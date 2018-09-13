Дело закрыто: Черышев унизил WADA

Неожиданная история, связанная с полузащитником сборной России по футболу Денисом Черышевым, которого британские СМИ обвинили в нарушении антидопинговых правил, наконец завершена. Хавбек «Валенсии» в своем твиттере опубликовал полученное от министерства культуры и спорта Испании письмо, которое гласит, что по итогам расследования антидопингового агентства страны в отношении футболиста нарушений не было найдено нарушений. Кроме того, испанские чиновники поблагодарили Черышева за содействие.

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«Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за «Вильярреал», совместно с WADA было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество»,

— говорится в письме, подписанного руководителем департамента по предупреждению и антидопинговому контролю (AEPSAD) Хесусом Муньос-Герра Ревильей.

Напомним, что британское издание The Telegraph сообщило о том, что в отношении российского футболиста началось расследование после публичного заявления его отца.

Дмитрий Черышев в одном из интервью якобы заявил о том, что Денису во время его выступления за «Вильярреал» вкололи инъекцию гормона роста с целью ускорить процесс восстановления после очередной травмы. Однако позднее Черышев-старший обвинил журналиста, которому он дал интервью, в искажении его слов.

Ситуация дошла до того, что в дело вмешались сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые собрали все необходимые документы от национального антидопингового агентства Испании и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сам же футболист подчеркнул, что он допинг не употреблял и правил не нарушал.

«Мне нечего сказать. Оставляю это в руках докторов, которые все сделали правильно. Вопросы надо задавать им. Могу сказать, что все было честно и хорошо. Я спокоен, потому что я ничего нелегального не делал.

Никаких проблем не будет. В клубе все поддерживают, все хорошо. Я не виноват, если это ошибка журналиста. Просто делаю свое дело, играю. Конечно, неприятно, когда такое говорят обо мне, но я не могу это контролировать», — заявил Черышев-младший после товарищеского матча Россия — Чехия, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали разгромную победу со счетом 5:1.

После того, как итоги расследования в отношении российского полузащитника стали известны, его отец заявил, что ни он, ни футболист не испытывали напряжения и спокойно воспринимали ситуацию с антидопинговым расследованием.

«Вы видели, чтобы Денис или я нервничали? Нет. О чем речь. Никаких вопросов к нам и не было. Нам никто трепать нервы и не мог, если мы даже не напрягались и не нервничали», — сказал Черышев-старший в интервью Sport24.

Интересно, что руководство «Валенсии», за которую 27-летний российский хавбек выступает на правах аренды, не получала уведомлений о допинг-разбирательствах в отношении своего игрока. По словам генерального директора «летучих мышей» Матеу Алемани, в клубе оказались не в курсе ситуации.

«Меня беспокоит в этой ситуации, что я не понимаю вещи, которые читаю. Если против нашего игрока открыто разбирательство, то мы бы получили отчет об этом или уведомление. Ни у нас, ни у игрока его нет. Я думаю, что это трудности перевода», — приводит слова Алемани испанская газета Marca.

Права на Черышева принадлежат «Вильярреалу». Сезон-2018/19 он проведет в аренде в «Валенсии», в составе которой уже провел два неполных матча в чемпионате Испании и забил один мяч.

На чемпионате мира — 2018 Черышев был одним из лидеров сборной России и помог ей дойти до стадии четвертьфинала, что стало лучшим результатом национальной команды в новейшей истории. На мундиале полузащитник сыграл пять матчей, забив четыре мяча, а также стал автором автогола.

В первом матче Лиги наций против сборной Турции Черышев также отметился голом, а команда Черчесова победила со счетом 2:1.

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