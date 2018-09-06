Нулевое содержание: россиянина обвиняют в отсутствии допинга

5 сентября стали известны подробности обвинений Международного союза биатлонистов (IBU) в адрес одного из четырех россиян, в отношении которых в Союз биатлонистов России (СБР) поступило письмо от головной организации.

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Напомним, что IBU обвиняет в нарушении антидопинговых правил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, а также бывших членов сборной России Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Чемпион мира среди юниоров-2011 Чернышов во взрослом биатлоне больших успехов не имеет и уже прекратил выступления (хоть и не объявлял о завершении карьеры), воспитывая двух детей.

В поступившем в СБР и на адрес самого спортсмена письме Международный союз биатлонистов ставит под сомнения результаты трех проб спортсмена, взятых в 2012 и 2014 годах. Первая проба является соревновательной, а две более поздние были взяты во внесоревновательный период.

Каждый раз забор и исследование допинг-пробы спортсмена проводило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и во всех трех случаях в международной системе ADAMS результат пробы указан как отрицательный.

Тем не менее IBU в своем письме на имя спортсмена указывает, что в первой пробе Чернышова с соревнований в Ижевске в декабре 2012 года обнаружен синефрин, а в последней, взятой в октябре 2014 года в Ханты-Мансийске – мельдоний.

При этом руководитель аккредитованной лаборатории Всемирного антидопингового агенства (WADA) в австрийском Зайберсдорфе доктор Гюнтер Гмайнер в своем отчете об оценке данных Московской антидопинговой лаборатории оценил обе пробы как «нормальные», так как синефрин и мельдоний на момент тестирования не являлись запрещенными препаратами.

Куда сложнее ситуация со второй пробой Чернышова, взятой в июле 2014 года в Токсово. В ней IBU указывает, несмотря на отрицательный результат в системе ADAMS, наличие в анализе спортсмена запрещенного препарата эритропоэтина.

Наличие запрещенного вещества в этой пробе обнаружено в украденной базе данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом IBU также указывает на тот факт, что тест и идентификационный номер Чернышова фигурируют в переписке на тот момент главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне сбежавшего в США информатора WADA Григория Родченкова с Алексеем Великодным, а также третьим, неизвестным лицом. Это, по мнению Союза, доказывает умысел в сокрытии результатов теста.

«17 июля 2014 года в Токсово Вы прошли внесоревновательное тестирование под единоличным руководством РУСАДА, — говорится в письме от IBU.

Результаты анализов Вашей пробы No ******* Московской лабораторией были следующими: «Никакой запрещенной субстанции(ий), или запрещенных методов, или их метаболита(ов), или маркера(ов) обнаружено не было».

Однако данные Московской лаборатории LIMS называют запрещенную субстанцию ЭПО в Вашей пробе «А» (указанная концентрация 0 нг/мл).

Таким образом, анализ Вашей пробы «А» выявил предполагаемый неблагоприятный результат анализа на ЭПО в первоначальной процедуре тестирования, который затем был полностью подтвержден Подтверждающей процедурой. В соответствии с пунктом 7.2.1 Антидопинговых правил IBU, а также с Международными стандартами WADA и Техническими документами такой результат анализа был бы указан в ADAMS как неблагоприятный результат анализа и IBU был бы проинформирован о положительном результате.

Однако в данном случае результаты анализов не были корректно указаны в ADAMS и были скрыты сотрудниками Московской лаборатории (указано как «отрицательный»). Следовательно, IBU не получил информацию о положительном результате Вашей пробы No *******.

Факт сокрытия положительного результата также подтверждается дополнительной информацией в Докладе Макларена. В частности, сопроводительная документация указывает на переписку относительно Вашей пробы No ******* в период с 25 по 31 июля между Родченковым, Великодным и неизвестной персоной».

Самым интригующим и непонятным моментом документа является указанная доза ЭПО в организме спортсмена. Идет ли речь об ошибке в тексте письма, или же Чернышова действительно подозревают в употреблении ЭПО при нулевом значении наличия вещества в тесте?

Сам спортсмен также прокомментировал претензии в свой адрес, опубликовав 5 сентября пост в своем инстаграме.

«Я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов! Никогда не уклонялся от сдачи допинг-тестов. Все мои допинг-пробы – чистые! – написал спортсмен.

Все доводы WADA и МОК состоят в том, что моя фамилия фигурирует в каких-то переписках Родченкова. Для них это весомый аргумент.

До обидного смешно. Полный абсурд и провокация! И самое ужасное то, что никто из обвинителей не будет наказан за свою клевету и ложь».

Касательно участия спортсмена в организованной системе поддержки допинга в России, чье наличие считается мировым сообществом доказано благодаря докладу канадского профессора Ричарда Макларена и выводам специальных комиссий Международного олимпийского комитета, в письме IBU сказано следующее:

«Это было упомянуто в Докладе Макларена, подтверждено информацией содержащейся в данных Московской лаборатории и решениями Комиссии IBU по заслушиванию случаев допинга и CAS, что в России имела место быть организованная Допинговая система до и во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014.

Имеются доказательства Вашего участия в этой организованной Допинговой системе, так как Вы были частью коллективного допингового тестирования незадолго до Зимних Олимпийских Игр в Сочи, где Ваша проба была указана «Сохранить, в ADAMS указана как отрицательная» и Ваша чистая проба мочи входящая в список так называемого Банка чистой мочи, который был предоставлен Родченковым совместно с его признательными показаниями 7 декабря 2017 года.

IBU рассматривает эту информацию как подтверждающее доказательство Вашего участия в Организованной допинговой схеме в России и как отягчающее обстоятельство, когда дойдет до рассмотрения применимой санкции в отношении установления нарушения антидопинговых правил».

Напомним, что IBU предложил СБР и обвиненным российским спортсменам дать свои пояснения в течение 14-ти дней с момента получения писем и либо признать вину, либо представить доказательства невиновности.

6 сентября в хорватском Порече состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов, на котором будет рассмотрен вопрос возвращения статуса СБР, с декабря прошлого года находящегося в положении условно-аккредитованного.

С 7 по 9 сентября там же пройдет конгресс IBU, на котором состоятся выборы нового президента организации.

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