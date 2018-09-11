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Терри в «Спартаке»: визу оформил, но денег не хватает

Терри оформил рабочую визу перед возможным переходом в «Спартак»

Трансфер легендарного английского защитника Джона Терри в московский «Спартак» оказался под угрозой срыва. Виной всему негативный настрой британских СМИ по отношению к России, а также внезапно возросшие аппетиты самого футболиста.

Еще пару дней назад подписание контракта между московским «Спартаком» и Джоном Терри, бывшим капитаном лондонского «Челси» и сборной Англии, казалось вопросом фактически решенным.

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Спартаковский твиттер публиковал сообщения, недвусмысленно намекавшие на английскую легенду, а сам защитник пропускал благотворительный матч в Глазго, выкладывая вместо этого фотографии с медосмотра в неназванной им команде.

Медосмотр в итоге оказался, как сообщили СМИ, успешным, а стороны договорились о контракте на 1,8 млн фунтов на сезон с правом пролонгации.

Однако 10 сентября вдруг появилась информация, что сделка находится под угрозой срыва, так как Терри передумал переходить в «Спартак»!

По информации Sport24, вероятность подписания контракта между игроком и клубом оценивалось уже всего в жалкие десять процентов, причем виной всему называлось негативное отношение британских СМИ к России.

Версия, правда, казалась несколько странной, ведь во время летнего чемпионата мира образ нашей страны, в том числе и в британской прессе, стал заметно лучше и привлекательнее.

Да и непосредственно переход самого Терри в «Спартак» основные спортивные издания Туманного Альбиона оценивали, конечно, как сенсационный, но без негативного оттенка.

Понятнее ситуация стала, когда появилась новая информация – мол, защитник хочет получать примерно на полтора миллиона в «Спартаке» больше, чем было оговорено изначально.

По сообщениям инсайдеров, перед медосмотром клуб и игрок подписали предварительное соглашение, которое, правда, допускало возможность выхода из него.

Новые данные о вероятности сделки появились уже вечером следующего дня. 11 сентября комментарий Sport24 дал авторизованный «Спартаком» агент Марко Трабукки, работающий в Лондоне над заключением сделки.

«Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ? Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините», – рассказал Трабукки.

Уже после интервью агента, являющегося другом главного тренера «Спартака» Массимо Карреры (который, к слову, подписался на Терри в инстаграме), «Спорт-Экспресс» сообщил, что 37-летний защитник получил визу для въезда в Россию.

При этом окончательная договоренность о его переходе в «Спартак» еще не достигнута. В результате очередного этапа переговоров в Лондоне стороны стали ближе к сделке и решили вопрос получения права на въезд футболиста на территорию нашей страны для постоянной работы.

Это сделано для того, чтобы не терять время в дальнейшем в случае успешного завершения трансфера, сообщило издание.

Напомним, что после разрыва крестообразной связки Самуэля Жиго и операции, выведшей на два месяца из строя одного из героев домашнего для сборной России чемпионата мира Илью Кутепова, красно-белые столкнулись с серьезным кадровым дефицитом на позиции центрального защитника.

В строю остались только Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти, а из ярко играющего в ФНЛ «Спартака-2» стучится в первую команду молодой Артем Мамин.

Безусловно, Терри даже в свои 37 лет может стать для «Спартака» ключевым футболистом, способным помочь клубу в борьбе за титул чемпиона России.

При этом английский ветеран уже точно не примет участия в групповом этапе Лиги Европы, так как заявка на этот турнир уже подана. Так что, если Джон подпишет контракт с командой Карреры, то сможет сыграть только в плей-офф второго по значимости еврокубка. Для этого, понятное дело, красно-белые должны еще туда пробиться.

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