Французский шторм на Волге: Гризманн шагнул в полуфинал

«Спорт в Нижнем Новгороде умер. Напрочь», — именно такой душераздирающей фразой в городе Максима Горького встретили корреспондента «Газеты.Ru». Признаться, после услышанного хотелось встать, развернуться и уехать. Однако пришлось задержаться, поскольку пятничным вечером в месте слияния Волги и Оки давали превосходный футбол. Так, по крайней мере, гласила афиша матча Уругвай – Франция.

Обе команды здорово проявили себя в 1/8 финала, где «зачехлили ракетки» отнюдь не слабых Португалии и Аргентины.

При погружении в тему выяснилось: действительно, некогда одна из спортивных столиц России переживает сложные времена. Например, когда-то Нижний славился прыгунами на лыжах с трамплина. Гарий Напалков завоевал две золотые медали чемпионата мира, а годы спустя Павел Карелин подарил надежду на возвращение нашей сборной в мировую элиту. Увы, жизнь этого спортсмена трагически оборвалась на взлете...

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Новых Напалковых в обозримом будущем ждать не стоит. Несколько лет назад большой трамплин спилили и разобрали.

Традиционно богат Нижний и на лыжно-биатлонные кадры. Отец и сын Кругловы чего только стоят, дважды олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Говорят, и здесь ситуация плачевная. Почти все стадионы закрыли, трасс нет.

Какое все это имеет отношение к футболу? Нижегородцы всерьез беспокоятся за будущее красавца-стадиона.

Слухи ведь хотят разные: якобы часть арены демонтируют, а оставшееся пространство перестроят под торговый центр.

В Нижнем тоскуют по Премьер-лиге и с горечью вспоминают времена «Локомотива» и «Волги», когда в гости приезжали лучшие клубы России. Болтающийся сегодня в низших дивизионах «Олимпиец» объективно не может удовлетворить футбольные потребности горожан. Сложно представить, как стадион будут «включать» ради 500 зрителей...

Конечно, уругвайским и французским болельщикам не было никакого дела до локальных проблем. Первые начали прибывать в Нижний еще с вечера целыми эшелонами, вторых – на глазок – на трибунах едва набралась пара сотен.

Уже понятно: фанаты «трехцветных» проигнорировали этот чемпионат, хотя их сборная на всех парах мчится к новому титулу спустя 20 лет...

Тех же французов, кто все-таки добрался на берега Волги, можно похвалить как минимум за смелость. Одному немного помог автор этих строк. Мужчина средних лет не побоялся отправиться в 450-километровый вояж из Москвы за рулем авто, не зная ни слова по-русски. В итоге едва не застопорился на первой же АЗС.

Француз никак не мог понять, что иногда в России сначала платят, а затем наливают. На самой станции оказались не в силах ему это объяснить. Пришлось вступить в диалог и разрулить ситуацию. Болельщик остался доволен и получил на прощание инструкции, как вести себя на заправках дальше.

Показалось, за три недели чемпионата футбольная публика несколько подустала.

Так, поведение уругвайцев в шаттлах до стадиона разительно отличалось от того, что лицезрели самарцы перед недавней игрой подопечных Оскара Табареса с россиянами.

В тот раз небесно-голубые в хорошем смысле сходили с ума. Пели, плясали, заряжали. В пятницу же – почти даже не улыбались, сил не было.

Внутри арены уругвайцы также вели себя на удивление пассивно. Словно не те это были веселые парни и девушки, что на предыдущих матчах. Так что игра прошла почти в камерной атмосфере. Лишь раз арена оживилась по-настоящему – когда российские зрители зарядили клич своей страны.

В общем, 43 с лишним тысячи людей ничем себя не проявили.

Возможно, виной тому в значительной степени сборная Франции, которая достаточно быстро убила интригу. Ее победа была похожа на те, про которые говорят – «добыта на классе».

Счет перед самым перерывом открыл Рафаэль Варан. В свою очередь Уругвай без травмированного снайпера Эдинсона Кавани оказался несостоятелен в атаке. Минимум остроты у владений Уго Льорис и реальных угроз. Луис Суарес не потянул против французской защиты в одиночку, хотя и старался, как только мог.

Совсем добил сборную Уругвая кошмарный ляп Фернандо Муслеры в середине второго тайма. Обычно надежный вратарь закинул мяч в свои ворота после не самого опасного удара Антуана Гризманна. Получилось совсем как у Игоря Акинфеева в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014.

Выход команды Дидье Дешама в полуфинал оказался каким-то слишком будничным и не был встречен особыми эмоциями на стадионе. Симпатичный Уругвай после четырех побед кряду терпит первое поражение и отправляется домой.

Помимо прочего, он впервые уступил Франции на ЧМ после победы в Англии-1966 (2:1) и нулевых ничьих в 2002 и 2010 годах.

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