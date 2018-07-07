Сальто и Месси: как Сочи дожидается матча сборной России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Англия—Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Англия
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
4
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
5
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
5
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Деле Алли
3
1
51
Дрис Мертенс
4
1
52
Генки Харагуси
3
1
53
М'Байе Ньянг
3
1
54
Стивен Цубер
3
1
55
Анте Ребич
3
1
56
Андре Каррильо
3
1
57
Альфред Финнбогасон
3
1
58
Александр Митрович
3
1
59
Юссуф Поульсен
3
1
60
Александар Коларов
3
1
61
Габриэль Меркадо
3
1
62
Гжегож Крыховяк
3
1
63
Ким Юнь Квон
3
1
64
Садио Мане
3
1
65
Салем Аль-Доссари
3
1
66
Тони Кроос
3
1
67
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Шердан Шакири
4
1
78
Паулиньо
5
1
79
Иван Перишич
4
1
80
Пепе
4
1
81
Бенжамен Павар
4
1
82
Гранит Джака
4
1
83
Кевин Де Брёйне
4
1
84
Лионель Месси
4
1
85
Хосе Мария Хименес
4
1
86
Ян Вертонген
4
1
87
Джесси Лингард
4
1
88
Радамель Фалькао
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Ола Тойвонен
5
1
92
Эмиль Форсберг
5
1
93
Гарри Магир
5
1
94
Людвиг Аугустинсон
5
1
95
Рафаэль Варан
5
1
96
Тьяго Силва
5
1
97
Карим Ансарифард
3
1
98
Фержани Сасси
3
1
99
Синдзи Кагава
3
1
100
Виктор Мозес
3
1
101
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
102
Сальман Аль-Фаридж
3
1
103
Карлос Вела
4
1
Сальто и Месси: как Сочи дожидается матча сборной России

Что происходит в Сочи перед матчем Россия — Хорватия

Россияне крутят сальто, ищут билеты и купаются, хорваты уверены в победе своей команды, а китайцы гуляют в футболках сборной Аргентины. «Газета.Ru» рассказывает о том, что происходит в Сочи за несколько часов до четвертьфинального матча чемпионата мира.

Опасаться нечего. Днем 7 июля в Сочи стояла прекрасная погода: тепло, светит солнце, полный штиль. О том, что вчера здесь было сильнейшее наводнение, никто уже не помнит.

В 21.00 сборная России по футболу проведет здесь самый важный матч в своей истории. Правда, самым важным в истории он будет, только если коллектив Станислава Черчесова проиграет. Если команда страны-хозяйки сотворит еще одно чудо, то нынешний поединок станет лишь курортной ступенькой к двум битвам за медали чемпионата мира.

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Находящийся в Олимпийском парке стадион «Фишт» расположен далеко от центра Сочи. Арена находится в Адлере — курортном районе города. Футбольный праздник здесь смешался с толпами туристов, которые просто приехали насладиться Черным морем.

О том, что вечером здесь сборная России проведет важнейший на сегодняшний день матч за все время своего существования, мало что напоминало. Укутавшись в пляжные полотенца, отдыхающие спокойно передвигались в сторону воды. В одной из самых крупных столовых о футболе напоминала только девушка в майке с фамилией нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Болельщица оказалась китаянкой.

«Я сюда приехала с мужем. Мы из Харбина. Наш город принято считать самым русским в Китае, поэтому, с вашей страной мы знакомы прекрасно», — улыбнулась фанатка корреспонденту «Газеты.Ru».

«Мы очень давно болеем за Аргентину. И всегда верим в ее успех. Поэтому мы купили билеты на все матчи команды, а также на игры плей-офф, в которых могли принять участие аргентинцы, включая финалы.

Мы исходили из того, что Месси и компания займут первое место в группе. Тогда, в случае выхода в четвертьфинал, Аргентина должна была играть здесь.

Но победу в группе одержала Хорватия, а наша любимая команда и вовсе проиграла французам в 1/8 финала», — с грустью заметила девушка.

Уже около стадиона атмосфера резко превращалась в футбольную. Сувенирные лавки были увешаны российскими и хорватскими флагами.

Многие болельщики были вооружены знаменитыми триколорами с медведем.

Были и те, кто прогуливался в поисках билета и обращался к каждому встречному.

«Я приехал сюда, чтобы стать частью истории. Тем более, из моего родного Краснодара до Сочи всего лишь несколько часов.

Готов купить билет в несколько раз дороже номинала, но не больше 50 тысяч рублей», — поделился с «Газетой.Ru» болельщик лет 35-ти.

«А вы попробуйте посмотреть на специальных форумах, где сидят иностранцы», — включается в беседу фанат помоложе.

«Сюда планировали приехать много аргентинцев, испанцы, даже некоторые датчане покупали билеты. В итоге их команды оказались «в пролете», а обладатели билетов из этих стран публиковали свои объявления в интернете.

В итоге я ухватил билет третьей категории за полцены», — хвастался довольный болельщик.

«Большое спасибо за совет», — ответил первый болельщик, и, уткнувшись в телефон, направился в сторону моря. Пляжи около «Фишта» в день игры были заполнены туристами.

Люди купались, принимали солнечные ванные и не забывали о поддержке команды Станислава Черчесова. Самый популярный способ — воткнуть в триколор в каменный пляж. Таких болельщиков среди купавшихся было достаточно много.

Хорватов у стадиона было не очень много. Для болельщиков «шашечных» сочинская атмосфера была привычна.

«У меня ощущение, будто я приехал в Пулу или Дубровник. Там тоже хорошая погода и теплое море. А наши языки очень похожи», — сказал «Газете.Ru» один из фанатов Хорватии.

На вопрос о том, кто сегодня победит, хорваты начинали смеяться. По мнению болельщиков из этой страны, им очень повезло получить в четвертьфинале Россию.

«Россия уже сотворила свою историю. Второй раз ей так не повезет, как с Испанией. Тем более, что Хорватия сильнее. У нас игроки выступают в ведущих клубах мира. А Лука Модрич — лучший на этом чемпионате мира. Я думаю, мы спокойно победим со счетом 2:0», — заявил хорват.

Россияне брали от моря все. Одним из любимых развлечений для болельщиков стало ныряние с пирса. Некоторые из них, вероятно вдохновленные Глебом Гальпериным или Дмитрием Саутиным, исполняли настоящее сальто перед входом в воду.

Матч Россия — Хорватия начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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