На глазах Земфиры и Роналдо: как Бразилия покидала Россию

«Закинь нас в инстаграм Неймара!»

За два часа до матча сборная Бразилии приняла решение выдвигаться на «Казань Арену».

У выхода из отеля команду встречала толпа российских фанатов (бразильские уже были на стадионе), скандировавшая «Неймар! Неймар!».

Лидер южноамериканской сборной прошествовал мимо сходивших с ума поклонников с довольно угрюмым видом, несколько раз поправив свои огромные наушники, чтобы убедиться, что они надежно ограждают от звуков внешнего мира.

Проходя мимо ограждения, Неймар пару раз приветственно махнул рукой и скрылся в тени автобуса.

Гораздо более открытым для болельщиков оказался Маркиньос, который подошел к самой ограде и принялся записывать фанатов на видео.

Какая-то девушка прокричала ему: «Закинь запись в инстаграм Неймара!» под дружный смех остальных фанатов.

После этих слов Маркиньос решил последовать за «десяткой» своей команды — в автобус.

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Тем временем у стадиона бразильские болельщики пытались спрашивать у стюардов, к какому входу подъедет «селесао». Те в ответ кивали и обещали выяснить у своих товарищей, но прямого ответа не давали. Должно быть, действительно не знали — все-таки «Казань Арена» довольно велика.

Расхаживал в толпе и знаменитый бразильский фанат, ставший мемом после неприличной фразы на русском, венчающейся словом «братан». Абсолютно все болельщики требовали у него совместной фотографии, так что бедному даже пришлось обратиться к стражам порядка со словами «Help me, please!». Впрочем, его все равно настигали — если не снаружи, то уже внутри стадиона — и просили сделать селфи.

Земфира и Роналдо — VIP-фанаты

Грандиозный по своей вывеске матч естественным образом привлек внимание огромного количества звезд. У VIP-входа на «Казань Арену» впору было выстилать красную дорожку: здесь прошли легендарный бразильский футболист Роналдо…

http://prokazan.ru/

… и Земфира, недавно давшая концерт в казанской фан-зоне, сопровождающая ее Рената Литвинова, а также ожидался Жан-Клод Ван Дамм.

http://prokazan.ru/

В пресс-центре неподалеку расхаживали и чуть менее звездные знаменитости — например, известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш. С ним активно фотографировались журналисты.

Чересчур патриотичные бразильцы

Когда все випы и не випы наконец заняли свои места на стадионе, стало окончательно ясно, что бразильцев на арене раз в десять больше, чем бельгийцев. Горстка болельщиков «красных дьяволов» алым сердцем выделялась на фоне желтого моря одной из трибун.

Европейцы в целом не очень охотно приезжают на этот чемпионат мира, ставя свои команды в положение нежеланных гостей в каждом матче против латиноамериканцев.

Проявилось подавляющее преимущество пентакампеонов уже на исполнении гимнов.

Когда укороченная версия бразильской торжественной песни отзвучала, болельщики никак не желали с этим мириться и исполнили еще один куплет.

В тишине 45-тысячной «Казань Арены» слова отдавались внушительным эхом. Когда прозвенела последняя строчка, стадион зашелся в аплодисментах, причем хлопали и нейтральные болельщики в футболках сборной России — в знак уважения.

Диджеи арены тоже проявили такт и включили гимн Бельгии только после того, как отзвучали последние аплодисменты.

О том, что в гимне «красных дьяволов» начались слова, можно было догадаться только по поющим футболистам, чьи лица выводились на огромный экран.

Первое падение Неймара

Первый фол на любителе финтов Неймаре был зафиксирован на шестой минуте встречи — нападающий продержался на ногах довольно долго.

Бразильская часть стадиона (или лучше сказать — весь стадион) зашлась в негодующем крике «Э-э-эй!!!».

Маруан Феллайни, ставший причиной падения «десятки» пентакампеонов, отреагировал на это происшествие не менее возмущенно. Только вот бельгийский полузащитник был уверен, что Неймар симулирует — такая репутация уже сложилась у главной звезды «селесао».

Однако на этот раз тревога была ложной — Феллайни действительно нарушил правила.

Yerde. #Neymar Публикация от Futbol Passion Dьnya Kupas (@futbolpassiontr) 6 Июл 2018 в 11:52 PDT

Бразильцы переместили гнев с бельгийцев на своих

Стоило бельгийцам начать перепасовываться на своей половине поля, как «Казань Арена» принималась гудеть, словно пчелиный улей гигантских размеров.

Глядя на безумно малое количество своих болельщиков, европейская команда поняла, что

единственный способ не поддаться давлению бразильских фанатов — это заставить их замолчать.

Первый удар в матче остался за «красными дьяволами». Кевин Де Брейне отобрал мяч у Жоао Миранды и вышел на удобную позицию, но пробил слишком слабо. Пришлось извиняться перед фанатами и партнерами по команде.

Однако уже на 13-й минуте мяч угодил в руку Фернандиньо и влетел в ближний угол мимо не ожидавшего такого поворота событий Алисона.

Был бы на этом месте вражеский нападающий — вратарь мог бы спасти, а так даже не прыгнул.

Бразильские фанаты утихли, но ненадолго. Должно быть, думали, что впереди был еще целый матч, чтобы отыграться, и пропущенный мяч должен только раззадорить игроков.

Однако когда на 32-й минуте Де Брейне завершил быструю контратаку точным ударом в левый нижний угол, а голкипер вновь не потащил, южноамериканские болельщики уже не сдержались.

Многие вскочили со своих мест и начали разгневанно указывать руками на поле — мол, что там такое творится.

Одного фаната даже пришлось усаживать его друзьям — настолько велико было его возмущение.

Пенальти Шредингера

Как и в любом матче с участием техничных латиноамериканцев, арбитру пришлось немало поломать голову над спорными эпизодами с пенальти.

На 53-й минуте встречи Неймар ворвался в штрафную с мячом и упал после подножки соперника. Со стадиона казалось, что это очевидный пенальти, и трибуны взревели, оказывая давление на судью.

Тысячи рук, включая главного тренера пентакамеонов Тите и левого защитника Марсело, чертили в воздухе прямоугольный экран, требуя видеопросмотра.

Однако рефери решил обойтись без помощи высоких технологий.

Спустя пару минут Габриэль Жезус проник в штрафную с правого фланга и получил подкат прямо в ноги от Венсана Компани. Довольно грубый прием, конечно, но с мячом бразилец уже расстался, так что судья и здесь решил не указывать на 11-метровый.

Во втором тайме скорости начали медленно, но верно спадать. Болельщики, чьи взоры до этого были прикованы исключительно к игре, начали пускать по стадиону волну, по очереди поднимаясь с сидений и вскидывая руки вверх. Надо было как-то развлекаться, а зрелище отчаянно пытающейся реализовать хоть один голевой момент Бразилии, скорее, навевало чувство безысходности.

Страстный бразильский финал

Все изменилось, стоило пентакампеонам забить. Полузащитник Ренато Аугусто — последняя замена Тите — превратил очередную подачу бразильцев в гол, когда казалось, что фатальное невезение «селесао» продлится уже до конца встречи.

На все оставшееся время до конца матча можно было смело надевать беруши, чтобы сохранить свои барабанные перепонки:

бразильская торсида сбивалась с возбужденных криков при своей атаке на свист в адрес соперника, практически не позволяя себе такой роскоши, как молчание.

Роберто Фирмино пробил совсем рядом с левой «девяткой», Аугусто вышел один на один, но не сумел попасть в створ, Филиппе Коутиньо отлично набежал в штрафную на передачу Неймара и беспрепятственно расстреливал ворота, однако запулил мяч на трибуны…

Уже в компенсированное время Неймар закрутил под перекладину, но Тибо Куртуа сделал невероятный сейв. Подопечные Тите порадовали зрителя страстной латиноамериканской концовкой, но их эмоциональная неорганизованность в первом тайме стоила прохода в полуфинал.

Строгие в обороне и эффективные в атаке бельгийцы встретятся в следующем матче с Францией, а пентакампеоны начнут поход за шестым кубком мира только четыре года спустя — в Катаре-2022.

Диджеи арены проявили свои культурологические познания и включили после финального свистка песню известного бельгийского исполнителя Stromae «Alors On Danse», которую хором ревели фанаты «красных дьяволов», подпрыгивая на трибунах. Наконец-то этих ребят стало слышно.

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