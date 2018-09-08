Курсы валют$ 69.92 (-0.102) 80.92 (+0.028)
Пенсионный советник
Москва: +22°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
16:00
Северная ИрландияБосния и Герцеговина
1:2
закончен
19:00
ШвейцарияИсландия
6:0
закончен
19:00
ФинляндияВенгрия
1:0
закончен
19:00
БеларусьСан-Марино
5:0
закончен
21:45
АнглияИспания
1:2
закончен
21:45
ЭстонияГреция
0:1
закончен
21:45
ЛюксембургМолдавия
4:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
СКА-ХабаровскСочи
2:2
закончен
13:00
СибирьРотор
1:1
закончен
14:00
ТюменьЛуч
0:0
закончен
16:00
Нижний НовгородСпартак-2
3:1
закончен
16:00
БалтикаФакел
0:2
закончен
16:00
Зенит-2Химки
2:2
закончен
17:00
МордовияТомь
0:1
закончен
17:30
ТамбовЧертаново
2:2
закончен
18:00
Краснодар-2Авангард К
0:2
закончен
19:00
АрмавирШинник
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СКАСалават Юлаев
1:4
закончен
17:00
Динамо МЦСКА
1:3
закончен
17:00
Динамо РСибирь
3:0
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
УкраинаСловакия
не начался
19:00
ДанияУэльс
не начался
19:00
БолгарияНорвегия
не начался
19:00
ГрузияЛатвия
не начался
19:00
МакедонияАрмения
не начался
21:45
ФранцияНидерланды
не начался
21:45
КипрСловения
не начался
21:45
ЛихтенштейнГибралтар
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ГерманияПеру
не начался
18:00
ыв
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАдмирал
не начался
15:00
Металлург МгКуньлунь Ред Стар
не начался
16:00
Динамо РСеверсталь
не начался
17:30
ТорпедоБарыс
не начался
18:00
СлованЛокомотив
не начался
Лига наций УЕФА
21:45
ПортугалияИталия
не начался
21:45
ШвецияТурция
не начался
21:45
ШотландияАлбания
не начался
21:45
СербияРумыния
не начался
21:45
ЧерногорияЛитва
не начался
21:45
АндорраКазахстан
не начался
21:45
КосовоФарерские острова
не начался
21:45
МальтаАзербайджан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
АвангардНефтехимик
не начался
19:30
ВитязьСпартак
не начался
19:30
СКАХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнЙокерит
не начался
«Готов драться с Усиком даже в Киеве»: Лебедев жаждет крови

Как Лебедев вызвал Усика на поединок в Киеве

Российский боксер Денис Лебедев вернулся на ринг спустя год и сразу отправил в нокаут соперника на девять лет младше себя. После этой победы Белый Лебедь заявил, что желает поединка с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком, причем готов устроить бой даже на родине оппонента — в Киеве.

39-летний российский боксер Денис Лебедев триумфально вернулся на ринг после более чем годичной паузы: на турнире в Челябинске он в третьем раунде нокаутировал представителя Германии Хизни Алтункаю.

Правда, стоит признать, что соперник был объективно слаб даже для только что вернувшегося из отпуска Белого Лебедя: немецкий турок параллельно с боксом работает клерком в офисе,

проводит бои раз в несколько месяцев (невероятная частота для профессионального уровня), видимо, желая заработать побольше денег, и явно не сильно озабочен результатами.

Реклама

Его объяснение столь бесславного поражения вышло довольно простым.

«В первом и втором раундах, думаю, я выступал неплохо, но в третьем у меня «упали» руки, а у Лебедева получился очень сильный удар.

Моим планом на бой было движение, и это работало… Но в третьем раунде я допустил много ошибок. Я недоволен своим выступлением, но Денис — сильный боксер», — приводит слова бойца «РИА Новости».

Тем не менее даже такая легкая победа может послужить для Лебедева неплохим психологическим толчком к дальнейшему набору формы и поединкам с гораздо более статусными соперниками.

Судя по всему, прилив вдохновения уже посетил российского боксера: вскоре после победы он заявил, что готов драться с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

«Я бы хотел защитить свой статус суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Да, я хочу боя с Александром Усиком — безусловно, он номер один в мировом боксе.

У него сейчас все пояса, но я готов драться только за свой», — цитирует Лебедева RCC Boxing.

Напомним, россиянин владел поясом суперчемпиона WBA до февраля 2018 года, когда организация приняла решение отнять у него этот титул за отсутствие активности (до этого последний поединок боксер провел в июле 2017 года) и передала его кубинцу Юниеру Дортикосу.

Латиноамериканец поставил этот пояс на кон в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева, однако был отправлен в нокаут и лишился почетного звания.

В то же время сам Гассиев в финале WBSS по очкам уступил украинцу Усику, что позволило тому объединить все пояса в первом тяжелом весе

— помимо WBA, это чемпионский титул по версии Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Однако Лебедев подчеркнул, что все эти награды его не интересуют, кроме одной — «своей», то есть по версии WBA. Что же это означает?

Дело в том, что, когда боксерская ассоциация приняла решение передать пояс россиянина Дортикосу, на своем официальном сайте она объявила Лебедева «чемпионом в отпуске» и подчеркнула, что позже россиянин в обязательном порядке получит право вернуть себе утраченное.

По факту титула у Белого Лебедя больше нет, но он первый в очереди претендентов.

Тогда же, в феврале 2018-го, WBA сообщила, что победитель Всемирной суперсерии будет обязан начать переговоры с командой Лебедева о поединке за звание суперчемпиона WBA, и у сторон будет всего около 30 дней после финала WBSS на то, чтобы прийти к соглашению.

Однако, судя по всему, эти заверения ассоциации мало что значат: Усик уже вовсю готовится к поединку с британцем Тони Белью и не думает начинать общение с представителями Лебедева.

Россиянин же после разминочного боя с Алтынкаей, который проходил даже вне рамок каких-либо весовых категорий, явно жаждет крови.

«Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче. Была тяжелая подготовка, я начинал с веса в 110 кг. В бою с Алтынкаей не выработал все, чувствую адреналин в себе», — признался боксер.

Также Лебедев подчеркнул, что готов драться с Усиком даже в Киеве.

«Поединок в столице Украины? Безусловно, я готов! Я когда-то жил в Киеве два года. У меня много друзей-спортсменов на Украине. Это же все наши братья-славяне!

Вообще неприятно, что там сейчас происходит. Но тем не менее я думаю, что никаких вопросов не будет. Усик примерно такой же точки зрения придерживается. Я считаю, что скоро политическая ситуация урегулируется, мы успокоимся и перестанем убивать друг друга», — приводит слова Лебедева «Спорт день за днем».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».