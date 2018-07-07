Вот и сказочке конец: как Россия прощалась с ЧМ

Перед самым важным матчем в истории сборной России у стадиона «Фишт» было не протолкнуться. На игру против Хорватии в Сочи съехались фанаты со всей страны.

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Были замечены люди даже с Дальнего Востока. По городу-курорту разгуливали фанаты из Владивостока и Благовещенска.

Вообще, флаг с названием населенного пункта стал одним из самых популярных атрибутов болельщиков.

Другим способом выразить свою симпатию к сборной России стали усы.

«Я не брился с матча против Уругвая. Когда наши безвольно проиграли со счетом 0:3, я понял, что поможет им только это. Как видите, помогло. Теперь буду ходить так, пока не вылетят. Если станут чемпионами мира — оставлю усы на всю жизнь», — рассмеялся в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» один из болельщиков.

Для тех, у кого не было своих усов, можно было купить накладные. Некоторые уличные торговцы подошли к матчу оригинально.

Поддержи сборную пока не поздно! pic.twitter.com/KBhOPGQ9X8 — Лесик Константин (@kostyalesik) 7 июля 2018 г.

Причем выбор растительности был достаточно велик.

Другие уличные торговцы оригинальностью не отличались и продавали российские флаги. Причем цена падала чуть ли не каждую минуту. Если за три часа до матча полотно можно было купить за две тысячи рублей, то за тридцать минут — за 500.

Но покупали флаги немногие. Почти все пришли на стадион со своими. Были и те, кто «заморочился» с костюмами, в тренд явно вошли кокошники. Также около «Фишта» можно было встретить Дедов Морозов и Снегурочек.

Фото с Дедами Морозами и Снегурочками pic.twitter.com/Cg9fhGG5nk — Лесик Константин (@kostyalesik) 7 июля 2018 г.

Кроме российских и хорватских болельщиков, у стадиона гуляли аргентинцы, испанцы и немного датчан. Эти фанаты рассчитывали увидеть в сочинском матче свою команду, но что-то не задалось.

Иностранцы активно предлагали билеты за номинальную цену. Россияне охотно соглашались. В результате свободных мест на стадионе не осталось. На игре присутствовали 44287 зрителей.

Любопытно было встретить у стадиона англичан. Болельщик лондонского «Арсенала» разгуливал в футболке с фамилией российского атакующего полузащитника Андрея Аршавина, который был «канониром» с 2009 по 2013 год.

Англичанин, который помнит и чтит Андрея Сергеевича pic.twitter.com/mR7pzegsvX — Лесик Константин (@kostyalesik) 7 июля 2018 г.

Уже перед самым входом на трибуны болельщики распевали известные российские песни: «Катюшу», «Калинку-малинку» и, как ни странно, «Группу крови» Виктора Цоя. Видимо, фанаты хотели пожелать подопечным Станислава Черчесова удачи в бою.

Были среди песен и религиозные.

На «Фиште» собрались многие известные чиновники и функционеры. Приехал на футбол и премьер-министр Дмитрий Медведев, наблюдавший за процессом в компании хорватской коллеги Колинды Грабар-Китарович и главы ФИФА Джанни Инфантино. Примерно за час до игры в ложу для почетных гостей пытался проследовать Никита Симонян. Его сразу же окружили и настойчиво попросили сравнить сегодняшнюю команду со сборной СССР, которая добралась до четвертьфинала ЧМ-1958. Главный старец отечественного футбола охотно согласился.

Возвращаясь к событиям более чем полувековой давности, 91-летний Симонян посетовал, что в тот раз за 11 дней пришлось сыграть пять матчей, причем замены еще не были разрешены.

Сейчас, отметил Симонян, порядки больше благоволят футболистам. Как подчеркнул первый вице-президент РФС, он гордится нынешним поколением и считает выход в 1/4 финала «подвигом наполовину».

«Все мы, в том числе иностранные коллеги из ФИФА, довольны праздничной атмосферой, что сопровождает мундиаль, — отметил Симонян. — Этот чемпионат как никакой другой богат на непредсказуемые результаты. Матч с Испанией? Черчесов выбрал единственно верную тактику, отказавшись играть в открытый футбол. Результат — на табло, а он в спорте все и определяет».

В заключение бывшего наставника московского «Спартака» и сборной СССР попросили признаться, что бы он сказал бы игрокам сегодняшней команды, если бы был их тренером. Симонян надолго задумался.

«Нужно играть свободно, соблюдать игровую дисциплину и выполнять все поставленные задачи и функции. Пожелаем ребятам удачи и хорошего настроя на игру», — на такой ноте легендарный атлет и специалист поспешил все-таки подняться на трибуну.

Не меньшей популярностью среди репортеров пользовался экс-вратарь «Спартака» и хорватской сборной Стипе Плетикоса. Импозантный, уже немного седовласый мужчина средних лет трудится на ЧМ экспертом — и занимает место среди простых журналистов своей страны. Те относятся к нему с почтением, а сам Плетикоса — подчеркнуто по-свойски, без закидонов.

Стоит ему оказаться в медиа-центре, как из желающих сделать селфи или получить автограф выстраивается очередь. Плетикосу в России по-прежнему помнят и любят. А он не отказывает никому.

Еще одна звезда недавнего прошлого — Кевин Кураньи, гремевший когда-то в нападении сборной Германии, и чуть позже — московского «Динамо». Вот его народ почти что не замечает. Но немец, кажется, не в претензиях.

Первый мяч в матче забил российский полузащитник Денис Черышев. На 31-й минуте поединка полузащитник «Вильярреала» сыграл через пас с Артемом Дзюбой и блистательно пробил в верхний угол из-за штрафной. 1:0. Стадион пребывал в экстазе.

Однако хорваты ответили довольно оперативно. Иван Перишич бросил в прорыв Марио Манджукича. Игрок «Ювентуса» с левого фланга влетел в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Андрей Крамарич головой послал мяч в дальний угол. 1:1 — с таким результатом команды ушли на перерыв.

Стадион поддерживал сборную России очень активно. Было видно, что по ходу чемпионата мира прогрессировали не только футболисты, но и болельщики.

Фанаты много кричали, пускали волну и исполняли традиционный исландский клич «Ху!».

На 60-й минуте сборная Хорватия имела великолепную возможность выйти вперед. Однако Перишич из убойнейшей позиции зарядил в штангу. Россиянам повезло, во втором тайме преимущество было явно не на их стороне.

Ближе к концу игрового отрезка хозяевам турнира удалось выровнять игру, однако самые последние минуты соперник выдал на ударном уровне. России во многом повезло дожить до дополнительного времени.

90 минут завершились со счетом 1:1. Любопытно, что это повторение результата основного времени не только матча Испания — Россия, но и поединка хорватов с датчанами в 1/8 финала.

В дополнительное время сборная России имела прекрасную возможность для того, чтобы отличиться. Хозяева турнира убегали в атаку два в два после ошибки соперника. Александр Головин сделал передачу на Федора Смолова, но нападающий «Краснодара» не успел к мячу.

Россияне пропустили в ответной атаке. Лука Модрич блестяще исполнил угловой, и Домагой Вида в прыжке точно пробил головой в угол ворот — 2:1. Эти две минуты мы будем вспоминать еще очень долго.

Казалось, что чемпионат мира по футболу для нас закончен. Но следующее слово сказала сборная России.

Вышедший на замену Алан Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот — 2:2. На стадионе началась истерика.

В итоге судьбу матча решала серия пенальти, в которой точнее оказались хорваты. В составе сборной России одиннадцатиметровые удары не смогли реализовать Федор Смолов и Марио Фернандес, который помог российской команде принять участие в «лотерее». Вратарь и капитан национальной сборной Игорь Акинфеев один удар отразил, но этого оказалось недостаточно.

3:4 — таким оказался финальный счет в серии пенальти, и дружина Черчесова завершила свое участие в домашнем турнире.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с национальной командой Англии. Эта встреча пройдет на стадионе «Лужники» 11 июля в 21.00. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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