«Он никудышный отец»: Памела Андерсон бросила чемпиона мира

Для защитника «Марселя» и сборной Франции по футболу Адиля Рами сентябрь 2018 года начался не самым наилучшим образом. Несмотря на неплохой старт его клуба в Лиге 1, на личном фронте футболиста произошли серьезные, но довольно грустные изменения. Недавно Рами сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — знаменитой американской модели и актрисе Памеле Андерсон. Француз даже подарил ей дорогое кольцо.

Однако 51-летняя возлюбленная ответила своему жениху отказом. Спустя два дня актриса и вовсе решила прекратить отношения с 32-летним футболистом.

По информации издания TMZ, причиной расставания стало посредственное общение Рами со своими детьми. У защитника имеются два сына-близнеца от его бывшей гражданской жены. Сама Андерсон выразила недовольство тем, что Рами уделяет слишком мало времени и внимания своим детям. По ее мнению, разрыв отношений позволит футболисту вернуться к сыновьям, а также, возможно, возобновить общение с бывшей женой.

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«После того, как она пообщалась последнюю неделю с его прелестными близнецами, ей стало горько от того, что он проводит с ними так мало времени, так что она приняла решение отступить», — рассказал источник, близкий к американской модели.

Отношения Адиля Рами и Памелы Андерсон продолжались около года. После встречи с одним из главных секс-символов 90-х французский футболист бросил жену, оставив ее одну с годовалыми сыновьями.

Примечательно, что еще недавно между Рами и Андерсон царили любовь и согласие. Американская модель всячески поддерживала своего возлюбленного и даже решилась на переезд из Лос-Анджелеса во Францию.

На прошедшем в России чемпионате мира по футболу Рами не сыграл ни одного матча, проведя весь турнир на скамейке запасных. Однако возлюбленная не оставила его в одиночестве и даже посетила встречу сборной Франции и Бельгии в полуфинале. В борьбе за выход в решающий матч за золото подопечные Дидье Дешама победили с минимальным счетом (1:0).

Примечательно, что сам факт визита Памелы Андерсон на стадион в Санкт-Петербурге стал для Адиля Рами сюрпризом: о прибытии американской модели футболист ничего не знал и, вероятно, был приятно удивлен.

Вскоре сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии. Участия в матче Рами, естественно, не принимал, но отпраздновал долгожданный триумф с удовольствием, не оставив в стороне свою возлюбленную.

Так, Рами позволил американской модели взять кубок мира, что, к слову, противоречит традициям.

По правилам к трофею могут прикасаться только футболисты и тренеры, завоевавшие его.

Также отметим, что Андерсон была готова родить для Рами ребенка. Несмотря на возраст, американская модель якобы решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), хотя врачи предупредили 51-летнюю женщину о возможных проблемах со здоровьем. Впрочем, актриса убеждала себя, что готова справиться с любыми препятствиями, и, посоветовавшись со своими близкими родственниками, прошла курс лечения, а также следовала специальным рекомендациям.

За всю свою жизнь Андерсонбыла замужем трижды. От первого брака у нее имеются два сына. К слову, кольцо, подаренное модели Адилем Рами, перешло к старшему из них — 22-летнему Брэндону.

Рами является воспитанником «Эктуаля» из Сан-Рафаэля. Большую часть своей карьеры французский защитник провел в «Лилле», став в его составе чемпионом Франции и обладателем национального кубка. Также он выступал за итальянский «Милан» и испанские «Валенсию» и «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы сезона-2015/16.

Помимо золотой медали чемпионата мира 2018 года Рами является обладателем серебра континентального первенства. В 2016 году «трехцветные» в финале домашнего Евро потерпели поражение от сборной Португалии.

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