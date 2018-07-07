Экс-игрок «Химок» убит в перестрелке с полицией

Бывший баскетболист подмосковных «Химок» Тайлер Ханикатт убит в США. Как сообщает портал Eurohoops, инцидент произошел 7 июля в одном из районов американского Лос-Анджелеса, куда 27-летний уроженец Калифорнии вернулся по окончании минувшего сезона.

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По предварительной информации, в полицию поступил звонок от матери спортсмена, сообщившей правоохранителям о неадекватном поведении ее сына, а уже когда офицеры прибыли на место происшествия, по ним был открыт огонь мужчиной, в котором впоследствии источники опознали самого Ханикатта.

После перестрелки сотрудники спецназа проникли в забаррикадированный дом, где обнаружили безжизненное тело баскетболиста.

У руководства «Химок» официальной информации о гибели легкого форварда на данный момент нет, однако сообщения различных СМИ и отдельных американских журналистов не оставляют вариантов для иного развития событий.

Ханикатт родился в 1990 году в калифорнийском городке Силмар, где выступал за школьную команду, после чего провел два года в американском студенческом баскетболе в составе UCLA (Университета Лос-Анджелеса).

В 2011 году он был выбран «Сакраменто Кингз» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации во втором раунде под общим 35-м номером.

В сильнейшей лиге мира Тайлер выступал за «королей» два сезона, сыграв в сумме 24 матча, в которых в среднем проводил на паркете пять минут игрового времени, набирал 1,2 очка за игру и делал ровно один подбор.

В 2013 году игрока обменяли в «Хьюстон Рокетс», однако за эту команду он не провел ни одной встречи и сначала был отправлен в фарм-клуб в D-лиге, а затем и вовсе отчислен.

В августе 2013 года баскетболист начал свою европейскую карьеру, подписав соглашение с клубом «Ирони» из Нес-Ционы, а через год он впервые стал игроком «Химок», с которыми заключил контракт на два сезона.

По их истечении Ханикатт продолжил карьеру в турецком «Анадолу Эфесе», где имел контракт по схеме 1+1. После того как клуб не стал использовать опцию автоматического продления, Тайлер получил статус свободного агента и вернулся в «Химки».

Прошлый сезон получился для легкого форварда, как и для всей его команды, достаточно удачным. В Единой лиге ВТБ он набирал в среднем 10,3 очка за матч (в два раза больше, чем во время своего первого выступления за подмосковную команду).

Вместе с «Химками» Ханикатт пробился в плей-офф Евролиги, где в четвертьфинальной серии команда навязала отчаянное сопротивление победителю регулярного чемпионата московскому ЦСКА и в драматичной борьбе уступила со счетом 1-3 по матчам.

По итогам сезона аллей-уп, завершенный Ханикаттом с передачи лидера желто-синих Алексея Шведа, попал в десятку лучших в Евролиге.

В Единой лиги ВТБ «Химки», проведя не самый лучший регулярный сезон, выдали отличное выступление в плей-офф, уверенно пробившись в финал четырех и дойдя до главного матча, в котором снова уступили московским армейцам, выполнив при этом задачу попадания в Евролигу на следующий сезон.

Контракт баскетболиста с «Химками» по окончании сезона истек, и на данный момент не было информации о переговорах по поводу продления. Ханикатт проводил в Лос-Анджелесе отпуск, когда и случились события, закончившиеся его гибелью.

О причинах, побудивших игрока забаррикадироваться в собственном доме и начать перестрелку с полицией, на данный момент никакой официальной информации нет.

В начале июля было непонятно, продолжат ли «Химки» сотрудничество с Ханикаттом. По окончании сезона подмосковный клуб официально попрощался с центровыми Томасом Робинсоном и Марко Тодоровичем, у которых истекли контракты.

При этом желто-синие объявили о продлении соглашений с Малькольмом Томасом и Энтони Гиллом, а также сообщили о возвращении в команду проведшего последние два сезона в «Нижнем Новгороде» Петра Губанова.

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