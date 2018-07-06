На глазах Земфиры и Роналдо: как Бразилия покидала Россию

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
На глазах Земфиры и Роналдо: как Бразилия покидала Россию

Как Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Пытающиеся пробиться в инстаграм Неймара российские фанаты, певица Земфира на входе на стадион, непростой бразильский болельщик, которого пришлось спасать от толпы возле арены, и расточительная команда Тите на фоне хладнокровной Бельгии. «Газета.Ru» рассказывает о том, как пентакампеоны расстались с мечтами о шестом Кубке мира под старый хит Stromae «Alors On Danse».

«Закинь нас в инстаграм Неймара!»

За два часа до матча сборная Бразилии приняла решение выдвигаться на «Казань Арену».

У выхода из отеля команду встречала толпа российских фанатов (бразильские уже были на стадионе), скандировавшая «Неймар! Неймар!».

Лидер южноамериканской сборной прошествовал мимо сходивших с ума поклонников с довольно угрюмым видом, несколько раз поправив свои огромные наушники, чтобы убедиться, что они надежно ограждают от звуков внешнего мира.

Проходя мимо ограждения, Неймар пару раз приветственно махнул рукой и скрылся в тени автобуса.

Embarque rumo ao estбdio: @neymarjr! #lendбrioneymarjr #neymar

Публикация от FC Neymar Jr (@lendarioneymarjr.11)

Гораздо более открытым для болельщиков оказался Маркиньос, который подошел к самой ограде и принялся записывать фанатов на видео.

Какая-то девушка прокричала ему: «Закинь запись в инстаграм Неймара!» под дружный смех остальных фанатов.

После этих слов Маркиньос решил последовать за «десяткой» своей команды — в автобус.

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Тем временем у стадиона бразильские болельщики пытались спрашивать у стюардов, к какому входу подъедет «селесао». Те в ответ кивали и обещали выяснить у своих товарищей, но прямого ответа не давали. Должно быть, действительно не знали — все-таки «Казань Арена» довольно велика.

Расхаживал в толпе и знаменитый бразильский фанат, ставший мемом после неприличной фразы на русском, венчающейся словом «братан». Абсолютно все болельщики требовали у него совместной фотографии, так что бедному даже пришлось обратиться к стражам порядка со словами «Help me, please!». Впрочем, его все равно настигали — если не снаружи, то уже внутри стадиона — и просили сделать селфи.

Земфира и Роналдо — VIP-фанаты

Грандиозный по своей вывеске матч естественным образом привлек внимание огромного количества звезд. У VIP-входа на «Казань Арену» впору было выстилать красную дорожку: здесь прошли легендарный бразильский футболист Роналдо…

http://prokazan.ru/
http://prokazan.ru/

… и Земфира, недавно давшая концерт в казанской фан-зоне, сопровождающая ее Рената Литвинова, а также ожидался Жан-Клод Ван Дамм.

http://prokazan.ru/
http://prokazan.ru/

В пресс-центре неподалеку расхаживали и чуть менее звездные знаменитости — например, известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш. С ним активно фотографировались журналисты.

Чересчур патриотичные бразильцы

Когда все випы и не випы наконец заняли свои места на стадионе, стало окончательно ясно, что бразильцев на арене раз в десять больше, чем бельгийцев. Горстка болельщиков «красных дьяволов» алым сердцем выделялась на фоне желтого моря одной из трибун.

Европейцы в целом не очень охотно приезжают на этот чемпионат мира, ставя свои команды в положение нежеланных гостей в каждом матче против латиноамериканцев.

Проявилось подавляющее преимущество пентакампеонов уже на исполнении гимнов.

Когда укороченная версия бразильской торжественной песни отзвучала, болельщики никак не желали с этим мириться и исполнили еще один куплет.

В тишине 45-тысячной «Казань Арены» слова отдавались внушительным эхом. Когда прозвенела последняя строчка, стадион зашелся в аплодисментах, причем хлопали и нейтральные болельщики в футболках сборной России — в знак уважения.

Диджеи арены тоже проявили такт и включили гимн Бельгии только после того, как отзвучали последние аплодисменты.

О том, что в гимне «красных дьяволов» начались слова, можно было догадаться только по поющим футболистам, чьи лица выводились на огромный экран.

Первое падение Неймара

Первый фол на любителе финтов Неймаре был зафиксирован на шестой минуте встречи — нападающий продержался на ногах довольно долго.

Бразильская часть стадиона (или лучше сказать — весь стадион) зашлась в негодующем крике «Э-э-эй!!!».

Маруан Феллайни, ставший причиной падения «десятки» пентакампеонов, отреагировал на это происшествие не менее возмущенно. Только вот бельгийский полузащитник был уверен, что Неймар симулирует — такая репутация уже сложилась у главной звезды «селесао».

Однако на этот раз тревога была ложной — Феллайни действительно нарушил правила.

Yerde. #Neymar

Публикация от Futbol Passion Dьnya Kupas (@futbolpassiontr)

Бразильцы переместили гнев с бельгийцев на своих

Стоило бельгийцам начать перепасовываться на своей половине поля, как «Казань Арена» принималась гудеть, словно пчелиный улей гигантских размеров.

Глядя на безумно малое количество своих болельщиков, европейская команда поняла, что

единственный способ не поддаться давлению бразильских фанатов — это заставить их замолчать.

Первый удар в матче остался за «красными дьяволами». Кевин Де Брейне отобрал мяч у Жоао Миранды и вышел на удобную позицию, но пробил слишком слабо. Пришлось извиняться перед фанатами и партнерами по команде.

Однако уже на 13-й минуте мяч угодил в руку Фернандиньо и влетел в ближний угол мимо не ожидавшего такого поворота событий Алисона.

Был бы на этом месте вражеский нападающий — вратарь мог бы спасти, а так даже не прыгнул.

Бразильские фанаты утихли, но ненадолго. Должно быть, думали, что впереди был еще целый матч, чтобы отыграться, и пропущенный мяч должен только раззадорить игроков.

Однако когда на 32-й минуте Де Брейне завершил быструю контратаку точным ударом в левый нижний угол, а голкипер вновь не потащил, южноамериканские болельщики уже не сдержались.

Многие вскочили со своих мест и начали разгневанно указывать руками на поле — мол, что там такое творится.

Одного фаната даже пришлось усаживать его друзьям — настолько велико было его возмущение.

Пенальти Шредингера

Как и в любом матче с участием техничных латиноамериканцев, арбитру пришлось немало поломать голову над спорными эпизодами с пенальти.

На 53-й минуте встречи Неймар ворвался в штрафную с мячом и упал после подножки соперника. Со стадиона казалось, что это очевидный пенальти, и трибуны взревели, оказывая давление на судью.

Тысячи рук, включая главного тренера пентакамеонов Тите и левого защитника Марсело, чертили в воздухе прямоугольный экран, требуя видеопросмотра.

Однако рефери решил обойтись без помощи высоких технологий.

Спустя пару минут Габриэль Жезус проник в штрафную с правого фланга и получил подкат прямо в ноги от Венсана Компани. Довольно грубый прием, конечно, но с мячом бразилец уже расстался, так что судья и здесь решил не указывать на 11-метровый.

Во втором тайме скорости начали медленно, но верно спадать. Болельщики, чьи взоры до этого были прикованы исключительно к игре, начали пускать по стадиону волну, по очереди поднимаясь с сидений и вскидывая руки вверх. Надо было как-то развлекаться, а зрелище отчаянно пытающейся реализовать хоть один голевой момент Бразилии, скорее, навевало чувство безысходности.

Страстный бразильский финал

Все изменилось, стоило пентакампеонам забить. Полузащитник Ренато Аугусто — последняя замена Тите — превратил очередную подачу бразильцев в гол, когда казалось, что фатальное невезение «селесао» продлится уже до конца встречи.

На все оставшееся время до конца матча можно было смело надевать беруши, чтобы сохранить свои барабанные перепонки:

бразильская торсида сбивалась с возбужденных криков при своей атаке на свист в адрес соперника, практически не позволяя себе такой роскоши, как молчание.

Роберто Фирмино пробил совсем рядом с левой «девяткой», Аугусто вышел один на один, но не сумел попасть в створ, Филиппе Коутиньо отлично набежал в штрафную на передачу Неймара и беспрепятственно расстреливал ворота, однако запулил мяч на трибуны…

Уже в компенсированное время Неймар закрутил под перекладину, но Тибо Куртуа сделал невероятный сейв. Подопечные Тите порадовали зрителя страстной латиноамериканской концовкой, но их эмоциональная неорганизованность в первом тайме стоила прохода в полуфинал.

Строгие в обороне и эффективные в атаке бельгийцы встретятся в следующем матче с Францией, а пентакампеоны начнут поход за шестым кубком мира только четыре года спустя — в Катаре-2022.

Диджеи арены проявили свои культурологические познания и включили после финального свистка песню известного бельгийского исполнителя Stromae «Alors On Danse», которую хором ревели фанаты «красных дьяволов», подпрыгивая на трибунах. Наконец-то этих ребят стало слышно.

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