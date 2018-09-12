Приехал под конец карьеры: кому нужен Ковальчук в США

Российский нападающий Илья Ковальчук начал подготовку к очередному сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе своего нового клуба — «Лос-Анджелес Кингз». Прилетев в крупнейший город Калифорнии, 35-летний россиянин сразу же отправился на базу «королей», где был представлен в качестве новичка команды с игровым номером «17», под которым Ковальчук выступает практически всю свою карьеру.

По прибытии в расположение клуба, российский форвард дал пресс-службе «Кингз» небольшое интервью, в котором выделил особую значимость таких лидеров команды, как Анже Копитар, Дастин Браун и Дрю Даути.

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«Это все хоккей, это игра. Необходимо понимать действия команды и принимать правильные решения. Забрасывать шайбы — это твоя цель. С такими партнерами, как Копитар, Браун и Даути, этого будет проще добиться»,

— цитирует Ковальчука официальный сайт «Лос-Анджелеса».

"That's your goal, to score goals." - Ilya Kovalchuk pic.twitter.com/pEMFub5kFa — LA Kings (@LAKings) 10 сентября 2018 г.

К слову, тренерский штаб «Кингз» намерен использовать российского хоккеиста именно в паре с Копитаром. 31-летний звездный словенец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав в общей сумме 94 очка (36 голов + 58 результативных передач).

Примечательно, что изначально Ковальчук должен был прибыть в расположение «королей» немного ранее, о чем рассказывал его агент Джей Пи Бэрри. Однако, как сообщает ТАСС, российскому хоккеисту потребовалось время, чтобы найти для своих детей школу.

Сам Илья пока что только обживается на новом месте и 11 сентября провел первую тренировку. О том, как сложится для россиянина третье пришествие в НХЛ, Ковальчук представить не может. Однако, как отметил сам хоккеист, готовиться к новому сезону он начал индивидуально, завершив свой отпуск раньше положенного.

«Мне жаль, что я не могу предсказать будущее, у меня нет таких способностей. Я все лето упорно тренировался, чтобы подготовиться к сезону. С таким центром, как Копитар, я никогда не играл, поэтому очень рад. В этом году я начал кататься немного раньше, потому что НХЛ стала быстрее. Обычно я не выходил на лед до тренировочного лагеря, но в этом году занимаюсь уже несколько недель», — рассказал Ковальчук.

Американские журналисты не удержались от вопросов в адрес экс-форварда СКА о том, насколько сильно различается уровень НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где Ковальчук был одним из самых звездных игроков. Как отметил сам хоккеист, успешное выступление за океаном зависит от повышенной концентрации, а также отличных физических данных.

Впрочем, уже 6 октября Ковальчуку удастся продемонстрировать свой профессионализм: «Лос-Анджелес» стартует в регулярном чемпионате НХЛ домашним матчем с «Сан-Хосе».

«В НХЛ немного другой хоккей, если сравнивать с Россией. Больше физических контактов, но и больше возможностей забить. Одна небольшая ошибка может стоить вам гола, но и может стать вашим преимуществом. В России это немного по-другому: если ты обыграл соперника, то тебе все равно нужно сделать несколько шагов к воротам»,

— заявил 35-летний нападающий.

Перед тем, как улететь в Лос-Анджелес, Ковальчук рассказал о причинах, которые побудили его покинуть Россию. Помимо желания вновь проявить себя на высоком уровне, хоккеиста привлек теплый климат, сильно отличный от петербургского.

«Почему выбрал «Лос-Анджелес»? Здесь тепло и хорошо», — цитировал игрока «РИА Новости».

Контракт с «Кингз» Ковальчук подписал 1 июля этого года. Соглашение рассчитано на три года, в течение которых россиянин заработает в общей сложности $18,75 млн. Предыдущим клубом левого крайнего форварда был петербургский СКА, в составе которого Ковальчук провел пять сезонов, дважды выиграв регулярный чемпионат КХЛ и еще завоевав столько же Кубков Гагарина.

Переезд в США станет для российского нападающего третьим в его карьере.

До этого в период с 2001 по 2004 год Ковальчук выступал за «Атланту Трэшерз» (сейчас «Виннипег Джетс». — «Газета.Ru»), после чего из-за локаута в НХЛ был вынужден вернуться в Россию. Поиграв год за казанский «Ак Барс» и мытищинский «Химик», нападающий вновь пополнил стан «Атланты» и стал капитаном команды.

В 2010 году из-за разногласий с руководством клуба по новому контракту Ковальчук решил сменить клубную прописку и был выменян в «Нью-Джерси Дэвилз». За «дьяволов» Ковальчук провел три сезона и в связи с новым локаутом в НХЛ перебрался в петербургский СКА.

Форвард является одним из лучших игроков сборной России в новейшей истории. За 16 лет выступлений в свитере национальной команды он дважды становился чемпионом мира, а также завоевал по две серебряные и бронзовые медали мирового форума.

Однако главным достижением Ковальчука в составе сборной России является победа на Олимпийских играх — 2018.

В Пхенчхане российская команда, которой решением Международного олимпийского комитета (МОК) было запрещено выступать под своим национальным флагом и гимном, в финале мужского хоккейного турнира в овертайме обыграла сборную Германии со счетом 4:3.

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