«Продала билет за 7 тысяч»: как в Самаре проводили мундиаль

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Англия—Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Англия
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
4
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
5
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
5
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Деле Алли
3
1
51
Дрис Мертенс
4
1
52
Генки Харагуси
3
1
53
М'Байе Ньянг
3
1
54
Стивен Цубер
3
1
55
Анте Ребич
3
1
56
Андре Каррильо
3
1
57
Альфред Финнбогасон
3
1
58
Александр Митрович
3
1
59
Юссуф Поульсен
3
1
60
Александар Коларов
3
1
61
Габриэль Меркадо
3
1
62
Гжегож Крыховяк
3
1
63
Ким Юнь Квон
3
1
64
Садио Мане
3
1
65
Салем Аль-Доссари
3
1
66
Тони Кроос
3
1
67
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Шердан Шакири
4
1
78
Паулиньо
5
1
79
Иван Перишич
4
1
80
Пепе
4
1
81
Бенжамен Павар
4
1
82
Гранит Джака
4
1
83
Кевин Де Брёйне
4
1
84
Лионель Месси
4
1
85
Хосе Мария Хименес
4
1
86
Ян Вертонген
4
1
87
Джесси Лингард
4
1
88
Радамель Фалькао
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Ола Тойвонен
5
1
92
Эмиль Форсберг
5
1
93
Гарри Магир
5
1
94
Людвиг Аугустинсон
5
1
95
Рафаэль Варан
5
1
96
Тьяго Силва
5
1
97
Карим Ансарифард
3
1
98
Фержани Сасси
3
1
99
Синдзи Кагава
3
1
100
Виктор Мозес
3
1
101
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
102
Сальман Аль-Фаридж
3
1
103
Карлос Вела
4
1
«Продала билет за 7 тысяч»: как в Самаре проводили мундиаль

Как сборная Англии обыграла Швецию и прошла в полуфинал ЧМ-2018

Полупустые автобусы на «Самара Арену», билет за семь тысяч рублей на сборную Англии в четвертьфинале чемпионата мира, кинематографическая барабанная дробь на всех опасных моментах и «Уиган Атлетик» поверх национального флага — «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало противостояние «трех львов» с командой Швеции за право сыграть в полуфинале мундиаля.

Все едут в другую сторону — смотреть Россию

Матч четвертьфинала чемпионата мира Швеция — Англия, который стал последним для «Самара Арены» в рамках мундиаля, по своей вывеске казался наименее привлекательным для зрителей из всех противостояний этой стадии.

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Уругвай — Франция и Бразилия — Бельгия очевидно превосходили этот поединок по статусности соперников, а Россия — Хорватия, само собой, является для нашей страны игрой номер один по важности за очень долгие годы.

Возможно, именно поэтому некоторые бесплатные шаттлы до стадиона оказались полупустыми.

Чересчур свободными выглядели и дороги до арены: автобусы, организованные ФИФА специально для болельщиков, даже сбивались в караваны и все вместе следовали до пункта назначения, поскольку между ними почти никто не вклинивался.

Проезжая по направлению к «Самара Арене», можно было нередко заметить людей в футболках сборной России и с триколором в руках, которые направлялись в противоположную сторону

и с криками высовывались в окно, приветствуя фанатов других команд. Эти болельщики ехали в центр Самары — в фан-зону, где скоро должна была начаться масштабная культурная программа в преддверии схватки подопечных Станислава Черчесова с хорватами.

В общем, все было не в пользу противостояния Англии со Швецией.

Тем не менее «Самара Арена» оказалась заполнена почти до самого верха, хотя на стадионе даже спустя 15 минут после начала встречи все же можно было разглядеть островки пустых мест.

God save the Queen... Amazing feelings #SweEng #WorldCup

Публикация от Iuliia Keller (@lirikabublik)

Кроме того, возле арены за пять минут до стартового свистка все еще продолжали расхаживать люди с тоненькой пачкой билетов в руках, предлагая приобрести их по все более снижающейся цене.

— Я сегодня свой билет за семь тысяч продала! — хвасталась одна из девушек своим подругам, стоя напротив пункта досмотра болельщиков. Семь тысяч рублей за четвертьфинал чемпионата мира — кажется, дама немного продешевила.

В англо-шведском баттле победили русские

Недооценившие противостояние «трех львов» с «тре крунур» (три короны — со шведского) крупно ошибались. Хотя бы потому, что пропустили шоу в исполнении самых опытных болельщиков в мире — британцев. К примеру,

когда англичане неожиданно выходили в контратаку, на фанатской трибуне «трех львов» начинала звучать барабанная дробь,

добавляя театральности происходящему на поле. Такая же реакция проявлялась каждый раз, когда голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд готовился вынести мяч от своих ворот.

Со стороны шведов в ответ на такой перформанс звенела труба, однако с ударными она потягаться не могла. Тем более что у самих англичан откуда ни возьмись тоже появились духовые: видимо, они подключали этот музыкальный инструмент только на определенные кричалки, и потому до поры до времени его не было слышно.

Стоит ли говорить, что британцы полностью превзошли своих визави по музыкальной поддержке родной команды. К тому же репертуар у них практически не кончался, в отличие от шведов, которые в большинстве случаев ограничивались лишь скандированием названия своей страны.

Однако победили в этом противостоянии все равно россияне — по крайней мере, по децибелам.

Ни одна из сторон не сумела исполнить свою кричалку так же громко, как стадион ревел «Россия! Россия!», время от времени напоминая всем, какой матч сегодня интересует местных жителей больше всего.

# # 8 #2018 #_ #RUSSIA2018 #SWEENG

Публикация от Superkora (@superkora_)

На британский флаг

Англичане вывесили перед своими трибунами множество национальных флагов, где на поперечной линии алого цвета вывели названия любимых клубов — видимо, это одна из традиций болельщиков с Туманного Альбиона.

На стягах красовались как известные клубы вроде «Челси», так и менее звездные коллективы — «Уиган Атлетик», «Иствуд», «Бернли».

У шведов, судя по всему, не так развита культура клубного боления, так что никаких «Мальме» на флагах не оказалось — вместо этого там виднелись названия населенных пунктов.

Одна голова — хорошо, а две — лучше

Почти все действительно опасные моменты были созданы в этом матче после ударов головой. Обе команды достаточно высокорослые, так что этот факт не явился ни для кого откровением, однако именно в таких моментах стала особенно заметна разница в классе.

Англичане реализовали оба своих момента при том, что удары не получились какими-то гениальными:

что Гарри Магир, что Деле Алли послали мяч совсем рядом с голкипером или чуть выше его. Не было никаких «девяток» и резких отклонений снаряда в сторону — просто Робин Ольсен не потащил.

В ровно таких же ситуациях Пикфорд выручал свою команду, отправив мяч на угловой после двух ударов в упор в исполнении Маркуса Берга и однажды взяв снаряд намертво после выстрела Виктора Классона, знакомого российскому зрителю по «Краснодару».

Капитанил у желто-синих, кстати, бывший игрок «быков» — защитник Андреас Гранквист.

Однако он, к сожалению, со своими обязанностями справился не очень хорошо, поскольку в случае со вторым голом, например, Алли расстреливал ворота Ольсена совершенно беспрепятственно. Вот так, в две головы, сборная Англии уверенно и даже слегка буднично одолела аутсайдера этого четвертьфинала Швецию и отправилась в полуфинал — навстречу победителю пары Россия — Хорватия.

We still believeeee #worldcup #england #sweeng #itscominghome

Публикация от Mark Taylor (@markoos01)

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