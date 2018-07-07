Вот и сказочке конец: как Россия прощалась с ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 2:2
(3:4) закончен
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Англия—Хорватия —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Англия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
2:2
(3:4)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
4
6
2
Денис Черышев
5
4
3
Ромелу Лукаку
4
4
4
Криштиану Роналду
4
4
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
5
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
5
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
5
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
5
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Маруан Феллайни
4
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Деле Алли
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Юрий Газинский
4
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Андрей Крамарич
5
1
68
Юйа Осако
4
1
69
Хуан Кинтеро
4
1
70
Ирвин Лосано
4
1
71
Блерим Джемаили
4
1
72
Хавьер Эрнандес
4
1
73
Хуан Куадрадо
4
1
74
Шердан Шакири
4
1
75
Паулиньо
5
1
76
Пепе
4
1
77
Бенжамен Павар
4
1
78
Гранит Джака
4
1
79
Кевин Де Брёйне
4
1
80
Лионель Месси
4
1
81
Хосе Мария Хименес
4
1
82
Ян Вертонген
4
1
83
Джесси Лингард
4
1
84
Анте Ребич
4
1
85
Радамель Фалькао
4
1
86
Иско
4
1
87
Кристиан Эриксен
4
1
88
Ола Тойвонен
5
1
89
Александр Головин
4
1
90
Марио Манджукич
4
1
91
Эмиль Форсберг
5
1
92
Домагой Вида
4
1
93
Иван Перишич
5
1
94
Иван Ракитич
5
1
95
Гарри Магир
5
1
96
Людвиг Аугустинсон
5
1
97
Рафаэль Варан
5
1
98
Тьяго Силва
5
1
99
Марио Фернандес
5
1
100
Карим Ансарифард
3
1
101
Фержани Сасси
3
1
102
Синдзи Кагава
3
1
103
Виктор Мозес
3
1
104
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
105
Сальман Аль-Фаридж
3
1
106
Карлос Вела
4
1
Вот и сказочке конец: как Россия прощалась с ЧМ

Сборная России проиграла Хорватии и выбыла с ЧМ-2018

Накладные усы, англичанин в футболке с фамилией Аршавин, «Группа крови на рукаве» и вспоминающий достижения сборной СССР Никита Симонян — «Газета.Ru» рассказывает, что происходило на матче сборной России против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

Перед самым важным матчем в истории сборной России у стадиона «Фишт» было не протолкнуться. На игру против Хорватии в Сочи съехались фанаты со всей страны.

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Были замечены люди даже с Дальнего Востока. По городу-курорту разгуливали фанаты из Владивостока и Благовещенска.

Вообще, флаг с названием населенного пункта стал одним из самых популярных атрибутов болельщиков.

Другим способом выразить свою симпатию к сборной России стали усы.

«Я не брился с матча против Уругвая. Когда наши безвольно проиграли со счетом 0:3, я понял, что поможет им только это. Как видите, помогло. Теперь буду ходить так, пока не вылетят. Если станут чемпионами мира — оставлю усы на всю жизнь», — рассмеялся в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» один из болельщиков.

Для тех, у кого не было своих усов, можно было купить накладные. Некоторые уличные торговцы подошли к матчу оригинально.

Причем выбор растительности был достаточно велик.

Другие уличные торговцы оригинальностью не отличались и продавали российские флаги. Причем цена падала чуть ли не каждую минуту. Если за три часа до матча полотно можно было купить за две тысячи рублей, то за тридцать минут — за 500.

Но покупали флаги немногие. Почти все пришли на стадион со своими. Были и те, кто «заморочился» с костюмами, в тренд явно вошли кокошники. Также около «Фишта» можно было встретить Дедов Морозов и Снегурочек.

Кроме российских и хорватских болельщиков, у стадиона гуляли аргентинцы, испанцы и немного датчан. Эти фанаты рассчитывали увидеть в сочинском матче свою команду, но что-то не задалось.

Иностранцы активно предлагали билеты за номинальную цену. Россияне охотно соглашались. В результате свободных мест на стадионе не осталось. На игре присутствовали 44287 зрителей.

Любопытно было встретить у стадиона англичан. Болельщик лондонского «Арсенала» разгуливал в футболке с фамилией российского атакующего полузащитника Андрея Аршавина, который был «канониром» с 2009 по 2013 год.

Уже перед самым входом на трибуны болельщики распевали известные российские песни: «Катюшу», «Калинку-малинку» и, как ни странно, «Группу крови» Виктора Цоя. Видимо, фанаты хотели пожелать подопечным Станислава Черчесова удачи в бою.

Были среди песен и религиозные.

На «Фиште» собрались многие известные чиновники и функционеры. Приехал на футбол и премьер-министр Дмитрий Медведев, наблюдавший за процессом в компании хорватской коллеги Колинды Грабар-Китарович и главы ФИФА Джанни Инфантино. Примерно за час до игры в ложу для почетных гостей пытался проследовать Никита Симонян. Его сразу же окружили и настойчиво попросили сравнить сегодняшнюю команду со сборной СССР, которая добралась до четвертьфинала ЧМ-1958. Главный старец отечественного футбола охотно согласился.

Возвращаясь к событиям более чем полувековой давности, 91-летний Симонян посетовал, что в тот раз за 11 дней пришлось сыграть пять матчей, причем замены еще не были разрешены.

Сейчас, отметил Симонян, порядки больше благоволят футболистам. Как подчеркнул первый вице-президент РФС, он гордится нынешним поколением и считает выход в 1/4 финала «подвигом наполовину».

«Все мы, в том числе иностранные коллеги из ФИФА, довольны праздничной атмосферой, что сопровождает мундиаль, — отметил Симонян. — Этот чемпионат как никакой другой богат на непредсказуемые результаты. Матч с Испанией? Черчесов выбрал единственно верную тактику, отказавшись играть в открытый футбол. Результат — на табло, а он в спорте все и определяет».

В заключение бывшего наставника московского «Спартака» и сборной СССР попросили признаться, что бы он сказал бы игрокам сегодняшней команды, если бы был их тренером. Симонян надолго задумался.

«Нужно играть свободно, соблюдать игровую дисциплину и выполнять все поставленные задачи и функции. Пожелаем ребятам удачи и хорошего настроя на игру», — на такой ноте легендарный атлет и специалист поспешил все-таки подняться на трибуну.

Не меньшей популярностью среди репортеров пользовался экс-вратарь «Спартака» и хорватской сборной Стипе Плетикоса. Импозантный, уже немного седовласый мужчина средних лет трудится на ЧМ экспертом — и занимает место среди простых журналистов своей страны. Те относятся к нему с почтением, а сам Плетикоса — подчеркнуто по-свойски, без закидонов.

Стоит ему оказаться в медиа-центре, как из желающих сделать селфи или получить автограф выстраивается очередь. Плетикосу в России по-прежнему помнят и любят. А он не отказывает никому.

Еще одна звезда недавнего прошлого — Кевин Кураньи, гремевший когда-то в нападении сборной Германии, и чуть позже — московского «Динамо». Вот его народ почти что не замечает. Но немец, кажется, не в претензиях.

Первый мяч в матче забил российский полузащитник Денис Черышев. На 31-й минуте поединка полузащитник «Вильярреала» сыграл через пас с Артемом Дзюбой и блистательно пробил в верхний угол из-за штрафной. 1:0. Стадион пребывал в экстазе.

Однако хорваты ответили довольно оперативно. Иван Перишич бросил в прорыв Марио Манджукича. Игрок «Ювентуса» с левого фланга влетел в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Андрей Крамарич головой послал мяч в дальний угол. 1:1 — с таким результатом команды ушли на перерыв.

Стадион поддерживал сборную России очень активно. Было видно, что по ходу чемпионата мира прогрессировали не только футболисты, но и болельщики.

Фанаты много кричали, пускали волну и исполняли традиционный исландский клич «Ху!».

На 60-й минуте сборная Хорватия имела великолепную возможность выйти вперед. Однако Перишич из убойнейшей позиции зарядил в штангу. Россиянам повезло, во втором тайме преимущество было явно не на их стороне.

Ближе к концу игрового отрезка хозяевам турнира удалось выровнять игру, однако самые последние минуты соперник выдал на ударном уровне. России во многом повезло дожить до дополнительного времени.

90 минут завершились со счетом 1:1. Любопытно, что это повторение результата основного времени не только матча Испания — Россия, но и поединка хорватов с датчанами в 1/8 финала.

В дополнительное время сборная России имела прекрасную возможность для того, чтобы отличиться. Хозяева турнира убегали в атаку два в два после ошибки соперника. Александр Головин сделал передачу на Федора Смолова, но нападающий «Краснодара» не успел к мячу.

Россияне пропустили в ответной атаке. Лука Модрич блестяще исполнил угловой, и Домагой Вида в прыжке точно пробил головой в угол ворот — 2:1. Эти две минуты мы будем вспоминать еще очень долго.

Казалось, что чемпионат мира по футболу для нас закончен. Но следующее слово сказала сборная России.

Вышедший на замену Алан Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот — 2:2. На стадионе началась истерика.

В итоге судьбу матча решала серия пенальти, в которой точнее оказались хорваты. В составе сборной России одиннадцатиметровые удары не смогли реализовать Федор Смолов и Марио Фернандес, который помог российской команде принять участие в «лотерее». Вратарь и капитан национальной сборной Игорь Акинфеев один удар отразил, но этого оказалось недостаточно.

3:4 — таким оказался финальный счет в серии пенальти, и дружина Черчесова завершила свое участие в домашнем турнире.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с национальной командой Англии. Эта встреча пройдет на стадионе «Лужники» 11 июля в 21.00. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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