Порвать всех: ученица Тутберидзе бьется за рекорд. LIVE

Келли Элизабет Супангат — 15-летняя девушка из Индонезии в желтом платье. На протяжении всего выступления Келли Элизабет улыбалась под героическую музыку, чем влюбила в себя комментатора на сайте ISU. Выступление заметное лучше, нежели у первой участницы. Сложнее по прыжкам, в частности, спортсменка продемонстрировала несколько сложных каскадов, тройные флип и риттбергер.