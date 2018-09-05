Россия или Корея: что выберет Виктор Ан

Останется в Корее

5 сентября стало известно, что самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан завершил спортивную карьеру. Атлет, который с 2011 года выступал за сборную России, принял решение перестать участвовать в соревнованиях в возрасте 32-х лет.

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О намерении шестикратного олимпийского чемпиона сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Кроме того, руководитель организации отметил, что Виктор Ан (до смены спортивного гражданства — Ан Хен Су) принял решение вернуться в родную Корею.

«К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам — хотят, чтобы ребенок учился в Корее»,

— цитирует Кравцова «Интерфакс».

Дочь спортсмена Джейн родилась 29 декабря 2015 года. Семья шорт-трекиста посчитала, что ребенку лучше будет расти в Корее, нежели в Подмосковье.

Отмечается, что решающую роль в принятии решения о переезде сыграла жена Виктора У На Ри.

До 2011 года Ан выступал за сборную Южной Кореи, где стал трехкратным олимпийским чемпионом на Играх-2006 в Турине. После этого последовала серьезная травма, потеря поддержки в родной стране и переезд в Россию, где указом президента страны Дмитрия Медведева ему было присвоено гражданство.

На Олимпиаде-2014, как и восемь лет назад, Ан выиграл три золотые медали. Только на этот раз спортсмен принес награды сборной России, которая ранее никогда не добивалась подобных успехов в шорт-треке.

Тем не менее, выиграть еще одну золотую медаль Олимпиады Ану было не суждено. На Игры-2018, где российские атлеты выступали под нейтральным флагом, шорт-трекиста не пригласили. Не помогло даже открытое письмо Ана президенту МОК Томасу Баху.

Однако Кравцов считает, что этот недопуск не повлиял на отъезд спортсмена.

«Я не думаю, что его недопуск на Олимпиаду повлек за собой решение завершить карьеру. Хотя бесспорно, что для него это стало тяжелым ударом.

Предполагалось изначально, что эти Игры должны были стать последними в его карьере», — подытожил Кравцов.

После того, как стало известно о решении Ана, в инстаграме спортсмена появилось большое количество отзывов на русском и корейском языках.

«Спасибо большое за то, что вы сделали для нашей страны! Вы замечательный спортсмен и хороший человек. Желаю здоровья, любви и огромного счастья в жизни»,

— написал российский подписчик.

«Добро пожаловать домой, чемпион», — отметил корейский фанат.

Будет тренировать в России

Однако нельзя быть уверенным в том, что Ан переезжает в Корею навсегда. За семь лет жизни в России спортсмена и его новую страну многое связало.

Глава федерации отметил, что союз конькобежцев благодарен Ану за вклад в развитие шорт-трека в России.

«Не исключаем, что может когда-то продолжить сотрудничество — жизнь меняется»,

— заявил Кравцов.

«Он поднял этот вид спорта на максимальную высоту. После того как Ан блестяще выступил в Сочи, много ребят и девчонок приняли решение заниматься спортом.

Сборная России по шорт-треку также сильно подтянулась с приходом Ана, мы многому научились у него», — заключил глава федерации.

Вероятно, и сам Виктор понимает, что он сделал для российского спорта больше, чем для корейского, где и до него шорт-трек был на высоком уровне.

Глава ОКР Станислав Поздняков признался, что уход из спорта такого прославленного атлета, как Виктор Ан, вызывает у него искреннее сожаление.

«Мы с уважением относимся к его решению вернуться в Южную Корею. В этой ситуации остается только поблагодарить его за все, что он сделал для развития шорт-трека в нашей стране, за его яркое и запоминающееся выступление на Олимпиаде в Сочи. Это останется в памяти всех российских болельщиков», — цитирует Позднякова ТАСС.

Кроме того, Поздняков выразил мнение, что Ан обязательно вернется в шорт-трек в том или ином качестве.

Существует вероятность, что после определенной паузы спортсмен будет тренировать национальную команду России. В 2018 году с Аном велись переговоры по этому поводу.

Сейчас Виктор пока не готов взяться за сборную, однако его решение еще может измениться.

За семь лет в России Ан прекрасно овладел русским языком, неоднократно демонстрируя свои навыки в различных телевизионных программах.

Вполне возможно, что культурная связь со второй родиной когда-нибудь заставить Ана вернуться в Россию.

Во всяком случае это допускает Светлана Журова.

«Дело в том, что он уже, как бегающий тренер, был полезен нашей команде. Он не просто был сторонним наблюдателем, а ещё многое сам дал спортсменам за это время, передал много опыта. Может быть, поэтому он считает, что достаточно передал нашей стране. И у него же семья живёт там, и ему, как человеку, там комфортнее, несомненно. Поэтому обвинять его в том, что он уехал, крайне сложно. Тем более, не факт, что он ещё не вернётся. Может быть, будут ещё обстоятельства, когда он захочет поработать в России», — предположила Журова в интервью НСН.

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