, но я не верю, что он стал идеальным профессионалом.

По стилю левша-Усик — мой самый страшный кошмар. Он держит фантастический темп, и он немного больше, чем я.

Он моложе, более свеж. Он монстр, к которому остальные боятся даже подойти.

Уверен, что Усик — будущий чемпион в тяжелом весе, но я знаю, что могу побить его», — сказал Белью.

31-летний украинец и 35-летний британец сразятся за титулы WBC, IBF, WBO и The Ring.

Беллью родом из Ливерпуля. Расстояние между родиной группы «Битлз» и Манчестером составляет всего 50 км. Таким образом, атмосфера поединка будет для представителя Великобритании максимально домашней.

Получается, что Усик проведет уже пятый бой подряд на территории соперника.

8 апреля 2017 украинец в американском Оксон Хилле одолел представителя США Майкла Хантера, затем 9 сентября того же года немец Марко Хук был повержен в Берлине. В 2018 году Усик одолел латвийца Майриса Бриедиса в Риге, а также оказался сильнее россиянина Мурата Гассиева в Москве.

Последний поединок украинца проводился в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WWBS). В бою, который проходил в спорткомплексе «Олимпийский», Усик на протяжении всех 12-ти раундов владел преимуществом, постоянно нанося сопернику джебы. В итоге 252 удара украинца достигли цели, Гассиев же попал по сопернику лишь 91 раз. Судейская бригада зафиксировала солидное преимущество Усика и отдала ему победу в бою.

Сразу после этого успеха премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о возможном присвоении Усику звания Героя Украины, однако вскоре боксер публично отверг это предложение.

«Герой — не нужны мне никакие звезды. Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии», — заявил Усик на специальной пресс-конференции в Киеве.

Что касается Беллью, то он предыдущий раз появлялся в ринге в мае 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях своего соотечественника Дэвида Хэя.

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