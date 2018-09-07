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«Россия прибавила в уверенности, но не в мастерстве»

Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем с Турцией

Сборная России по футболу проведет первый официальный матч в сезоне в рамках Лиги наций УЕФА. Ожиданиями в преддверии противостояния с Турцией в Трабзоне поделились с «Газета.Ru» известные в прошлом российские футболисты Валерий Масалитин и Евгений Смертин.

— Это будет первый матч сборной России после летнего чемпионата мира, насколько в игре против Турции важен положительный результат?

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Валерий Масалитин: Есть такое понятие в семье – медовый месяц. Он закончился, теперь начинается быт. Одно дело играть при своих трибунах, другое – на выезде. Вот и посмотрим, насколько наша сборная будет соответствовать тому, что было на чемпионате мира.

Евгений Смертин:

Наверное, никто результата не отменял, как ни назови игру – хоть товарищеской, хоть контрольной. Но мы посмотрим по матчу, чего от этой игры хочет сам тренер – какой будет состав, может быть, новые игроки выйдут, тактические схемы попробуют. Все будет зависеть от этого. Результат важен, но он не будет стоять на первом месте.

— У Станислава Черчесова не было месяца на подготовку, как перед чемпионатом мира, и игроки не приведены к общему знаменателю игровой формы. Насколько это отразится на игре?

В.М.: Думаю, что особо не отразится. Они готовились вместе к чемпионату мира, знают друг друга, знают требования Черчесова. Ну, новички пока еще не знают, но им объяснят. Большой разницы нет.

Е.С.: Почему игроки не приведены в форму? Они что, в чемпионате не играют, не тренируются? Чемпионат только начался, он в самом разгаре, игроки еще не устали от клубных матче и от сборной. Они, наоборот, должны быть в эмоциональном плане после такого домашнего чемпионата мира быть на подъеме.

— Наша команда очень серьезно обновилась по сравнению с летним составом. Чего нам ждать от команды Черчесова в Турции в плане футбола?

В.М.:

Что команда обновилась – спорный вопрос. Думаю, футбол особенно отличаться не будет. Да, некоторые ребята закончили с футболом, появились новые. В основном костяк сохранился.

Е.С.: Ждать, во-первых, самоотдачи. Каждый новый игрок захочет себя показать, чтобы попасть в будущем в сборную. Все смотрели чемпионат мира и, думаю, каждый представлял себя там, внутри этой команды. Не думаю, что будет суперкомбинационный футбол с нашей стороны, но самоотдачи и страсти стоит ждать.

— Назначение Артема Дзюбы капитаном, наверное, самое логичное решение. Может ли Артем стать капитаном сборной в долгосрочной перспективе?

В.М.: Все будет зависеть от него, как он себя проявит. Если у него запал остался, он будет показывать свою игру, свой класс, будет забивать, то все возможно. Он один из кандидатов в капитаны, но думаю, что возвращение Игоря Акинфеева в строй сборной все вопросы решит.

Е.С.: Да, это, наверное, читалось. Он на чемпионате мира проявил себя как лидер. Заводил команду. Вспомните, когда били послематчевые пенальти, он там стоял в кругу, рассказывал, эмоционально многое дал команде. На длинной дистанции он может стать капитаном, но тут давайте посмотрим на Акинфеева. Когда Игорь закончит играть, Дзюбе будет глубоко за тридцать (смеется).

— Есть в нынешнем созыве национальной команды игроки, на которых вам будет особенно интересно посмотреть? А есть те, кого вы ожидали увидеть, но их не вызвали?

В.М.: Тяжело так ответить. Черчесов просмотрел всех. Все достойные, все должны играть. Естественно, нужно вводить новые силы, пробовать свежих игроков. Пожалуй, на сегодняшний день он вызвал всех достойных, а от того как они себя проявят в коллективе, в игре, будет зависеть их дальнейшая карьера в сборной.

Е.С.:

Мне будет очень интересно посмотреть, как новички адаптируются к требованиям Черчесова. В клубе они все-таки привыкли к одним требованиям, а тут сборная. Игра за нее отличается от клубного футбола. Хотелось бы посмотреть именно на всех новичков в форме сборной.

— Лига наций УЕФА – новый турнир в мировом футболе. Уже разобрались в его нюансах? Насколько он вам интересен как соревнование?

В.М.: Возможно, каждая сборная будет решать свои проблемы. Но здесь на кону стоит участие в чемпионате Европы, то есть присутствует спортивный интерес. Обычно в товарищеских матчах можно посмотреть молодежь, поделать много замен, а здесь важен результат – проходных игр не будет.

Честно говоря, я бы параллельно ввел такие же матчи для молодежной сборной или второй команды, чтобы можно было посмотреть ближайший резерв. Вообще, мне кажется, необходим такой турнир для молодежи или резерва основной сборной.

Е.С.: Нет, я пока не разобрался в нюансах. Некоторые игры я смотрю, но пока не до конца вник в этот турнир. И мне кажется, что отношение к нему пока недостаточно серьезное. Но турнир интересный, и, мне кажется, он еще наберет обороты, хотя может и загаснуть.

— Чего вы в принципе ждете от сборной России в ближайшее время. Вышла ли наша команда после чемпионата мира на новый уровень, в том числе и ожиданий?

В.М.: Как уже говорил, прошел медовый месяц. Сейчас нужно смотреть, на что сборная годится, какие будут изменения. Для этого и нужен данный турнир.

Е.С.:

Эмоционально – вышла. Уверенности прибавилось. В мастерстве – нет, а куда она выйдет там? Но уверенность добавилась, что можно сыграть на равных с любой командой. Это немаловажно, и этого раньше не было. Мы раньше выходили на любую игру аутсайдерами и действовали от соперника, а теперь можем и от себя сыграть, первым номером.

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