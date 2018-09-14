Первый турнир UFC в России. Хант — Олейник. LIVE

Одним из самых известных россиян в ММА Олег Тактаров, который в 1995 году стал чемпионом мира UFC 6. По его словам, с момента его активной карьеры в смешанных единоборствах многое изменилось.

«Когда я выступал, правил не было. Ты должен был выиграть. Такого понятия, как очки, не существовало. Какие очки могут быть на улице? Например, у меня рассечение есть от удара коленкой в лоб в партере, а сейчас этого делать нельзя. Бой один, полуфинальный, я не выиграл на UFC 5, потому что соперник держался за клетку, — сейчас этого тоже делать нельзя. Казалось бы, мне надо сказать: да, я за новые правила, это здорово. Но я так не скажу. Мне все-таки нравится, когда человек делает что-то через «не могу», когда он выживает, когда нет другого варианта выиграть, кроме как действительно выиграть. UFC — выбор сильнейшего», — приводит слова Тактарова «Матч ТВ».