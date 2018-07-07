«Продала билет за 7 тысяч»: как в Самаре проводили мундиаль

Все едут в другую сторону — смотреть Россию

Матч четвертьфинала чемпионата мира Швеция — Англия, который стал последним для «Самара Арены» в рамках мундиаля, по своей вывеске казался наименее привлекательным для зрителей из всех противостояний этой стадии.

Реклама

Уругвай — Франция и Бразилия — Бельгия очевидно превосходили этот поединок по статусности соперников, а Россия — Хорватия, само собой, является для нашей страны игрой номер один по важности за очень долгие годы.

Возможно, именно поэтому некоторые бесплатные шаттлы до стадиона оказались полупустыми.

Чересчур свободными выглядели и дороги до арены: автобусы, организованные ФИФА специально для болельщиков, даже сбивались в караваны и все вместе следовали до пункта назначения, поскольку между ними почти никто не вклинивался.

Проезжая по направлению к «Самара Арене», можно было нередко заметить людей в футболках сборной России и с триколором в руках, которые направлялись в противоположную сторону

и с криками высовывались в окно, приветствуя фанатов других команд. Эти болельщики ехали в центр Самары — в фан-зону, где скоро должна была начаться масштабная культурная программа в преддверии схватки подопечных Станислава Черчесова с хорватами.

В общем, все было не в пользу противостояния Англии со Швецией.

Тем не менее «Самара Арена» оказалась заполнена почти до самого верха, хотя на стадионе даже спустя 15 минут после начала встречи все же можно было разглядеть островки пустых мест.

Кроме того, возле арены за пять минут до стартового свистка все еще продолжали расхаживать люди с тоненькой пачкой билетов в руках, предлагая приобрести их по все более снижающейся цене.

— Я сегодня свой билет за семь тысяч продала! — хвасталась одна из девушек своим подругам, стоя напротив пункта досмотра болельщиков. Семь тысяч рублей за четвертьфинал чемпионата мира — кажется, дама немного продешевила.

В англо-шведском баттле победили русские

Недооценившие противостояние «трех львов» с «тре крунур» (три короны — со шведского) крупно ошибались. Хотя бы потому, что пропустили шоу в исполнении самых опытных болельщиков в мире — британцев. К примеру,

когда англичане неожиданно выходили в контратаку, на фанатской трибуне «трех львов» начинала звучать барабанная дробь,

добавляя театральности происходящему на поле. Такая же реакция проявлялась каждый раз, когда голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд готовился вынести мяч от своих ворот.

Со стороны шведов в ответ на такой перформанс звенела труба, однако с ударными она потягаться не могла. Тем более что у самих англичан откуда ни возьмись тоже появились духовые: видимо, они подключали этот музыкальный инструмент только на определенные кричалки, и потому до поры до времени его не было слышно.

Стоит ли говорить, что британцы полностью превзошли своих визави по музыкальной поддержке родной команды. К тому же репертуар у них практически не кончался, в отличие от шведов, которые в большинстве случаев ограничивались лишь скандированием названия своей страны.

Однако победили в этом противостоянии все равно россияне — по крайней мере, по децибелам.

Ни одна из сторон не сумела исполнить свою кричалку так же громко, как стадион ревел «Россия! Россия!», время от времени напоминая всем, какой матч сегодня интересует местных жителей больше всего.

На британский флаг

Англичане вывесили перед своими трибунами множество национальных флагов, где на поперечной линии алого цвета вывели названия любимых клубов — видимо, это одна из традиций болельщиков с Туманного Альбиона.

На стягах красовались как известные клубы вроде «Челси», так и менее звездные коллективы — «Уиган Атлетик», «Иствуд», «Бернли».

У шведов, судя по всему, не так развита культура клубного боления, так что никаких «Мальме» на флагах не оказалось — вместо этого там виднелись названия населенных пунктов.

Одна голова — хорошо, а две — лучше

Почти все действительно опасные моменты были созданы в этом матче после ударов головой. Обе команды достаточно высокорослые, так что этот факт не явился ни для кого откровением, однако именно в таких моментах стала особенно заметна разница в классе.

Англичане реализовали оба своих момента при том, что удары не получились какими-то гениальными:

что Гарри Магир, что Деле Алли послали мяч совсем рядом с голкипером или чуть выше его. Не было никаких «девяток» и резких отклонений снаряда в сторону — просто Робин Ольсен не потащил.

В ровно таких же ситуациях Пикфорд выручал свою команду, отправив мяч на угловой после двух ударов в упор в исполнении Маркуса Берга и однажды взяв снаряд намертво после выстрела Виктора Классона, знакомого российскому зрителю по «Краснодару».

Капитанил у желто-синих, кстати, бывший игрок «быков» — защитник Андреас Гранквист.

Однако он, к сожалению, со своими обязанностями справился не очень хорошо, поскольку в случае со вторым голом, например, Алли расстреливал ворота Ольсена совершенно беспрепятственно. Вот так, в две головы, сборная Англии уверенно и даже слегка буднично одолела аутсайдера этого четвертьфинала Швецию и отправилась в полуфинал — навстречу победителю пары Россия — Хорватия.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».