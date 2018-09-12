Страсти по Тутберидзе: экс-ученица бьется с нынешней. LIVE

Я бы сказал «Браво», если бы не обидное падение. Энергия, скорость, эмоции — все это показала француженка на высшем уровне, тройной риттбергер в самом начале также получился отличным. Пожалуй, одно из самых эффектных выступлений на сегодня, но только 50,70 балла. Четвертое место.