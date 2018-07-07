Сальто и Месси: как Сочи дожидается матча сборной России

Опасаться нечего. Днем 7 июля в Сочи стояла прекрасная погода: тепло, светит солнце, полный штиль. О том, что вчера здесь было сильнейшее наводнение, никто уже не помнит.
В 21.00 сборная России по футболу проведет здесь самый важный матч в своей истории. Правда, самым важным в истории он будет, только если коллектив Станислава Черчесова проиграет. Если команда страны-хозяйки сотворит еще одно чудо, то нынешний поединок станет лишь курортной ступенькой к двум битвам за медали чемпионата мира.
Находящийся в Олимпийском парке стадион «Фишт» расположен далеко от центра Сочи. Арена находится в Адлере — курортном районе города. Футбольный праздник здесь смешался с толпами туристов, которые просто приехали насладиться Черным морем.
О том, что вечером здесь сборная России проведет важнейший на сегодняшний день матч за все время своего существования, мало что напоминало. Укутавшись в пляжные полотенца, отдыхающие спокойно передвигались в сторону воды. В одной из самых крупных столовых о футболе напоминала только девушка в майке с фамилией нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Болельщица оказалась китаянкой.
«Я сюда приехала с мужем. Мы из Харбина. Наш город принято считать самым русским в Китае, поэтому, с вашей страной мы знакомы прекрасно», — улыбнулась фанатка корреспонденту «Газеты.Ru».
«Мы очень давно болеем за Аргентину. И всегда верим в ее успех. Поэтому мы купили билеты на все матчи команды, а также на игры плей-офф, в которых могли принять участие аргентинцы, включая финалы.
Мы исходили из того, что Месси и компания займут первое место в группе. Тогда, в случае выхода в четвертьфинал, Аргентина должна была играть здесь.
Но победу в группе одержала Хорватия, а наша любимая команда и вовсе проиграла французам в 1/8 финала», — с грустью заметила девушка.
Уже около стадиона атмосфера резко превращалась в футбольную. Сувенирные лавки были увешаны российскими и хорватскими флагами.
Многие болельщики были вооружены знаменитыми триколорами с медведем.
Были и те, кто прогуливался в поисках билета и обращался к каждому встречному.
«Я приехал сюда, чтобы стать частью истории. Тем более, из моего родного Краснодара до Сочи всего лишь несколько часов.
Готов купить билет в несколько раз дороже номинала, но не больше 50 тысяч рублей», — поделился с «Газетой.Ru» болельщик лет 35-ти.
«А вы попробуйте посмотреть на специальных форумах, где сидят иностранцы», — включается в беседу фанат помоложе.
«Сюда планировали приехать много аргентинцев, испанцы, даже некоторые датчане покупали билеты. В итоге их команды оказались «в пролете», а обладатели билетов из этих стран публиковали свои объявления в интернете.
В итоге я ухватил билет третьей категории за полцены», — хвастался довольный болельщик.
«Большое спасибо за совет», — ответил первый болельщик, и, уткнувшись в телефон, направился в сторону моря. Пляжи около «Фишта» в день игры были заполнены туристами.
Люди купались, принимали солнечные ванные и не забывали о поддержке команды Станислава Черчесова. Самый популярный способ — воткнуть в триколор в каменный пляж. Таких болельщиков среди купавшихся было достаточно много.
Хорватов у стадиона было не очень много. Для болельщиков «шашечных» сочинская атмосфера была привычна.
«У меня ощущение, будто я приехал в Пулу или Дубровник. Там тоже хорошая погода и теплое море. А наши языки очень похожи», — сказал «Газете.Ru» один из фанатов Хорватии.
На вопрос о том, кто сегодня победит, хорваты начинали смеяться. По мнению болельщиков из этой страны, им очень повезло получить в четвертьфинале Россию.
«Россия уже сотворила свою историю. Второй раз ей так не повезет, как с Испанией. Тем более, что Хорватия сильнее. У нас игроки выступают в ведущих клубах мира. А Лука Модрич — лучший на этом чемпионате мира. Я думаю, мы спокойно победим со счетом 2:0», — заявил хорват.
Россияне брали от моря все. Одним из любимых развлечений для болельщиков стало ныряние с пирса. Некоторые из них, вероятно вдохновленные Глебом Гальпериным или Дмитрием Саутиным, исполняли настоящее сальто перед входом в воду.
Матч Россия — Хорватия начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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