«В Киеве ловили как предателя»: боец UFC просит паспорт России

Совсем скоро, 15 сентября, в Москве состоится первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России. Самый известный промоушен смешанных единоборств (ММА) ранее никогда не организовывал подобные события в нашей стране, поэтому, несмотря на не самый высокий статус предстоящего турнира (у него, например, нет своего номера), это, безусловно, знаковая дата для всех любителей эпичных схваток в октагоне.

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Одним из самых интересных участников события станет украинский боец Никита Крылов по прозвищу Шахтер. Прямо накануне ажиотажного мероприятия спортсмен заявил, что хотел бы получить российское гражданство.

«Сейчас у меня украинские документы, и по протоколу я украинский боец. При этом я в данный момент не могу выходить с украинским флагом или с каким-то другим. У меня есть желание получить российский паспорт, но с этим существуют определенные заморочки.

Я подал документы на получение российского паспорта, процесс запущен. Жду результатов», — передает слова бойца «СЭ».

Уроженец Луганской области в данный момент проживает и тренируется в России. К предстоящему бою на турнире UFC он готовился на базе в Кисловодске, где даже пересекся с российским боксером Александром Поветкиным, который в данный момент подводит себя к поединку с британцем Энтони Джошуа.

К слову, о своем желании получить паспорт нашей страны Крылов начал говорить уже давно, объясняя это тем, что хотел бы поменьше ассоциироваться с Украиной из-за военных действий на ее территории.

Он активно выступает против конфликта на родине и даже выходил на один из боев в футболке с надписью «Нет войне» (первое слово в этом лозунге было на самом деле непечатным).

Однако, несмотря на давнее желание Крылова получить паспорт России, смена гражданства до сих пор не произошла. При этом на Украине его уже считают предателем и попасть на свою историческую родину спортсмен не может.

«Как-то приехал в Киев, и ребята выложили в инстаграм видео, что я там тренируюсь. Сразу появился пост с предложением отловить предателя.

Сейчас я вообще не могу туда попасть, позиция насчет меня только крепнет. Но меня это не интересует. Единственное, что понимаю — карма свое возьмет», — уверен боец.

Из-за такого отношения на родине Крылов даже заявил, что больше хотел бы выходить в октагон под флагом Луганской народной республики (ЛНР), чем Украины. Что ж, возможно, в случае успешного выступления в UFC у него появится шанс на ускоренную процедуру получения российского паспорта, как это происходит с заслуженными деятелями во многих сферах — и в спорте в том числе. Однако для этого надо успешно показать себя в октагоне.

26-летний спортсмен имеет непростую историю отношений с UFC: начав выступать под эгидой этой организации в 2013 году, он одержал шесть побед и потерпел три поражения, после чего по своему желанию разорвал контракт из-за невыгодных условий.

Его перестал устраивать гонорар из $30 тыс. за выход на бой плюс еще $30 тыс. в случае победы. В тот момент боец уже находился на восьмом месте в рейтинге полутяжеловесов (до 93 кг) и требовал соответствующей оплаты. Когда договориться не удалось, атлет продолжил карьеру в российском промоушене Fight Night Global.

Крылову понадобилось всего три боя для того, чтобы стать чемпионом организации в полутяжелом весе, одолев в поединке за титул легендарного бразильца Фабио Мальдонадо.

Теперь уже мало кто вспоминает о немного забавном начале его бойцовской карьеры, когда украинец придумал себе прозвище Аль Капоне и фотографировался для своего официального профайла в шляпе и пальто.

После пары лет успешных выступлений в России UFC вновь заинтересовался уроженцем Луганской области и подписал с ним контракт на шесть боев. Первый из них Крылов проведет как раз в Москве против поляка Яна Блаховича.

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