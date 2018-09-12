Страсти по Тутберидзе: экс-ученица бьется с нынешней. LIVE

- 215914 просмотров Как из-за девальвации рубля вырастут ставки по ипотеке
- 204169 просмотров Новый поворот в деле Скрипалей: что рассказали «отравители»
- 196910 просмотров Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов
- 196453 просмотра Apple представила iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR
- 175864 просмотра Apple представила три новейших модели iPhone
- 122684 просмотра Агент «Аполлон» назвал настоящие имена отравителей Скрипалей
- 131985 просмотров Стало известно, кто сыграет роль Жанны Фриске
Пока что небольшой перерыв у нас. Лидирует в зачете по-прежнему Джихон То из Южной Кореи. Но уже на подходе старт Таракановой.
Первый тройной риттбергер получился хорошо, а во второй фигуристка провалила, неудачно приземлившись. В актив может засчитать себе тройной флип, но на этом, пожалуй, и все. 37,04 балла — это седьмой результат.
Хьюи Чин Квон из Гон-Конга готовится показать свою короткую программу.
Я бы сказал «Браво», если бы не обидное падение. Энергия, скорость, эмоции — все это показала француженка на высшем уровне, тройной риттбергер в самом начале также получился отличным. Пожалуй, одно из самых эффектных выступлений на сегодня, но только 50,70 балла. Четвертое место.
Подошла очередь француженки Элизи Грозэ, которая выступит под музыку Кристины Агилеры.
Красивое платье, красивая музыка. Но очень уж побоялась, видимо, фигуристка публики. Низкая скорость помешала ей выполнить все элементы в совершенстве. Да, двойной аксель получился неплохим, двойной риттбергер тоже, но двойной флип не удался. 23,09 балла. Пока что самая низкая оценка на сегодня.
Продолжаем экзотическое путешествие. На лед выходит фигуристка из Малайзии Ху Джи Тан.
Неплохо выступила канадка, но приземление после двойного риттбергера смазала. 50,67 балла поэтому.
Подошла очередь Сары-Мод Бланшар из Канады. Сосредоточена 17-летняя фигуристка.
Продемонстрировала Гарза комбинацию двойной лутц — двойной флип, но тоже не хватило скорости мексиканке. Сама же фигуристка довольна своим выступлением, что видно по ее выражению лица. 38,35 балла получает Гарза и располагается пока что на четвертой позиции.
Евгения Гарза из Мексики на льду.
Несмотря на задорную музыку, показалось, что Келли выступила немного медленно и без особых элементов. Двойной риттбергер без ошибок. Но вряд ли стоит рассчитывать на большую оценку. Так и есть — 26,90 балла получает фигуристка.
Первой выходит на лед Келли Элизабет Супангат из Индонезии. Отметим красивое платье у фигуристки.
Начинается вторая разминка. Теперь свои программы представят шесть спортсменок, среди которых Сара-Мод Бланшар из Канады.
Красивое катание, красивая музыка, красивое платье, техничное исполнение элементов, но тройной флип не удался Рион. Дважды упала японка. 55,07 балла — не мешает сей факт подняться девушке на второе место.
А вот и первое падение! Не удержалась на ногах Рион.
Еще одна японская фигуристка выходит на лед. Рион Сумиоши представляет свою короткую программу.
Сама же программа оказалась весьма простой. 35, 40 балла получает представительница Азербайджана. Держится она за правую ногу, кстати. Испытывает небольшой дискомфорт.
Улыбка на лице — вот что выделяет Ким от предыдущих фигуристок. «Браво, Ким! Молодец!» — слышится с трибун арены в Ричмонде.
Следующей на лед вышла Ким Черемски из Азербайджана.
Очень устала Корк, видно это по ее выражению лица. Но хорошую программу показала фигуристка. Двойной аксель - чистейший. Двойной флип также получился отлично. Но ближе к концу силы у Корк почти кончились, еле докрутила она последнее вращение. Оценка... 27,50! Очень уж низкие баллы получила спортсменка. Расстроена девушка.
Никола Корк из Новой Зеландии на льду.
В отличие от японки То выступила гораздо энергичнее. Исполнила кореянка, как бы немного заигрывая с публикой, тройной лутц и тройной риттбергер. Но недовольна собой фигуристка. Все-таки далеко не самая сложная программа была у нее. Как итог — 60,74 балла зарабатывает Джихон То.
Второй на лед выходит кореянка Джихон То. Впечатляет рост фигуристки.
Чисто откатала японка под весьма приятную музыку. Исполнила она риттбергер, а также двойной аксель, но далеко не самое быстрое исполнение вращений. 54,81 — такой балл получает Аоки.
Осталась еще одна минута у девушек на подготовку. Японка Аоки выйдет на лед первой.
Выехали фигуристки на первую разминку. Среди них, например, Юна Аоки из Японии.
Сегодня же девушки в Ричмонде выступят с короткими программами. Начнутся соревнования с минуты на минуту.
Помимо Щербаковой и Таракановой сборную России в Канаде представят:
Юноши: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник
Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Кварталова / Алексей Святченко, Апполинария Панфилова / Дмитрий Рылов
Танцы на льду: Полина Иваненко / Даниил Карпов, Ксения Конкина / Александр Вахнов
Напомним, что этим летом Тараканова покинула группу Тутберидзе и перешла в Академию Евгения Плющенко.
Особый интерес к сегодняшним соревнованиям возникает к выступлениям нынешней ученицы известного тренера Этери Тутберизе Анны Щербаковой, а также ее бывшей подопечной Анастасии Таракановой.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит в канадском Ричмонде.