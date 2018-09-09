«Истеричка и врунишка»: Серену попросили не орать

Произошедший в финале Открытого чемпионата США по теннису скандал набирает обороны. Американская теннисистка Серена Уильямс в поединке против японки Наоми Осаки разбила ракетку, а также обозвала португальского судью Карлоса Рамоса вором и сексистом. Бурную реакцию спортсменки вызвали наказания, которые выносил рефери — сначала младшая из сестер была предупреждена, а затем оштрафована на очко и гейм. В итоге встреча завершилась победой японской теннисистки со счетом 6:2, 6:4.

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После завершения поединка Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с официальным заявлением.

«Поздравляем и Наоми, и Серену с выходом в финал 50-го юбилейного US Open. Также поздравляем Осаку с первым титулом «Большого шлема». Они обе показали превосходный теннис на этом турнире.

Во время матча произошли события, которые в будущем нужно будет рассмотреть. А пока отдадим должное двум прекрасным теннисисткам, которые обе отличаются честностью. Наоми заслужила победу, а Серена всегда играет с достоинством и является предметом нашей гордости»,

— отмечается в сообщении.

Рекордсменка по числу побед на Уимблдоне американка Билли Джин Кинг поддержала Уильямс, отметив, что ее соотечественница «бросила вызов двойным стандартам».

«Во время финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде произошло несколько неправильных вещей. При любом розыгрыше подсказки наставника должны быть разрешены в теннисе. Но сейчас это не так. В результате игрок был наказан за действия своего тренера. Так быть не должно.

Когда женщина на эмоциях, находится «в истерике», ее за это наказывают. Когда то же самое делает мужчина, его поведение считают «искренним» и не применяют санкции. Серена, спасибо, что бросила вызов двойным стандартам.

По этой ситуации нужно чаще высказываться», — написала Кинг.

(1/2) Several things went very wrong during the @usopen Women's Finals today. Coaching on every point should be allowed in tennis. It isn't, and as a result, a player was penalized for the actions of her coach. This should not happen. — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 9 сентября 2018 г.

(2/2) When a woman is emotional, she's "hysterical" and she's penalized for it. When a man does the same, he's "outspoken" & and there are no repercussions. Thank you, @serenawilliams, for calling out this double standard. More voices are needed to do the same. — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 9 сентября 2018 г.

Еще одна звезда американского тенниса — экс-первая ракетка мира Энди Роддик был по-настоящему возмущен судейством португальца.

«Худшее судейство, которое я когда-либо видел. Худшее!»

— разразился спортсмен в твиттере.

Worst refereeing I've ever seen ...... the worst !!! — andyroddick (@andyroddick) 8 сентября 2018 г.

Бывший лидер женского мирового рейтинга белоруска Виктория Азаренко поддержала обвинения рефери в сексизме.

«Если бы это был мужской матч, этого бы не случилось. Этого бы просто не произошло», — написала Азаренко у себя в социальной сети.

If it was men's match, this wouldn't happen like this.

It just wouldn't — victoria azarenka (@vika7) 8 сентября 2018 г.

Против поведения Уильямс высказались пока только российские эксперты. Так, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе заявила о моральном вреде, который американка нанесла своими слова арбитру.

«Она его сильно оскорбила. Все по делу. Жаль, что этим эпизодом смазали победу Осаки», — написала экс-теннисистка.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина была солидарна с Чакветадзе.

«Серена на самом деле перешла черту. Получила предупреждения по делу и лишила Наоми радости от самой главной победы в ее жизни, потому что Осака играла лучше и была сильнее в этом конкретном матче.

Мне было грустно видеть, что Наоми плакала, как будто она проиграла этот финал, но она играла лучше»,

— отметила Веснина в твиттере.

Советская теннисистка Анна Дмитриева, напротив, заняла сторону американки.

«Я не отношусь к категории возмущенных поведением Серены людей. Уильямс была дико возбуждена и огорчена, что матч складывался так неудачно. В таком состоянии любое замечание дает вспышку, у нее это бывает.

Удивлена, что судья так активно хотел продлить ее раздражение. Муратоглу не сделал сверхподсказки: он всего лишь двумя руками показал Серене входить в корт.

Карлос Рамос завелся так же, как Серена. Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание.

За все время турнира ракетки ломались почти в каждом матче, но не помню, чтобы кого-то наказывали так же. Он поставил ее в положение обиженного человека.

Вместо того чтобы заглушить раздражение, он его подогревал. Судья испортил весь финал, сняв с Серены гейм»,

— цитирует Дмитриеву «Чемпионат.com».

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев также решил высказаться на популярную тему. Однако журналист не был многословен.

«Не ори!!!» — обратился Губерниев к американке с использованием эмодзи в виде фекалий и добавив хэштеги «жухало», «истеричка» и «врушка».

«Судья Рамос просто Король!!!» — дополнил свое послание журналист, адресовав арбитру большое количество смайликов в виде поцелуев.

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