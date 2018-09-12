Курсы валют$ 68.26 (-0.597) 79.78 (-0.183)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
3:1
закончен
16:30
БарысНефтехимик
4:5 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевТорпедо
4:3
закончен
19:30
АвангардАк Барс
2:1 (Б)
закончен
19:30
ВитязьХК Сочи
3:1
закончен
19:30
СКАЙокерит
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо МнСпартак
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторАвтомобилист
1:4
закончен
19:30
АвангардМеталлург Мг
0:1
закончен
19:30
ЦСКАСеверсталь
1:2
закончен
19:30
СлованДинамо М
3:2
закончен
Фигурное катание /
21:00
Битва бывшей и нынешней учениц Тутберидзе - онлайн
online
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МДинамо М
не начался
Украина / Премьер-лига
19:00
ДеснаАрсенал К
не начался
Франция / Лига 1
20:00
НиццаРенн
не начался
21:45
ПСЖСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия ДАйнтрахт Ф
не начался
Испания / Примера
22:00
УэскаРайо Вальекано
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
не начался
15:30
СибирьНефтехимик
не начался
16:30
БарысТорпедо
не начался
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
не начался
19:30
ВитязьЙокерит
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
19:30
Динамо МнХК Сочи
не начался
Страсти по Тутберидзе: экс-ученица бьется с нынешней. LIVE

Битва бывшей и нынешней учениц Тутберидзе - онлайн

В канадском Ричмонде проходит четвертый этап юниорской серии Гран-при, на котором среди российских фигуристок выступают ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, а также Анастасия Тараканова, прекратившая сотрудничество со знаменитым тренером этим летом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
22:18

Пока что небольшой перерыв у нас. Лидирует в зачете по-прежнему Джихон То из Южной Кореи. Но уже на подходе старт Таракановой.

22:16

Первый тройной риттбергер получился хорошо, а во второй фигуристка провалила, неудачно приземлившись. В актив может засчитать себе тройной флип, но на этом, пожалуй, и все. 37,04 балла — это седьмой результат.

22:11

Хьюи Чин Квон из Гон-Конга готовится показать свою короткую программу.

22:09

Я бы сказал «Браво», если бы не обидное падение. Энергия, скорость, эмоции — все это показала француженка на высшем уровне, тройной риттбергер в самом начале также получился отличным. Пожалуй, одно из самых эффектных выступлений на сегодня, но только 50,70 балла. Четвертое место.

22:06

Подошла очередь француженки Элизи Грозэ, которая выступит под музыку Кристины Агилеры.

22:05

Красивое платье, красивая музыка. Но очень уж побоялась, видимо, фигуристка публики. Низкая скорость помешала ей выполнить все элементы в совершенстве. Да, двойной аксель получился неплохим, двойной риттбергер тоже, но двойной флип не удался. 23,09 балла. Пока что самая низкая оценка на сегодня.

22:00

Продолжаем экзотическое путешествие. На лед выходит фигуристка из Малайзии Ху Джи Тан.

21:58

Неплохо выступила канадка, но приземление после двойного риттбергера смазала. 50,67 балла поэтому.

21:55

Подошла очередь Сары-Мод Бланшар из Канады. Сосредоточена 17-летняя фигуристка.

21:53

Продемонстрировала Гарза комбинацию двойной лутц — двойной флип, но тоже не хватило скорости мексиканке. Сама же фигуристка довольна своим выступлением, что видно по ее выражению лица. 38,35 балла получает Гарза и располагается пока что на четвертой позиции.

21:49

Евгения Гарза из Мексики на льду.

21:46

Несмотря на задорную музыку, показалось, что Келли выступила немного медленно и без особых элементов. Двойной риттбергер без ошибок. Но вряд ли стоит рассчитывать на большую оценку. Так и есть — 26,90 балла получает фигуристка.

21:43

Первой выходит на лед Келли Элизабет Супангат из Индонезии. Отметим красивое платье у фигуристки.

21:38

Начинается вторая разминка. Теперь свои программы представят шесть спортсменок, среди которых Сара-Мод Бланшар из Канады.

21:35

Красивое катание, красивая музыка, красивое платье, техничное исполнение элементов, но тройной флип не удался Рион. Дважды упала японка. 55,07 балла — не мешает сей факт подняться девушке на второе место.

21:32

А вот и первое падение! Не удержалась на ногах Рион.

21:31

Еще одна японская фигуристка выходит на лед. Рион Сумиоши представляет свою короткую программу.

21:29

Сама же программа оказалась весьма простой. 35, 40 балла получает представительница Азербайджана. Держится она за правую ногу, кстати. Испытывает небольшой дискомфорт.

21:28

Улыбка на лице — вот что выделяет Ким от предыдущих фигуристок. «Браво, Ким! Молодец!» — слышится с трибун арены в Ричмонде.

21:24

Следующей на лед вышла Ким Черемски из Азербайджана.

21:22

Очень устала Корк, видно это по ее выражению лица. Но хорошую программу показала фигуристка. Двойной аксель - чистейший. Двойной флип также получился отлично. Но ближе к концу силы у Корк почти кончились, еле докрутила она последнее вращение. Оценка... 27,50! Очень уж низкие баллы получила спортсменка. Расстроена девушка.

21:19

Никола Корк из Новой Зеландии на льду.

21:15

В отличие от японки То выступила гораздо энергичнее. Исполнила кореянка, как бы немного заигрывая с публикой, тройной лутц и тройной риттбергер. Но недовольна собой фигуристка. Все-таки далеко не самая сложная программа была у нее. Как итог — 60,74 балла зарабатывает Джихон То.

21:12

Второй на лед выходит кореянка Джихон То. Впечатляет рост фигуристки.

21:11

Чисто откатала японка под весьма приятную музыку. Исполнила она риттбергер, а также двойной аксель, но далеко не самое быстрое исполнение вращений. 54,81 — такой балл получает Аоки.

21:05

Осталась еще одна минута у девушек на подготовку. Японка Аоки выйдет на лед первой.

21:01

Выехали фигуристки на первую разминку. Среди них, например, Юна Аоки из Японии.

21:00

Сегодня же девушки в Ричмонде выступят с короткими программами. Начнутся соревнования с минуты на минуту.

20:55

Помимо Щербаковой и Таракановой сборную России в Канаде представят:

Юноши: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник

Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Кварталова / Алексей Святченко, Апполинария Панфилова / Дмитрий Рылов

Танцы на льду: Полина Иваненко / Даниил Карпов, Ксения Конкина / Александр Вахнов

20:50

Напомним, что этим летом Тараканова покинула группу Тутберидзе и перешла в Академию Евгения Плющенко.

20:45

Особый интерес к сегодняшним соревнованиям возникает к выступлениям нынешней ученицы известного тренера Этери Тутберизе Анны Щербаковой, а также ее бывшей подопечной Анастасии Таракановой.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит в канадском Ричмонде.