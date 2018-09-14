Первый турнир UFC в России. Хант — Олейник. LIVE

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«Я хотел завершить бой досрочно, но не вышло, т.к. мой соперник часто убегал от меня. Благодарю болельщиков за поддержку, свою семью, а также Шекулича за то, что он принял этот бой», — сказал Эмеев.
И завершается бой. Единогласным судейским решением побеждает... Рамазан Эмеев! Поздравляет Москва российского бойца.
Шекулич случайно пальцем ткнул Эмееву в глаз, прерывали поединок, но с россиянином все в порядке. Продолжается третий раунд.
Гораздо лучше получился второй раунд у Шекулича. Видно, что устал серб, но продолжает Стефан проявлять активность. Небольшое преимущество все же имеет Эмеев. Пропустил он проход в ноги в самом начале раунда, но сумел выбраться из проблемного положения.
Мощно провел первый раунд Эмеев. Нанес он несколько мощных и хлестких ударов с правой, Шекулич несколько дезориентирован. Стоит отдать должное и сербу: в меру агрессивен боец, но пока не хватает ему точности.
Стартовал бой, и сразу же в атаку пошел россиянин.
Российский боец Рамазан Эмеев выходит на ринг. Сегодня ему предстоит встретиться с сербом Стефаном Шекуличем.
Завершился первый поединок UFC в России! Победу судейским решением одержал Мераб Двалишвили. Заслуженно и без вопросов.
Активно использует локти грузинский боец, наносит серию ударов по Вэйру.
Звучит сирена о завершении второго раунда. Вновь Мераб перехватил преимущество и перевел бой в борьбу. Хорошая тактика, но Вэйр пока что держится.
Стартовал второй раунд. Оклемался Вэйр, выглядит сейчас увереннее американец.
Завершился первый из трех раундов. Но учитывая, как он прошел, скорее всего, бой завершится досрочно. Уж очень весомое преимущество имеет Двалишвили. Сразу же грузин перевел борьбу в партер, и не готов к этому оказался Вэйр. «Плывет» американец.
Начался поединок!
Совсем скоро начнется первый турнир UFC в России. На ринг выходят грузинский боец Мераб Двалишвили и американец Террион Вэйр.
Одним из самых известных россиян в ММА Олег Тактаров, который в 1995 году стал чемпионом мира UFC 6. По его словам, с момента его активной карьеры в смешанных единоборствах многое изменилось.
«Когда я выступал, правил не было. Ты должен был выиграть. Такого понятия, как очки, не существовало. Какие очки могут быть на улице? Например, у меня рассечение есть от удара коленкой в лоб в партере, а сейчас этого делать нельзя. Бой один, полуфинальный, я не выиграл на UFC 5, потому что соперник держался за клетку, — сейчас этого тоже делать нельзя. Казалось бы, мне надо сказать: да, я за новые правила, это здорово. Но я так не скажу. Мне все-таки нравится, когда человек делает что-то через «не могу», когда он выживает, когда нет другого варианта выиграть, кроме как действительно выиграть. UFC — выбор сильнейшего», — приводит слова Тактарова «Матч ТВ».
Популярность UFC в России действительно растет на глазах. Помимо любви к смешанным единоборствам среди болельщиков, виден ощутимый рост и среди спортсменом. Еще каких-то шесть лет назад среди российских представителей в UFC числился только Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе. Сейчас же в Абсолютном бойцовском чемпионате выступают более 20 спортсменов.
Историческое событие было суждено принять Москве. Бои пройдут в столичном спортивном комплексе «Олимпийский». Отметим, что изначально в продажу поступило 17 тысяч билетов, однако из-за повышенного спроса организаторы увеличили квоту на 1,5 тысячи. Самый дешевый билет можно было приобрести за 1500 рублей, самый дорогой — 42 тысячи.
Если в Москве действительно удастся собрать аншлаг, как это заявлено на данный момент, то UFC получит от продажи билетов порядка $2,3 млн.
Как долго российские любители смешанных единоборств этого ждали и вот, наконец-то UFC в России!
Главным поединком вечера станет сражение россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта в тяжелом весе (до 120 кг). Основной кард Марк Хант (Новая Зеландия) – Алексей Олейник (Россия) Ян Блахович (Польша) – Никита Крылов (Россия) Андрей Орловский (Белоруссия) – Шамиль Абдурахимов (Россия) Алексей Кунченко (Россия) – Тиаго Алвес (Бразилия)
Предварительный кард Омари Ахмедов (Россия) – Си Би Доллоуэй (США) Мераб Двалишвили (Грузия) – Террион Вэйр (США) Магомед Анкалаев (Россия) – Марчин Прачнио (Польша) Джордан Джонсон (США) – Адам Яндиев (Россия) Майрбек Тайсумов (Россия) – Десмонд Грин (США) Джин Су Сон (Корея) – Петр Ян (Россия) Каян Джонсон (Канада) – Рустам Хабилов (Россия) Рамазан Эмеев (Россия) – Стефан Шекулич (Сербия)
Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого в истории турнира UFC на территории России.