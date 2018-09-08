Очная ставка: Загитова и Медведева соревнуются в Москве. LIVE

Курсы валют$ 69.92 (-0.102) 80.92 (+0.028)
Пенсионный советник
Москва: +25°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
16:00
Северная ИрландияБосния и Герцеговина
1:2
закончен
19:00
ШвейцарияИсландия
6:0
закончен
19:00
ФинляндияВенгрия
1:0
закончен
19:00
БеларусьСан-Марино
5:0
закончен
21:45
АнглияИспания
1:2
закончен
21:45
ЭстонияГреция
0:1
закончен
21:45
ЛюксембургМолдавия
4:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
СКА-ХабаровскСочи
2:2
закончен
13:00
СибирьРотор
1:1
закончен
14:00
ТюменьЛуч
0:0
закончен
16:00
Нижний НовгородСпартак-2
3:1
закончен
16:00
БалтикаФакел
0:2
закончен
16:00
Зенит-2Химки
2:2
закончен
17:00
МордовияТомь
0:1
закончен
17:30
ТамбовЧертаново
2:2
закончен
18:00
Краснодар-2Авангард К
0:2
закончен
19:00
АрмавирШинник
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СКАСалават Юлаев
1:4
закончен
17:00
Динамо МЦСКА
1:3
закончен
17:00
Динамо РСибирь
3:0
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
УкраинаСловакия
не начался
19:00
ДанияУэльс
не начался
19:00
БолгарияНорвегия
не начался
19:00
ГрузияЛатвия
не начался
19:00
МакедонияАрмения
не начался
21:45
ФранцияНидерланды
не начался
21:45
КипрСловения
не начался
21:45
ЛихтенштейнГибралтар
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЗенитКайрат
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ГерманияПеру
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАдмирал
0:0
1 период
15:00
Металлург МгКуньлунь Ред Стар
1:0
1 период
16:00
Динамо РСеверсталь
не начался
17:30
ТорпедоБарыс
не начался
18:00
СлованЛокомотив
не начался
Фигурное катание / Контрольные прокаты сборной России
14:30
Загитова и Медведева на одном льду
online
Лига наций УЕФА
21:45
ПортугалияИталия
не начался
21:45
ШвецияТурция
не начался
21:45
ШотландияАлбания
не начался
21:45
СербияРумыния
не начался
21:45
ЧерногорияЛитва
не начался
21:45
АндорраКазахстан
не начался
21:45
КосовоФарерские острова
не начался
21:45
МальтаАзербайджан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
АвангардНефтехимик
не начался
19:30
ВитязьСпартак
не начался
19:30
СКАХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнЙокерит
не начался
Очная ставка: Загитова и Медведева соревнуются в Москве. LIVE

Онлайн-трансляция контрольных прокатов фигурного катания

,
В Москве проходят контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрируют свои новые произвольные программы. В числе участников — чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова и серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:07

На большом экране «Мегаспорта» показали известного российского тренера Татьяну Тарасова, и вся арена взорвалась аплодисментами. Специалист смущенно помахала в камеру рукой.

15:05

Представители танцев на льду уже вышли на разминку на льду! Среди них — уже довольно известная пара Степанова / Букин.

15:00

Сегодняшние прокаты из-за травмы пропустят чемпионы мира среди юниоров танцевальная пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. По этой же причине не смогут участвовать в шоу одиночники Максим Ковтун и Алексей Ерохов.

14:55

Вчера на контрольных прокатах в Москве спортсмены, в числе которых Евгения Медведева и Алина Загитова, представили короткую программу. Напомним, что бывшая подопечная Этери Тутберидзе прилетела в столицу со своим новым тренером — Брайаном Орсером.

14:50

И в самом конце нас ждут выступления девушек-одиночниц в таком порядке:

Алина Загитова

Софья Самодурова

Евгения Медведева

Елизавета Туктамышева

Елена Радионова

Мария Сотскова

Дарья Паненкова

Станислава Константинова

Полина Цурская

Медведева и Загитова взяли серебро и золото Олимпиады 8
Владимир Песня/РИА "Новости"
Российские призеры женского одиночного катания в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх, Евгения Медведева - серебряная медаль и Алина Загитова - золотая медаль
14:45

После паузы и заливки льда свои программы продемонстрируют спортивные пары:

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Наталья Забияко/Александр Энберт

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Алиса Ефимова/Александр Коровин

Рухнувшие надежды: российские фигуристы не получили золото из-за падания Тарасовой 10
Владимир Песня/РИА "Новости"
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх, 15 февраля 2018 года
14:40

Затем настанет черед мужчин-одиночников:

Алексей Ерохов

Сергей Воронов

Андрей Лазукин

Михаил Коляда

Александр Самарин

Артур Дмитриев

Дмитрий Алиев

Коляда
РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда
14:35

Первыми в контрольных прокатах выступят представители танцев на льду:

Бетина Попова/Сергей Мозгов

Александра Степанова/Иван Букин

Софья Евдокимова/Егор Базин

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов

Анабель Морозова/Андрей Багин

Букин
Reuters
Александра Степанова / Иван Букин (Россия)
14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию контрольных прокатов в Москве, в ходе которых российские фигуристы демонстрируют новые произвольные программы.