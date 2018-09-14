Смерть за карикатуру: художника травят за Серену

Не утихают последствия скандала, случившегося в финале женского Открытого чемпионата США по теннису, где знаменитая американка Серена Уильямс уступила молодой японке Наоми Осаке – 2:6, 4:6.

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Во втором сете у экс-первой ракетки мира сдали нервы, когда португальский рефери на вышке Карлос Рамос сначала выписал ей предупреждение за так называемый коучинг, то есть подсказку тренера с трибуны, а чуть позже дал второе предупреждение за разбитую о корт ракетку, автоматически означавшее снятие очка.

Суперзвезду мирового тенниса реакция арбитра не устроила, тем более она считала, что ее заверения в отсутствии подсказки со стороны наставника Патрика Муратоглу и неизменной собственной честной игре, позитивно принятые Рамосом, означали отмену первого предупреждения.

Учитывая что в тот момент Уильямс-младшая находилась в трудном положении в матче, она отказывалась смириться с потерей очка и назвала арбитра вором, за что тот вынес ей третье предупреждение, отдав по правилам гейм ее сопернице.

В итоге Осака довела матч до победы, а обиженная Уильямс-младшая во время жаловалась на корте главному судье турнира и супервайзеру, не забыв упомянуть, что она теперь является матерью, а уже после окончания финала обвинила португальского судью в сексизме, заявив, что в матче мужчин он бы не отреагировал так сурово на подобные выпады в свой адрес.

В итоге Ассоциация тенниса США (USTA), организовывавшая турнир, а также женский тур WTA официально поддержали теннисистку, а признание Муратоглу в том, что подсказка на самом деле имела место («но так делают абсолютно все»), потонуло в потоке негатива в адрес рефери.

Впрочем, многие авторитетные журналисты и специалисты поддержали именно Рамоса, а карикатурист австралийской Herald Sun Марк Найт высмеял на своим рисунком на страницах издания поведение Серены.

Правда, картинка художника понравилась далеко не всем, и автор был обвинен в расизме, сексизме и в том, что он, изобразив Уильямс-младшую в виде «злой черной женщины» (Angry Black Woman), нарисовал на дальнем плане Осаку больше блондинкой со светлой кожей, похожей скорее на Марию Шарапову, чем на себя (японка является дочерью японца и гаитянки и имеет темную кожу и такие же волосы).

«В моем рисунке нет никаких неточностей, и мне жаль, что в соцсетях его смысл так исказили. Карикатура – на Серену и ее плохое поведение. Я нарисовал ее после того, как увидел, что лучшая теннисистка ведет себя как ребенок. Ее раса тут ни при чем.

Мне говорят, что я расист, потому что я нарисовал Серену как афроамериканку: мощной, крепкого телосложения. Но она такая и есть.

Еще я якобы расист потому, что Наоми Осаку нарисовал блондинкой. Но у нее пряди осветлены», — оправдывался через несколько дней Найт в радиоинтервью.

Впрочем, объяснения художника никого особенно не убедили, и не повлияли на восприятие его творения.

«Молодцы, что свели одну из величайших спортсменок современности к расистским и сексистским стереотипам, а другую выдающуюся спортсменку – к безликой декорации», — написала в своем твиттере британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере.

«В нашей культуре принято гордиться своим естественным телом кровь с молоком. Мы любим Серенину фигуру, а ты изобразил ее так, будто ее комплекция – это смешно», — заявила в радиошоу певица Ники Минаж.

Были в его адрес и оскорбления от достаточно известных персон, хотя куда дальше пошли анонимные пользователи, дошедшие в своих посланиях автору даже до смертельных угроз.

В итоге Найт вынужден был удалить свой твиттер-аккаунт и закрыть страницу на фейсбуке во избежание негативных комментариев.

«Вот в таком мире мы живем. Соцсети подхватывают что-то и раздувают из этого бурю, а потом и торнадо безосновательных обвинений и разных безумных вещей, которых никогда не было, — говорил художник в том же радиоэфире.

— Сейчас, я думаю, стало нельзя шутить с уничижительной интонацией. Просто нельзя. А значит, нельзя осуждать меньшинства, даже когда они плохо себя ведут. Нельзя и все тут. Но я карикатурист, и моя работа – давать комментарии».

Впрочем, его поддержали в Австралии, а Herald Sun вышел 12 сентября с карикатурой Найта на всю первую полосу, на которой были изображены различные знаменитости (например, президент США Дональд Трамп) с грифом «запрещено» и причинами.

Так, над тем же изображением Уильямс-младший стоял следующий штамп: «Запрещено: большие губы, объемные волосы, слишком сердитая».

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