Очная ставка: Загитова и Медведева соревнуются в Москве. LIVE

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На большом экране «Мегаспорта» показали известного российского тренера Татьяну Тарасова, и вся арена взорвалась аплодисментами. Специалист смущенно помахала в камеру рукой.
Представители танцев на льду уже вышли на разминку на льду! Среди них — уже довольно известная пара Степанова / Букин.
Сегодняшние прокаты из-за травмы пропустят чемпионы мира среди юниоров танцевальная пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. По этой же причине не смогут участвовать в шоу одиночники Максим Ковтун и Алексей Ерохов.
Вчера на контрольных прокатах в Москве спортсмены, в числе которых Евгения Медведева и Алина Загитова, представили короткую программу. Напомним, что бывшая подопечная Этери Тутберидзе прилетела в столицу со своим новым тренером — Брайаном Орсером.
И в самом конце нас ждут выступления девушек-одиночниц в таком порядке:
Алина Загитова
Софья Самодурова
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Елена Радионова
Мария Сотскова
Дарья Паненкова
Станислава Константинова
Полина Цурская
После паузы и заливки льда свои программы продемонстрируют спортивные пары:
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Наталья Забияко/Александр Энберт
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Алиса Ефимова/Александр Коровин
Затем настанет черед мужчин-одиночников:
Алексей Ерохов
Сергей Воронов
Андрей Лазукин
Михаил Коляда
Александр Самарин
Артур Дмитриев
Дмитрий Алиев
Первыми в контрольных прокатах выступят представители танцев на льду:
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Александра Степанова/Иван Букин
Софья Евдокимова/Егор Базин
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов
Анабель Морозова/Андрей Багин
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию контрольных прокатов в Москве, в ходе которых российские фигуристы демонстрируют новые произвольные программы.