Порвать всех: ученица Тутберидзе бьется за рекорд. LIVE

- 268740 просмотров Новый поворот в деле Скрипалей: что рассказали «отравители»
- 232818 просмотров На МКС нашли новые следы сверления
- 223739 просмотров Apple представила iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR
- 203716 просмотров Стало известно, кто сыграет роль Жанны Фриске
- 192207 просмотров Apple представила три новейших модели iPhone
- 153777 просмотров Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при
- 92772 просмотра На восток США обрушился мощный ураган
Посмотрим на промежуточную турнирную таблицу. Лидерство остается за представительницей Казахстана Анастасией Хван.
Завалила один прыжков спортсменка. Тем не менее, программа была достаточно сложной. 29.69 за элементы, 32.63 в сумме и промежуточное третье место.
Закрывает вторую разминку Диана Габриэла Панлилио из Филлипин. Драматичная музыка из «Титаника» и открытое платье — то, чем спортсменка собралась покорять судей зрителей.
Двойной флип, двойной тулуп, каскад из двойного акселя и двойного тулупа, тройной сальхов — вот такой прыжковый арсенал продемонстрировала спортсменка. 26.93 — техника, 31.43 — компоненты. На второе место по итогам двух программ поднимается спортсменка.
Тита Ламсам из Таиланда выступает четвертой в произвольной программе. Интересное платье, которое с виду напоминает национальный костюм одной из азиатских народов.
Немного затянулось объявление оценок. Не самые высокие показатели. 20.65 - элементы, 33.39 - компоненты. 54.04 - произвольная, 89.44 - всего и только четвертое место.
Прилетел плюшевый кот с трибун, поразила зрителей своим выступлением представительница Азербайджана. Некоторые прыжки девушка приземляла с трудом, однако обошлась без падений.
Далее у нас Ким Черемски из Азербайджана — одна из самых взрослых и самых высоких девушек соревнований — 17 лет и 171 сантиметр роста.
На первое место отправляют судьи девушку из Казахстана.
Анастасия Хван из Казахстана выходит на лед. 16-летняя девушка выглядит достаточно взрослой в голубом платье со стразами. Грубо заваливает один из первых своих прыжков — двойной аксель. Однако девушка сумела справится с этой неудачей и докатала на высоком уровне.
26.83 за элементы, 29.94 — компоненты. 56.77 за произвольную программу и 87.79 баллов в сумме. 1 место.
Хороший прокат под классическую музыку. Спортсменка выглядела немного усталой, однако девушка заметно превосходила предыдущих участниц. Двойной аксель, двойной флип, двойной тулуп, двойной ритбергер и несколько каскадов.
Продолжаем. Открывает вторую разминку Люси Сори Юн из Австралии. 16-летняя спортсменка родом из Кореи.
Таблица по итогам первой разминки.
Тем не менее, Корк попадает на третье место. 46.09 балла получает спортсменка за произвольную программу.
Завершает первую разминку Никола Корк из Новой Зеландии. 15-летняя девушка вышла на лед в интересном черно-розовом платье. Очень много ошибок, упала с двойного акселя. В остальных прыжках хромало приземление. Можно сказать, что Корк завалила свое выступление.
Не самые высокие оценки и промежуточное последнее место. 31.82 балла.
Закончился парад азиатских спортсменок, на очереди 16-летняя Кристина Мекелла Власов Родигина. Девушка с российским корнями выступила не так прекрасно, как звучит ее имя и выглядит прекрасное платье со стразами. Без тройных прыжков, прыгнула пару «бабочек».
Не совсем удачно выступила юная Эсмеральда. Завалила несколько элементов. Судьи отправили представительницу Сингапура на третье место. 38.12 баллов.
Хин Ю Лок — 15-летняя представительница Сингапура. Девушка показывает произвольную программу под музыку из «Нотр-дам де Пари».
56.01 баллов набирает представительница Малайзии. 28.59 — техника, 28.42 - элементы.
Келли Элизабет Супангат — 15-летняя девушка из Индонезии в желтом платье. На протяжении всего выступления Келли Элизабет улыбалась под героическую музыку, чем влюбила в себя комментатора на сайте ISU. Выступление заметное лучше, нежели у первой участницы. Сложнее по прыжкам, в частности, спортсменка продемонстрировала несколько сложных каскадов, тройные флип и риттбергер.
47.21 баллов набирает представительница Малайзии. 25.88 за технику, 21.33 — элементы.
Неплохой прокат для себя продемонстрировала спортсменка. Хорошее вращение, однако прыжков ей явно не хватило. Посмотрим, какими будут оценки. Однако зрители аплодировали фигуристке только в конце.
Выступает первая участница сегодняшней программы Хуи Жин Тан из Малайзии. Женственное плавное и плавная музыка — первое, что бросается в глаза в начале выступления 15-летней спортсменки.
Тем временем на льду появляются девушки из первой разминки. Это спортсменки, которые заняли 24-28 в короткой программе.
Тараканова после короткой программы стала второй с 64,56 балла и явно намерена побороться с Щербаковой за итоговое первое место. Что ж, посмотрим, кто победит — бывшая ученица Тутберидзе или нынешняя?
По итогам короткой программы промежуточное первое место занимает Щербакова, которая набрала 65,07 балла, даже несмотря на падение. Нет никаких сомнений в том, что сегодня девушка выйдет биться за победу на этом этапе Гран-при и, скорее всего, попытается продемонстрировать самый сложный прыжок в мире — четверной лутц — который еще не исполняла чисто ни одна женщина.
Россию на этом турнире представляют ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова и ее бывшая подопечная Анастасия Тараканова, которая покинула известного тренера летом 2018 года вскоре после Евгении Медведевой и Полины Цурской.
Доброй ночи всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в канадском Ричмонде.