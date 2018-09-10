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«Идет расследование»: WADA ищет допинг у лидера сборной России

WADA подтвердило факт расследования по допинговому делу Черышева‍

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило факт расследования дела в отношении лучшего бомбардира сборной России на чемпионате мира — 2018 полузащитника Дениса Черышева. Как отметили в организации, этим вопросом занимается испанское антидопинговое агентство.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили факт начала расследования в отношении одного из лидеров сборной России по футболу Дениса Черышева.

«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует WADA о результатах»,

— цитирует представителя пресс-службы антидопинговой организации «Чемпионат.com».

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Скандал начался после того, как известное британское издание The Telegraph сообщило о начале расследования в отношении Черышева из-за публичного заявления его отца. Дмитрий Черышев, который в настоящее время является тренером футбольного клуба «Нижний Новгород», якобы заявил о том, что полузащитнику во время его выступления за испанский «Вильярреал» кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления.

Сам Черышев-старший в одном из своих недавних интервью подчеркнул, что не понимает, почему эта тема сейчас активно обсуждается, а также назвал скандал «полемикой против России».

«Не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это все ошибка и бред. Англичане ковыряются против России.

Даже не хочу это дальше развивать», — заявил отец футболиста.

Черышев-младший после товарищеского матча сборной России против Чехии (5:1) отметил, что «все было честно и хорошо».

«Мне нечего сказать. Оставляю это в руках докторов, которые все сделали правильно. Вопросы надо задавать им. Могу сказать, что все было честно и хорошо.

Никаких проблем не будет. В клубе все поддерживают, все хорошо.

Я не виноват, если это ошибка журналиста. Просто делаю свое дело, играю. Конечно, неприятно, когда такое говорят обо мне, но я не могу это контролировать», — цитирует футболиста «Чемпионат.com».

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая объяснила, почему произошел данный скандал.

«Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка. Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле.

СМИ, которое опубликовало резонансное интервью, в свою очередь, нам аудиозапись разговора не предоставило», — отметила Пахноцкая.

Попавшее в центр скандала издание «Спорт уик-энд» еще 30 июня опубликовало официальное заявление, где пояснило произошедшую ситуацию.

«Наша газета неожиданно едва не стала центром международного скандала. Виной тому публикация, вышедшая в «Спорт уик-энде» год назад (6 июля 2017) — интервью с Дмитрием Черышевым, в котором он объясняет, почему перестал выходить на поле в Примере и, соответственно, получать вызов в сборную его сын — Денис.

Отец объясняет нашему корреспонденту, что причиной тому стало неправильное лечение травмы в «Вилльерреале», с которым Денис подписал пятилетний контракт в 2016 году. Там врачи для ускорения процесса стали колоть ему препарат, который вызвал быстрое восстановления «шовчика», но сама мышца осталась слабенькой и из-за этого травма дала о себе знать, то есть случился «рецидив на рецидиве», — отмечается в начале заявления.

«Дело в том, что в разговоре Черышева-старшего с корреспондентом нашей газеты (оба собеседника не являются врачами и не могли предположить, что их слова будут иметь столь детективное продолжение) речь шла то о факторе роста, то его называли гормоном.

Если вы не врач и не специалист по спортивной медицине, то вы не обнаружите большой разницы (тем более, что точно название препарата не называлось — вовсе не об этом шла речь). Поэтому корректор нашей газеты, чтобы избежать путаницы оставила в тексте только слово «гормон». Но вот, как теперь выяснилось, разница была, и именно она привлекла интерес западных СМИ.

Оказалось, что гормон — это допинг, а фактор — совсем другой разрешенный препарат. И уже в соответственно настроенных СМИ готова была к раскрутке история о том, что российские футболисты применяют допинг, что в этом и секрет их хорошей физической готовности», — пояснило издание.

Денис Черышев был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами, а его гол в ворота национальной команды Хорватии номинирован на звание самого красивого в 2018 году.

Продолжил помогать сборной хавбек и после ЧМ. В поединке Лиги наций против Турции Черышев поразил ворота соперника в начале первого тайма, что помогло команде Станислава Черчесова победить со счетом 2:1.

Летом 2018 года Денис сменил клуб, отправившись в аренду из «Вильярреала» в «Валенсию». За новую команду россиянин уже провел два матча, в которых отметился одним голом.

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