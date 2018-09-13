«Бабский поступок»: фанаты «Спартака» затравили Терри

Легендарный английский футболист Джон Терри отказался от перехода в «Спартак» в самый последний момент. 37-летний защитник пришел к выводу, что его семье будет тяжело адаптироваться в Москве.

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Футбольный агент Шандор Варга назвал несостоявшийся трансфер «дурдомом».

«Я слышал, что Терри посчитал, что в Москве нет хороших школ для его детей. Но правда ли это или нет?

То есть он подписал контракт и прошел медосмотр до того, как посоветовался с семьей?! Ну это же чистый дурдом! Вообще-то сначала советуются с женой, а потом подписывают соглашение.

Как-то несерьезно он себя повел, если это правда.

Так, может быть, причина в деньгах? А то все эти разговоры про семью, школу… Несерьезно.

Москва получше Лондона. Школы тут не хуже, чем в английской столице. Так что все это звучит очень несолидно и несерьезно.

Теперь его в России называют подкаблучником? Даже если и так, он же мог спросить у супруги: «Могу ли я вести переговоры, ты поедешь в Россию? Нет? Все, я отказываю». А он, получается, сначала договорился, а потом с ней советовался… Странно. Может быть, его просто так попросили сейчас написать. Не хочется гадать», — цитирует Варгу «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин выразил сочуствие, что Терри не попробует вкусный борщ на базе клуба в подмосковной Тарасовке.

«Сорвавшийся переход Джона Терри — результат политического давления внутри его страны… Печально, но он не узнает, что такое тарасовский борщ»,

— написал Нигматуллин у себя в твиттере, добавив хештег «будет жалеть всю жизнь».

Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны...

Печально, но он не узнает что такое тарасовский борщ. #Спартак #БудетЖалетьВсюЖизнь — Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 12 сентября 2018 г.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик назвал неудавшуюся сделку «потерей для всей России».

«Я уже готовился увидеть Терри в «Спартаке» и не ожидал его отказа. Очень жалко, но надо уважать выбор Джона. Сорвавшаяся сделка с Терри — потеря не только для «Спартака», но и для всей России, ведь такой игрок не часто может оказаться в РПЛ.

Может быть, через несколько лет мы увидим Терри в России в качестве главного тренера. Но лучше бы его было увидеть на поле, этого ждали болельщики», — цитирует Ярошика «Чемпионат.com».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис рассказал о своей версии отказа Терри.

«РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри. У «Спартака» теперь нет альтернативы, кроме как доверять своим молодым игрокам. Теперь наши футболисты должны понимать, что у них появился шанс проявить себя. Значит, так боженька решил», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат.сom».

Болельщиков «Спартака» отказ Терри возмутил. Фанаты красно-белых атаковали инстаграм футболиста.

«У вас просто нет реального представления о Москве и России»,

— написал один из фанатов.

«Отписываемся, пацаны», — призвал другой пользователей социальных сетей на страничке Терри.

«Есть русская поговорка: мужик сказал — мужик сделал. Абсолютно бабский поступок, неуважаемый Джон Терри»,

— заявил еще один фанат красно-белых.

Были и те, кто призывал не огорчаться из-за несостоявшегося перехода.

«Не жалейте о Терри. Все, что не делается — к лучшему!. Это даже хорошо! У нас замечательная молодежь, надо чтить свои традиции. Сила клуба в его величии и истории. Вперед, любимый московский Спартак!» — написал болельщик в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».

Некоторые нашли в срыве трансфера повод для шуток.

«Терри лучший игрок Спартака в сентябре, без сомнений»,

— написал пользователь твиттера.

Действительно, те четыре дня, что футболист был в составе московского клуба, красно-белые не потерпели ни одного поражения.

Терри лучший игрок Спартака в сентябре, без сомнений — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 12 сентября 2018 г.

Одно из популярных сообществ решило даже провести опрос, где пользователи выбирали «самый удачный трансфер «Спартак». Среди вариантов Терри и тренер Кубран Бердыев, который в свое время так и не возглавил столичную команду.

Лучший трансфер Спартака — #ВГИК (@vgikofficial) 12 сентября 2018 г.

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