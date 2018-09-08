«Готов драться с Усиком даже в Киеве»: Лебедев жаждет крови

39-летний российский боксер Денис Лебедев триумфально вернулся на ринг после более чем годичной паузы: на турнире в Челябинске он в третьем раунде нокаутировал представителя Германии Хизни Алтункаю.

Правда, стоит признать, что соперник был объективно слаб даже для только что вернувшегося из отпуска Белого Лебедя: немецкий турок параллельно с боксом работает клерком в офисе,

проводит бои раз в несколько месяцев (невероятная частота для профессионального уровня), видимо, желая заработать побольше денег, и явно не сильно озабочен результатами.

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Его объяснение столь бесславного поражения вышло довольно простым.

«В первом и втором раундах, думаю, я выступал неплохо, но в третьем у меня «упали» руки, а у Лебедева получился очень сильный удар.

Моим планом на бой было движение, и это работало… Но в третьем раунде я допустил много ошибок. Я недоволен своим выступлением, но Денис — сильный боксер», — приводит слова бойца «РИА Новости».

Тем не менее даже такая легкая победа может послужить для Лебедева неплохим психологическим толчком к дальнейшему набору формы и поединкам с гораздо более статусными соперниками.

Судя по всему, прилив вдохновения уже посетил российского боксера: вскоре после победы он заявил, что готов драться с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

«Я бы хотел защитить свой статус суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Да, я хочу боя с Александром Усиком — безусловно, он номер один в мировом боксе.

У него сейчас все пояса, но я готов драться только за свой», — цитирует Лебедева RCC Boxing.

Напомним, россиянин владел поясом суперчемпиона WBA до февраля 2018 года, когда организация приняла решение отнять у него этот титул за отсутствие активности (до этого последний поединок боксер провел в июле 2017 года) и передала его кубинцу Юниеру Дортикосу.

Латиноамериканец поставил этот пояс на кон в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева, однако был отправлен в нокаут и лишился почетного звания.

В то же время сам Гассиев в финале WBSS по очкам уступил украинцу Усику, что позволило тому объединить все пояса в первом тяжелом весе

— помимо WBA, это чемпионский титул по версии Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Однако Лебедев подчеркнул, что все эти награды его не интересуют, кроме одной — «своей», то есть по версии WBA. Что же это означает?

Дело в том, что, когда боксерская ассоциация приняла решение передать пояс россиянина Дортикосу, на своем официальном сайте она объявила Лебедева «чемпионом в отпуске» и подчеркнула, что позже россиянин в обязательном порядке получит право вернуть себе утраченное.

По факту титула у Белого Лебедя больше нет, но он первый в очереди претендентов.

Тогда же, в феврале 2018-го, WBA сообщила, что победитель Всемирной суперсерии будет обязан начать переговоры с командой Лебедева о поединке за звание суперчемпиона WBA, и у сторон будет всего около 30 дней после финала WBSS на то, чтобы прийти к соглашению.

Однако, судя по всему, эти заверения ассоциации мало что значат: Усик уже вовсю готовится к поединку с британцем Тони Белью и не думает начинать общение с представителями Лебедева.

Россиянин же после разминочного боя с Алтынкаей, который проходил даже вне рамок каких-либо весовых категорий, явно жаждет крови.

«Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче. Была тяжелая подготовка, я начинал с веса в 110 кг. В бою с Алтынкаей не выработал все, чувствую адреналин в себе», — признался боксер.

Также Лебедев подчеркнул, что готов драться с Усиком даже в Киеве.

«Поединок в столице Украины? Безусловно, я готов! Я когда-то жил в Киеве два года. У меня много друзей-спортсменов на Украине. Это же все наши братья-славяне!

Вообще неприятно, что там сейчас происходит. Но тем не менее я думаю, что никаких вопросов не будет. Усик примерно такой же точки зрения придерживается. Я считаю, что скоро политическая ситуация урегулируется, мы успокоимся и перестанем убивать друг друга», — приводит слова Лебедева «Спорт день за днем».

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