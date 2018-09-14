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Первый турнир UFC в России. Хант — Олейник. LIVE

Первый турнир UFC в России - онлайн

В Москве проходит первый в истории турнир UFC на территории России. В главном бою вечера встречаются россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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18:43

«Я хотел завершить бой досрочно, но не вышло, т.к. мой соперник часто убегал от меня. Благодарю болельщиков за поддержку, свою семью, а также Шекулича за то, что он принял этот бой», — сказал Эмеев.

18:42

И завершается бой. Единогласным судейским решением побеждает... Рамазан Эмеев! Поздравляет Москва российского бойца.

18:36

Шекулич случайно пальцем ткнул Эмееву в глаз, прерывали поединок, но с россиянином все в порядке. Продолжается третий раунд.

18:34

Гораздо лучше получился второй раунд у Шекулича. Видно, что устал серб, но продолжает Стефан проявлять активность. Небольшое преимущество все же имеет Эмеев. Пропустил он проход в ноги в самом начале раунда, но сумел выбраться из проблемного положения.

18:27

Мощно провел первый раунд Эмеев. Нанес он несколько мощных и хлестких ударов с правой, Шекулич несколько дезориентирован. Стоит отдать должное и сербу: в меру агрессивен боец, но пока не хватает ему точности.

18:22

Стартовал бой, и сразу же в атаку пошел россиянин.

18:20

Российский боец Рамазан Эмеев выходит на ринг. Сегодня ему предстоит встретиться с сербом Стефаном Шекуличем.

18:14

Завершился первый поединок UFC в России! Победу судейским решением одержал Мераб Двалишвили. Заслуженно и без вопросов.

18:12

Активно использует локти грузинский боец, наносит серию ударов по Вэйру.

18:07

Звучит сирена о завершении второго раунда. Вновь Мераб перехватил преимущество и перевел бой в борьбу. Хорошая тактика, но Вэйр пока что держится.

18:03

Стартовал второй раунд. Оклемался Вэйр, выглядит сейчас увереннее американец.

18:01

Завершился первый из трех раундов. Но учитывая, как он прошел, скорее всего, бой завершится досрочно. Уж очень весомое преимущество имеет Двалишвили. Сразу же грузин перевел борьбу в партер, и не готов к этому оказался Вэйр. «Плывет» американец.

17:56

Начался поединок!

17:55

Совсем скоро начнется первый турнир UFC в России. На ринг выходят грузинский боец Мераб Двалишвили и американец Террион Вэйр.

17:47

Одним из самых известных россиян в ММА Олег Тактаров, который в 1995 году стал чемпионом мира UFC 6. По его словам, с момента его активной карьеры в смешанных единоборствах многое изменилось.

«Когда я выступал, правил не было. Ты должен был выиграть. Такого понятия, как очки, не существовало. Какие очки могут быть на улице? Например, у меня рассечение есть от удара коленкой в лоб в партере, а сейчас этого делать нельзя. Бой один, полуфинальный, я не выиграл на UFC 5, потому что соперник держался за клетку, — сейчас этого тоже делать нельзя. Казалось бы, мне надо сказать: да, я за новые правила, это здорово. Но я так не скажу. Мне все-таки нравится, когда человек делает что-то через «не могу», когда он выживает, когда нет другого варианта выиграть, кроме как действительно выиграть. UFC — выбор сильнейшего», — приводит слова Тактарова «Матч ТВ».

17:45

Популярность UFC в России действительно растет на глазах. Помимо любви к смешанным единоборствам среди болельщиков, виден ощутимый рост и среди спортсменом. Еще каких-то шесть лет назад среди российских представителей в UFC числился только Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе. Сейчас же в Абсолютном бойцовском чемпионате выступают более 20 спортсменов.

17:39

Историческое событие было суждено принять Москве. Бои пройдут в столичном спортивном комплексе «Олимпийский». Отметим, что изначально в продажу поступило 17 тысяч билетов, однако из-за повышенного спроса организаторы увеличили квоту на 1,5 тысячи. Самый дешевый билет можно было приобрести за 1500 рублей, самый дорогой — 42 тысячи.

Если в Москве действительно удастся собрать аншлаг, как это заявлено на данный момент, то UFC получит от продажи билетов порядка $2,3 млн.

17:38

Как долго российские любители смешанных единоборств этого ждали и вот, наконец-то UFC в России!

17:35

Главным поединком вечера станет сражение россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта в тяжелом весе (до 120 кг). Основной кард Марк Хант (Новая Зеландия) – Алексей Олейник (Россия) Ян Блахович (Польша) – Никита Крылов (Россия) Андрей Орловский (Белоруссия) – Шамиль Абдурахимов (Россия) Алексей Кунченко (Россия) – Тиаго Алвес (Бразилия)

Предварительный кард Омари Ахмедов (Россия) – Си Би Доллоуэй (США) Мераб Двалишвили (Грузия) – Террион Вэйр (США) Магомед Анкалаев (Россия) – Марчин Прачнио (Польша) Джордан Джонсон (США) – Адам Яндиев (Россия) Майрбек Тайсумов (Россия) – Десмонд Грин (США) Джин Су Сон (Корея) – Петр Ян (Россия) Каян Джонсон (Канада) – Рустам Хабилов (Россия) Рамазан Эмеев (Россия) – Стефан Шекулич (Сербия)

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого в истории турнира UFC на территории России.