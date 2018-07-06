Французский шторм на Волге: Гризманн шагнул в полуфинал

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
4
2
18
Неймар
4
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
3
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Габриэль Меркадо
3
1
60
Гжегож Крыховяк
3
1
61
Ким Юнь Квон
3
1
62
Садио Мане
3
1
63
Салем Аль-Доссари
3
1
64
Тони Кроос
3
1
65
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
66
Ян Вертонген
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Паулиньо
4
1
69
Марио Манджукич
3
1
70
Александр Головин
3
1
71
Иван Ракитич
4
1
72
Юйа Осако
4
1
73
Хуан Кинтеро
4
1
74
Ирвин Лосано
4
1
75
Блерим Джемаили
4
1
76
Хавьер Эрнандес
4
1
77
Хуан Куадрадо
4
1
78
Ола Тойвонен
4
1
79
Шердан Шакири
4
1
80
Эмиль Форсберг
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Лионель Месси
4
1
86
Людвиг Аугустинсон
4
1
87
Тьяго Силва
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Рафаэль Варан
5
1
93
Карим Ансарифард
3
1
94
Фержани Сасси
3
1
95
Синдзи Кагава
3
1
96
Виктор Мозес
3
1
97
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
98
Сальман Аль-Фаридж
3
1
99
Карлос Вела
4
1
Французский шторм на Волге: Гризманн шагнул в полуфинал

Гризманн признан лучшим игроком матча Франция — Уругвай

Безмолвие трибун, уныние Уругвая без Эдинсона Кавани и думы нижегородцев о спортивном будущем — «Газета.Ru» рассказывает, что окружало четвертьфинал в Нижнем Новгороде, в котором сборная Франции одержала внешне легкую победу над командой Оскара Табареса.

«Спорт в Нижнем Новгороде умер. Напрочь», — именно такой душераздирающей фразой в городе Максима Горького встретили корреспондента «Газеты.Ru». Признаться, после услышанного хотелось встать, развернуться и уехать. Однако пришлось задержаться, поскольку пятничным вечером в месте слияния Волги и Оки давали превосходный футбол. Так, по крайней мере, гласила афиша матча Уругвай – Франция.

Обе команды здорово проявили себя в 1/8 финала, где «зачехлили ракетки» отнюдь не слабых Португалии и Аргентины.

При погружении в тему выяснилось: действительно, некогда одна из спортивных столиц России переживает сложные времена. Например, когда-то Нижний славился прыгунами на лыжах с трамплина. Гарий Напалков завоевал две золотые медали чемпионата мира, а годы спустя Павел Карелин подарил надежду на возвращение нашей сборной в мировую элиту. Увы, жизнь этого спортсмена трагически оборвалась на взлете...

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Новых Напалковых в обозримом будущем ждать не стоит. Несколько лет назад большой трамплин спилили и разобрали.

Традиционно богат Нижний и на лыжно-биатлонные кадры. Отец и сын Кругловы чего только стоят, дважды олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Говорят, и здесь ситуация плачевная. Почти все стадионы закрыли, трасс нет.

Какое все это имеет отношение к футболу? Нижегородцы всерьез беспокоятся за будущее красавца-стадиона.

Слухи ведь хотят разные: якобы часть арены демонтируют, а оставшееся пространство перестроят под торговый центр.

В Нижнем тоскуют по Премьер-лиге и с горечью вспоминают времена «Локомотива» и «Волги», когда в гости приезжали лучшие клубы России. Болтающийся сегодня в низших дивизионах «Олимпиец» объективно не может удовлетворить футбольные потребности горожан. Сложно представить, как стадион будут «включать» ради 500 зрителей...

Конечно, уругвайским и французским болельщикам не было никакого дела до локальных проблем. Первые начали прибывать в Нижний еще с вечера целыми эшелонами, вторых – на глазок – на трибунах едва набралась пара сотен.

Уже понятно: фанаты «трехцветных» проигнорировали этот чемпионат, хотя их сборная на всех парах мчится к новому титулу спустя 20 лет...

Тех же французов, кто все-таки добрался на берега Волги, можно похвалить как минимум за смелость. Одному немного помог автор этих строк. Мужчина средних лет не побоялся отправиться в 450-километровый вояж из Москвы за рулем авто, не зная ни слова по-русски. В итоге едва не застопорился на первой же АЗС.

Француз никак не мог понять, что иногда в России сначала платят, а затем наливают. На самой станции оказались не в силах ему это объяснить. Пришлось вступить в диалог и разрулить ситуацию. Болельщик остался доволен и получил на прощание инструкции, как вести себя на заправках дальше.

Показалось, за три недели чемпионата футбольная публика несколько подустала.

Так, поведение уругвайцев в шаттлах до стадиона разительно отличалось от того, что лицезрели самарцы перед недавней игрой подопечных Оскара Табареса с россиянами.

В тот раз небесно-голубые в хорошем смысле сходили с ума. Пели, плясали, заряжали. В пятницу же – почти даже не улыбались, сил не было.

Внутри арены уругвайцы также вели себя на удивление пассивно. Словно не те это были веселые парни и девушки, что на предыдущих матчах. Так что игра прошла почти в камерной атмосфере. Лишь раз арена оживилась по-настоящему – когда российские зрители зарядили клич своей страны.

В общем, 43 с лишним тысячи людей ничем себя не проявили.

Возможно, виной тому в значительной степени сборная Франции, которая достаточно быстро убила интригу. Ее победа была похожа на те, про которые говорят – «добыта на классе».

Счет перед самым перерывом открыл Рафаэль Варан. В свою очередь Уругвай без травмированного снайпера Эдинсона Кавани оказался несостоятелен в атаке. Минимум остроты у владений Уго Льорис и реальных угроз. Луис Суарес не потянул против французской защиты в одиночку, хотя и старался, как только мог.

Совсем добил сборную Уругвая кошмарный ляп Фернандо Муслеры в середине второго тайма. Обычно надежный вратарь закинул мяч в свои ворота после не самого опасного удара Антуана Гризманна. Получилось совсем как у Игоря Акинфеева в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014.

Выход команды Дидье Дешама в полуфинал оказался каким-то слишком будничным и не был встречен особыми эмоциями на стадионе. Симпатичный Уругвай после четырех побед кряду терпит первое поражение и отправляется домой.

Помимо прочего, он впервые уступил Франции на ЧМ после победы в Англии-1966 (2:1) и нулевых ничьих в 2002 и 2010 годах.

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