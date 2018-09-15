Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию

UFC Fight Night Moscow состоится в столичном дворце спорта «Олимпийский», начало запланировано на 17.30 по московскому времени. Всего в рамках турнира состоится 12 боев — пока без звезд.

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Российские болельщики ожидали увидеть в октагоне дагестанского чемпиона Хабиба Нурмагомедова или хотя бы Александра Волкова, однако UFC не устраивает поединки своим главным звездам на турнирах серии Fight Night. Зато можно будет посмотреть выступление многообещающих российских представителей UFC — Петра Яна и Алексея Кунченко.

В рамках основного карда пройдет пять поединков:

Марк Хант (Новая Зеландия) — Алексей Олейник (Россия)

Ян Блахович (Польша) — Никита Крылов (Украина)

Андрей Орловский (Белоруссия) — Шамиль Абдурахимов (Россия)

Алексей Кунченко (Россия) — Тиаго Алвес (Бразилия)

Интересно, что для 26-летнего Крылова поединок против Блаховича может стать последним под украинским флагом. Спортсмен признался в своем намерении сменить спортивное гражданство и сообщил, что уже подал документы для оформления российского паспорта.

«Конечно, есть желание получить российский паспорт. Но с этим существуют определенные заморочки. Я документы подал, процесс запущен. Жду результатов», — сказал спортсмен в интервью «СЭ».

На Украине спортсмена провозгласили предателем, что и послужило к возможной смене гражданства.

«Как-то приехал в Киев, и ребята выложили в инстаграм видео, что я там тренируюсь. Сразу появился пост с предложением отловить предателя. Сейчас я вообще не могу туда попасть, позиция насчет меня только крепнет. Но меня это не интересует. Единственное, что понимаю — карма свое возьмет», — заявил он.

Что касается 34-летнего Кунченко, то для него поединок против Алвеса будет дебютном в UFC. Бой пройдет в весовой категории до 77 кг. На счету россиянина в ММА 18 побед и ни одного поражения.

Еще одним из самых ожидаемых боев станет противостояние белорусского спортсмена Андрея Орловского и россиянина Шамиля Абдурахимова. Для белоруса поединок станет рекордным — «питбуль» догонит Фрэнка Мира по количеству боев в тяжелом весе в рамках UFC (27).

Это, к слову, стало поводом для скандала во время пребывания Орловского в Москве. 39-летнего спортсмена пригласили на интервью на канал «Матч ТВ». Во время эфира в трансляции начали крутить промо-ролики к поединкам россиян, что очень разозлило и обидело Орловского. Белорус посреди эфира встал и ушел из студии.

«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы «качаете» выставляете в хорошем свете только российских бойцов. Качайте дальше. Я закончил», — удаляясь сказал Орловский.

Белоруса обидело, что его предстоящее достижение никак не было упомянуто ведущими. По мнению менеджера Орловского Андрея Каролинского, канал должен принести извинения заслуженному бойцу, который «пришел в UFC 20 лет назад вместе с Уайтом».

В предварительном карде турнир будут участвовать восемь пар:

Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллэуэй (США)

Мераб Двалишвили (США) — Террион Вэйр (США)

Магомед Анкалаев (Россия) — Марчин Прачнио (Польша)

Джордан Джонсон (США) — Адам Яндиев (Россия)

Майрбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США)

Джин Су Сон (Корея) — Петр Ян (Россия)

Каян Джонсон (Канада) — Рустам Хабилов (Россия)

Рамазан Эмеев (Россия) — Клаудио Сильва (Бразилия)

Россиянин Тайсумов провалил взвешивание и превысил лимит почти на три килограмма. Из-за этого 40 процентов его гонорара отойдет Грину.

Еще одним не сделавшим нужный вес бойцом стал кореец Су Сон – за свой просчет он выплатит россиянину Яну 20 процентов своего гонорара.

Одна из главных и неизведанных особенностей турнира UFC в Москве — не будет платных трансляций. Если для UFC система платных трансляций pay-per-view является одним из основных источников окупаемости, то в России промоушен столкнулся с проблемой. Система PPW попросту непопулярна в России, поэтому UFC сможет вводить ее только постепенно.

«Платная модель дает возможность собирать данные и вовлекать зрителей во всю экосистему UFC – от трансляций до реалити-шоу, мероприятий и потребительских товаров. Поэтому нашей стратегической задачей является построение такой экосистемы», – приводит слова вице-президента UFC Russia Андрей Громковский Forbes.

UFC Fight Night Moscow будет транслироваться на общедоступном канале «Матч ТВ».

Из-за неурядицы с PPW, основным источником дохода UFC в России станет продажа билетов.

Изначально планировалось, что «Олимпийский» примет 17 тысяч зрителей, однако из-за высокого спроса организаторам пришлось добавить еще 1,5 тысячи билетов. Установленная ценовая категория была вполне доступна и не отпугнула болельщиков — самый дешевый билет можно было приобрести за 1,5 тысячи рублей, самый дорогой обошелся бы покупателю в 42 тысячи.

Если в Москве действительно удастся собрать аншлаг, как это заявлено на данный момент, то UFC получит от продажи билетов порядка $2,3 млн.

UFC Fight Night Moscow — только начало отношений UFC и России. Глава организации Дана Уайт неоднократно заявлял, что российский рынок для промоушена является одним из приоритетных в рамках международного развития.

По словам вице-президента UFC Дэвида Шоу, в скором времени в России могут быть проведены титульные бои звезд организации.

«Мы делали титульные бои в Швеции, Лондоне, много раз — в Бразилии. Конечно, мы очень хотим провести в России чемпионские бои, но первый турнир пройдет без них», — сказал Шоу в интервью ТАСС.

Если бойцовская ночь в Москве действительно оправдает ожидания UFC (в первую очередь — принесет желаемые деньги), то не исключено, что уже в 2019 году в России пройдут сразу несколько турниров промоушена.

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