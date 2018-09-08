Контрольный выстрел: IBU похоронил российский биатлон

В хорватском Порече подходит к концу конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждаются проблемные вопросы и возможные нововведения в данном виде спорта.

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7 сентября Россию уже ждал один неприятный сюрприз от конгресса: большинством голосов — 29 против 20 — IBU принял решение не возвращать Союзу биатлонистов России (СБР) полноценный статус в международной организации, отобранный в декабре 2017 года из-за антидопинговых нарушений отдельных спортсменов. Таким образом, члены СБР по-прежнему не могут голосовать на конгрессе и выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в международном союзе.

8 сентября стало известно, что IBU принял решение официально запретить соревнования под своей эгидой на территории России.

По итогам последнего конгресса в устав международной организации были внесены изменения, согласно которым право проводить турниры получат только страны, полностью соответствующие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) — а у России, к сожалению, в данный момент наблюдаются проблемы в отношениях с этой организацией.

Кроме того, еще одним требованием для организации соревнований стало наличие собственного аккредитованного антидопингового агентства. Российская организация по борьбе с допингом (РУСАДА) в настоящее время еще не добилась официального признания.

Напомним, РУСАДА было лишено официального статуса в ноябре 2015 года по причине допингового скандала с отечественными легкоатлетами,

из-за которого затем большая часть сборной была недопущена на летние Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро.

С тех пор российской стороной было предпринято многое для исправления старых ошибок и восстановления репутации агентства, причем вся работа проводилась под руководством двух представителей WADA. Однако полноценный статус организации до сих пор не был возвращен: согласно списку требований, выдвинутых для восстановления, Россия обязана признать выводы из доклада Ричарда Макларена (а там говорится, например, о наличии государственной системы поддержки допинга) и предоставить WADA доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, где якобы могут находиться доказательства новых нарушений.

Российская сторона до сих пор не выполнила два этих условия (одно из которых кажется заведомо невыполнимым), так что РУСАДА, несмотря на весь свой прогресс, все еще не является официально аккредитованным агентством.

Пока этот лед не будет растоплен, Россия не сможет принимать на своей территории биатлонные турниры мирового уровня.

А длиться это может годами.

Любопытно, что до этого конгресса IBU позволил России провести в марте 2018 года этап Кубка мира в Тюмени, несмотря на неофициальный статус СБР и РУСАДА, а также негативную реакцию WADA.

Однако последние новости о возможных допинговых нарушениях олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, видимо, заставили конгресс IBU задуматься. Примечательно, что об этих подозрениях стало известно как раз накануне судьбоносного заседания, и, несмотря на то что доказательств вины предоставлено не было, они, безусловно, оказали влияние на голосующих.

Также на конгрессе IBU был рассмотрен вопрос об увеличении штрафа за допинговые нарушения.

Предлагалось ужесточить три вида финансового наказания: штраф на €50 тысяч увеличить до €100 тысяч, с €75 тысяч до €150 тысяч, а со €100 тысяч — до €200 тысяч.

Эта инициатива была отклонена после того, как федерация биатлона Румынии заявила, что для выплаты €200 тысяч не хватит ее годового бюджета.

Однако были в этот день и одобренные нововведения. В частности, в регламент индивидуальной гонки внесли послабление на случай плохой погоды: если условия для стрельбы окажутся неблагоприятными, то штраф за промах теперь составит 45 секунд вместо минуты.

Что же значит «неблагоприятные условия»? Прежде всего, это дождь и чрезмерно высокая температура, влияющая на передвижение по снежной трассе. Жюри турнира должно официально объявить об использовании этого послабления в гонке за день до старта.

Также в случае плохой погоды подвергнется изменениям дистанция индивидуальной гонки: мужчины будут бежать 15 км вместо 20, а женщины — 12,5 вместо 15.

Кроме того, конгресс IBU одобрил введение абсолютно новой дисциплины — масс-старта на 60 человек (обычно в таком забеге участвует 30 биатлонистов). Предполагается, что дебют этой гонки состоится в финале Кубка IBU, который пройдет в Италии в марте 2019 года.

В связи с удвоенным количеством участникоd стрельба будет разделена на два этапа: после 2,5 км стреляют первые 30 человек, а после 5 км — вторая часть атлетов.

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