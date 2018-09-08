Волной снесло крышу: смертник взорвал турнир по борьбе

5 сентября в спортивном центре Кабула во время соревнований по спортивной борьбе произошел теракт. На территории центра прогремело два взрыва. По официальной информации, трагедия унесла жизни 26 человек. Более 90 людей получили ранения.

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Спустя несколько дней после инцидента стало известно, что готовность оказать помощь пострадавшим выразил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, организация проведет совместную работу с Объединенным миром борьбы (UWW) для того, чтобы оказать материальную поддержку семьям раненых и погибших.

«Я решительно осуждаю это трусливое нападение на молодых людей и на спорт. Наши мысли сегодня с родными и близкими погибших. Мы скорбим вместе с ними, и я хотел бы выразить соболезнования им от себя лично и от всего олимпийского движения.

МОК совместно с UWW уже приступил к изучению наилучших способов оказания непосредственной помощи всем пострадавшим»,

— приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Местная полиция отнесла данную трагедию к террористическому акту. Согласно официальным данным, первый взрыв в спортивном центре совершил террорист-смертник, который оказался в толпе участников соревнований. Ударная волна оказалась настолько мощной, что обвалилась крыша здания.

Позднее, спустя около часа, на территории центра произошел еще один взрыв. Бомба была установлена в припаркованном неподалеку автомобиле. Целью террористов были сотрудники полиции, мирные жители, а также представители прессы, которые приехали для освещения соревнований.

По информации агентства Синьхуа, жертвами первого взрыва стали шесть спортсменов. Еще десять атлетов получили тяжелые травмы. Что касается второго взрыва, то, как сообщает афганский телеканал Tolo News, в результате террористического нападения погибли два журналиста, а также были ранены еще четверо.

«С большим сожалением телеканал Tolo News подтверждает гибель двоих из своих лучших журналистов. При освещении первого взрыва скончались 28-летний корреспондент Самим Фарамарз и 23-летний оператор Рамиз Ахмади», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, среди раненых оказались и полицейские. По данным СМИ, семеро представителей полиции Афганистана находятся в критическом состоянии.

После произошедшей трагедии ответственность за ее организацию взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России, а также в ряде других стран.

К сожалению, мир спорта имеет свою историю противостояния с террористами. Одной из самых главных и масштабных трагедий по сей день является теракт на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Трагические события произошли 5 сентября — как и недавний взрыв в спортивном центре Кабула. Члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» напали на представителей сборной Израиля, среди которых оказались тренеры, спортсмены и судьи. Террористы взяли их в заложники и долгое время вели переговоры с правительством ФРГ о предоставлении безопасного вылета в Египет для более двухсот палестинцев и других людей неарабской национальности, находящихся в заключении в Израиле, а также более 15 заключенных, отбывавших тюремные сроки в Западной Европе. В противном случае преступники угрожали убивать каждый час по одному заложнику.

В результате террористической атаки погибли 12 человек, среди которых помимо израильтян оказался немецкий полицейский.

Всего террористов было восемь. Пятеро из них был ликвидированы, остальные трое захвачены и впоследствии отпущены властями Западной Германии. Позже израильскими спецслужбами была проведена операция по уничтожению подозреваемых в организации теракта на Играх-1972.

Еще одна трагедия произошла сравнительно недавно — 13 ноября 2015 года во время товарищеского матча между национальными сборными Франции и Германии. В одном из концертных залов в Париже террористы расстреляли несколько десятков посетителей.

В это же время на территории стадиона «Стад де Франс» прогремело несколько взрывов.

«У входа в сектор J взорвалась бомба, в результате три человека погибли и еще несколько получили ранения», — сообщил президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре после трагедии.

Примечательно, что болельщики, футболисты и тренеры сначала не придали никакого значения шуму взрывов, приняв его за взрыв петард. Однако позднее информация была доведена до сотрудников стадиона. На матче, к слову, присутствовали тогдашний президент Франции Франсуа Олланд и главы МИД обеих стран — Лоран Фабиус и Франк Вальтер Штайнмайер. Всех чиновников эвакуировали сразу же после теракта.

При этом болельщиков в течение длительного времени не выпускали со стадиона, однако в целях безопасности отправили их с трибун на футбольное поле. После игры главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своих эмоциях.

«Мы все потрясены и шокированы. Для меня игра и спорт в такой ситуации не имеют значения. Просто нет слов», — сказал специалист.

Еще один случай произошел 11 апреля 2017 года. Рядом с клубным автобусом дортмундской «Боруссии», который выезжал на матч первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако», произошел взрыв, в результате которого разбились стекла окон автобуса.

Пострадавшим оказался защитник «шмелей» Марк Бартра, которому осколки разлетевшегося вдребезги стекла порезали правую руку. Футболист был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом лучевой кости в районе запястья.

Кроме футболиста ранения получил и полицейский, следовавший на мотоцикле впереди автобуса. По данным врачей, у представителя правоохранительных органов произошла контузия.

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