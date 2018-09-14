Порвать всех: ученица Тутберидзе бьется за рекорд. LIVE

Курсы валют$ 68.08 (+0.013) 79.09 (-0.01)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторАвтомобилист
1:4
закончен
19:30
АвангардМеталлург Мг
0:1
закончен
19:30
ЦСКАСеверсталь
1:2
закончен
19:30
СлованДинамо М
3:2
закончен
Фигурное катание /
21:00
Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МДинамо М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
20:00
НиццаРенн
2:1
закончен
21:45
ПСЖСент-Этьен
4:0
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия ДАйнтрахт Ф
3:1
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
ДеснаАрсенал К
1:0
закончен
Испания / Примера
22:00
УэскаРайо Вальекано
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
0:2
закончен
15:30
СибирьНефтехимик
3:4
закончен
16:30
БарысТорпедо
4:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
4:5 (Б)
закончен
19:30
ВитязьЙокерит
1:4
закончен
19:30
СКАСпартак
2:1
закончен
19:30
Динамо МнХК Сочи
1:3
закончен
Фигурное катание / Гран при среди юниоров
00:20
Ученица Тутберидзе покушается на исторический рекорд - онлайн
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
РубинЕнисей
не начался
16:30
УфаЦСКА
не начался
19:00
АрсеналКрылья Советов
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЭйбар
не начался
17:15
Реал СосьедадБарселона
не начался
19:30
ВаленсияБетис
не начался
21:45
Атлетик БРеал Мадрид
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ЛучТамбов
не начался
14:00
ТомьТюмень
не начался
14:00
ШинникКраснодар-2
не начался
15:00
Спартак-2Армавир
не начался
16:00
ХимкиБалтика
не начался
17:00
Авангард КСКА-Хабаровск
не начался
18:00
ЧертановоСибирь
не начался
18:00
СочиМордовия
не начался
18:00
ФакелНижний Новгород
не начался
18:00
РоторЗенит-2
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
АлександрияШахтёр Д
не начался
17:00
КарпатыВорскла
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль
не начался
17:00
БорнмутЛестер Сити
не начался
17:00
ЧелсиКардифф Сити
не начался
17:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
17:00
Манчестер СитиФулхэм
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
не начался
19:30
УотфордМанчестер Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
16:00
Интер МПарма
не начался
19:00
НаполиФиорентина
не начался
21:30
ФрозинонеСампдория
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияБайер
не начался
16:30
РБ ЛейпцигГанновер-96
не начался
16:30
МайнцАугсбург
не начался
16:30
ВольфсбургГерта
не начался
16:30
ФортунаХоффенхайм
не начался
19:30
Боруссия МШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
18:00
КанЛион
не начался
21:00
АмьенЛилль
не начался
21:00
ДижонАнже
не начался
21:00
МонпельеСтрасбург
не начался
21:00
ТулузаМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгТрактор
не начался
17:30
ЛокомотивСеверсталь
не начался
17:30
ВитязьСлован
не начался
Порвать всех: ученица Тутберидзе бьется за рекорд. LIVE

Ученица Тутберидзе покушается на исторический рекорд - онлайн

В канадском Ричмонде девушки показывают произвольные программы на четвертом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова готовится стать первой женщиной в истории, которая исполнит четверной лутц. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
01:38

Посмотрим на промежуточную турнирную таблицу. Лидерство остается за представительницей Казахстана Анастасией Хван.

01:35

Завалила один прыжков спортсменка. Тем не менее, программа была достаточно сложной. 29.69 за элементы, 32.63 в сумме и промежуточное третье место.

01:32

Закрывает вторую разминку Диана Габриэла Панлилио из Филлипин. Драматичная музыка из «Титаника» и открытое платье — то, чем спортсменка собралась покорять судей зрителей.

01:28

Двойной флип, двойной тулуп, каскад из двойного акселя и двойного тулупа, тройной сальхов — вот такой прыжковый арсенал продемонстрировала спортсменка. 26.93 — техника, 31.43 — компоненты. На второе место по итогам двух программ поднимается спортсменка.

01:25

Тита Ламсам из Таиланда выступает четвертой в произвольной программе. Интересное платье, которое с виду напоминает национальный костюм одной из азиатских народов.

01:22

Немного затянулось объявление оценок. Не самые высокие показатели. 20.65 - элементы, 33.39 - компоненты. 54.04 - произвольная, 89.44 - всего и только четвертое место.

01:20

Прилетел плюшевый кот с трибун, поразила зрителей своим выступлением представительница Азербайджана. Некоторые прыжки девушка приземляла с трудом, однако обошлась без падений.

01:18

Далее у нас Ким Черемски из Азербайджана — одна из самых взрослых и самых высоких девушек соревнований — 17 лет и 171 сантиметр роста.

01:16

На первое место отправляют судьи девушку из Казахстана.

01:13

Анастасия Хван из Казахстана выходит на лед. 16-летняя девушка выглядит достаточно взрослой в голубом платье со стразами. Грубо заваливает один из первых своих прыжков — двойной аксель. Однако девушка сумела справится с этой неудачей и докатала на высоком уровне.

01:09

26.83 за элементы, 29.94 — компоненты. 56.77 за произвольную программу и 87.79 баллов в сумме. 1 место.

01:06

Хороший прокат под классическую музыку. Спортсменка выглядела немного усталой, однако девушка заметно превосходила предыдущих участниц. Двойной аксель, двойной флип, двойной тулуп, двойной ритбергер и несколько каскадов.

01:03

Продолжаем. Открывает вторую разминку Люси Сори Юн из Австралии. 16-летняя спортсменка родом из Кореи.

00:58

Таблица по итогам первой разминки.

00:55

Тем не менее, Корк попадает на третье место. 46.09 балла получает спортсменка за произвольную программу.

00:52

Завершает первую разминку Никола Корк из Новой Зеландии. 15-летняя девушка вышла на лед в интересном черно-розовом платье. Очень много ошибок, упала с двойного акселя. В остальных прыжках хромало приземление. Можно сказать, что Корк завалила свое выступление.

00:49

Не самые высокие оценки и промежуточное последнее место. 31.82 балла.

00:45

Закончился парад азиатских спортсменок, на очереди 16-летняя Кристина Мекелла Власов Родигина. Девушка с российским корнями выступила не так прекрасно, как звучит ее имя и выглядит прекрасное платье со стразами. Без тройных прыжков, прыгнула пару «бабочек».

00:42

Не совсем удачно выступила юная Эсмеральда. Завалила несколько элементов. Судьи отправили представительницу Сингапура на третье место. 38.12 баллов.

00:38

Хин Ю Лок — 15-летняя представительница Сингапура. Девушка показывает произвольную программу под музыку из «Нотр-дам де Пари».

00:35

56.01 баллов набирает представительница Малайзии. 28.59 — техника, 28.42 - элементы.

00:32

Келли Элизабет Супангат — 15-летняя девушка из Индонезии в желтом платье. На протяжении всего выступления Келли Элизабет улыбалась под героическую музыку, чем влюбила в себя комментатора на сайте ISU. Выступление заметное лучше, нежели у первой участницы. Сложнее по прыжкам, в частности, спортсменка продемонстрировала несколько сложных каскадов, тройные флип и риттбергер.

00:28

47.21 баллов набирает представительница Малайзии. 25.88 за технику, 21.33 — элементы.

00:26

Неплохой прокат для себя продемонстрировала спортсменка. Хорошее вращение, однако прыжков ей явно не хватило. Посмотрим, какими будут оценки. Однако зрители аплодировали фигуристке только в конце.

00:22

Выступает первая участница сегодняшней программы Хуи Жин Тан из Малайзии. Женственное плавное и плавная музыка — первое, что бросается в глаза в начале выступления 15-летней спортсменки.

00:20

Тем временем на льду появляются девушки из первой разминки. Это спортсменки, которые заняли 24-28 в короткой программе.

00:15

Тараканова после короткой программы стала второй с 64,56 балла и явно намерена побороться с Щербаковой за итоговое первое место. Что ж, посмотрим, кто победит — бывшая ученица Тутберидзе или нынешняя?

00:10

По итогам короткой программы промежуточное первое место занимает Щербакова, которая набрала 65,07 балла, даже несмотря на падение. Нет никаких сомнений в том, что сегодня девушка выйдет биться за победу на этом этапе Гран-при и, скорее всего, попытается продемонстрировать самый сложный прыжок в мире — четверной лутц — который еще не исполняла чисто ни одна женщина.

00:05

Россию на этом турнире представляют ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова и ее бывшая подопечная Анастасия Тараканова, которая покинула известного тренера летом 2018 года вскоре после Евгении Медведевой и Полины Цурской.

Анастасия Тараканова
РИА Новости
Анастасия Тараканова
00:00

Доброй ночи всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в канадском Ричмонде.