Прощание с Казанью: бутсы австралийцев и «Despacito» хором

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
4
2
18
Неймар
4
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
3
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Габриэль Меркадо
3
1
60
Гжегож Крыховяк
3
1
61
Ким Юнь Квон
3
1
62
Садио Мане
3
1
63
Салем Аль-Доссари
3
1
64
Тони Кроос
3
1
65
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
66
Ян Вертонген
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Паулиньо
4
1
69
Марио Манджукич
3
1
70
Александр Головин
3
1
71
Иван Ракитич
4
1
72
Юйа Осако
4
1
73
Хуан Кинтеро
4
1
74
Ирвин Лосано
4
1
75
Блерим Джемаили
4
1
76
Хавьер Эрнандес
4
1
77
Хуан Куадрадо
4
1
78
Ола Тойвонен
4
1
79
Шердан Шакири
4
1
80
Эмиль Форсберг
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Лионель Месси
4
1
86
Людвиг Аугустинсон
4
1
87
Тьяго Силва
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Рафаэль Варан
5
1
93
Карим Ансарифард
3
1
94
Фержани Сасси
3
1
95
Синдзи Кагава
3
1
96
Виктор Мозес
3
1
97
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
98
Сальман Аль-Фаридж
3
1
99
Карлос Вела
4
1
Прощание с Казанью: бутсы австралийцев и «Despacito» хором

Что происходит в Казани перед матчем ЧМ-2018 Бразилия — Бельгия

«Despacito» на весь автобус в исполнении группы бразильских фанатов, «зажигающие» возле падающей башни бельгийцы и оставленные на базе «Ак Барса» треники сборной Австралии — «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном, что окружает грядущий матч 1/4 финала чемпионата мира в Казани между сборными Бразилии и Бельгии.

Казань — один из самых подготовленных к чемпионату мира городов России. «Третья столица» страны приняла уже столько спортивных мероприятий (начиная от мирового первенства по водным видам спорта в 2015 году и заканчивая футбольным Кубком конфедераций в 2017-м), что ей даже не пришлось производить масштабных изменений специально к мундиалю.

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По крайней мере, так уверяет местный таксист Максим.

— Никаких новых станций метро, ничего грандиозного. Так, где-то что-то подкрасили, флаги с Забивакой развесили повсюду — словом, навели красоту.

В остальном все осталось по-прежнему. Мы ведь еще несколько лет назад начали активно готовиться, когда у нас всякие водные соревнования проходили, — подчеркнул мужчина.

Большой наплыв иностранцев тоже не вызывает особенных эмоций у жителей Казани.

— Да вроде как жили, так и живем, — пожал плечами Максим. — Даже я как таксист не заметил резкого увеличения в доходах. Только вот бразильцев в последнее время просто море стало — все желтое и зеленое, а бельгийцев почти не видно. И ведь постоянно заказывают одни и те же места — кремль да набережная, кремль да набережная!

Казанский кремль с его величественной мечетью Кул-Шариф действительно является главной точкой притяжения иностранцев. Здесь можно заметить не только поклонников Бразилии и Бельгии (да, их все-таки можно найти, хоть и не в таком количестве, как южноамериканцев), но и перуанцев, колумбийцев и даже немцев.

Весь мир сегодня любуется мечетью Кул-Шариф

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Однако тем, кто подошел к знаменитой мечети в обед, не повезло: с 11 до 13 часов внутрь пускали только мусульман, которые намеревались совершить намаз.

Некоторые европейские туристы пытались проскочить внутрь заодно с мужчинами восточной внешности, но охранники опытным взором сразу вычленяли их из толпы и останавливали на входе твердым жестом.

Впрочем, в кремле было на что посмотреть и без этого. Рядом с Кул-Шариф, например, располагается внушительный Благовещенский собор, куда вход был разрешен всем. Незнакомые с православной культурой фанаты внимательно рассматривали иконы в полумраке храма — многие даже наняли экскурсоводов, чтобы лучше понять значение священных творений.

Футбольные туристы в Благовещенском соборе

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Возле знаменитой падающей башни Сююмбике, отклоняющейся в сторону почти на два метра, нашли свое прибежище немногочисленные бельгийцы, которые осмелели в присутствии телевидения и начинали громко распевать свои кричалки на камеру.

Бельгийцы возле падающей башни Сююмбике

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

С высоты Казанского кремля открывается прекрасный вид на реку Казанку, здание местного цирка и на стадион «Центральный», где проводил свои домашние матчи футбольный клуб «Рубин» до тех пор, пока ему не построили новую арену — именно она сейчас принимает игры чемпионата мира.

В настоящее время «Центральный» пустует, и футбольные болельщики даже не спускаются к нему от кремля.

— Наверное, его снесут, — предполагает студент местного университета Даниил. — Сейчас здесь матчей не проводится. На «Центральном» только тренировалась австралийская сборная, пока не вылетела с чемпионата мира. Жили австралийцы, кстати, на базе хоккейного «Ак Барса», на матчи которого я хожу регулярно.

— И как их приняли?

— Знаю, что дарили подарки — альбом с красивыми фотографиями из истории «Ак Барса», чак-чак — казанское лакомство. Правда, чак-чак они не ели, поскольку у футболистов своя диета и сладости им обычно нельзя. Так что все это осталось.

Когда сборная Австралии покинула чемпионат мира, она даже оставила какие-то свои вещи на базе «Ак Барса» — треники, бутсы… Представляю, что останется после более статусной команды с внушительным финансированием.

— Казань приняла много матчей с участием различных сборных. Фанаты из каких стран вам больше всего понравились?

— Колумбийцы. Они самые спокойные и дружелюбные. Их до сих пор здесь очень много — не понимаю, почему. Австралийцы здесь тоже ходили в большом количестве, но они слегка безбашенные.

Даниил отправляет мне фото болельщика «Соккеруз», который стоит на руках своих товарищей и едва дотягивается пальцами до верхушки высоченной конструкции из составленных друг в друга пивных стаканов.

— Вот такие вот австралийцы, — подытоживает мой собеседник. — Аргентинцы тоже шумные, но они мне нравятся меньше. Вредные они какие-то. Был на матче Аргентина — Франция в 1/8 финала. Так фанаты «альбиселесте» постоянно устраивали там заварушки на стадионе, какие-то разборки — не знаю, может, потому что проиграли. А один болельщик очень долго не хотел уходить с арены, возмущался, говорил, что болит живот. Оказалось, что просто ждал футболистов, чтобы попросить автографа.

С Даниилом мы прогулялись от кремля до Дворца земледелия, после чего наши пути разошлись, и корреспондента «Газеты.Ru» захлестнуло футбольное торнадо в виде пяти бразильских болельщиков, каждый из которых играл на своем музыкальном инструменте.

Помимо национальных песен, поклонники пентакампеонов с удовольствием исполняли всем известные хиты вроде древнего «Ai Se Eu Te Pego», известного своим хитовым рефреном «Nosa, nosa», и еще не столь вышедшего из моды «Despacito».

— Вы что, музыкальная группа?

— Нет, в настоящем музыкальном бэнде состоят только двое из нас, — пояснял гитарист Роберто. — А так мы все инженеры. Специально купили бубен, флейту, барабанчик и маленькую гитару, а потом вместе учились исполнять популярные песни по урокам на Youtube.

— Звучит вполне неплохо.

— Ты просто не знаешь оригинала (смеется).

Тут к разговору подключился Пауло, отвечавший в коллективе за флейту:

— Вот, смотри, мне тут на флаге расписался сам Роберто Фирмино! Я поймал его в Бразилии возле автобуса сборной после одного из матчей.

Кричал: «Фирмино! Фирмино!» — и он подошел!

На вопрос о впечатлениях от России бразильцы принялись в унисон уверять, что им все очень нравится.

— Люди такие дружелюбные! И города очень красивые. Мы сами недавно принимали в Бразилии чемпионат мира, так что можем оценить организацию, — отметил Пауло. — Здесь больше магии. У себя на родине мы уже знаем каждый уголок. А вот в России для нас все в новинку.

Ради такой поездки я даже потратил 20 тысяч бразильских реалов (больше 300 тысяч рублей. — «Газета.Ru») — и это не считая расходов на еду, сувениры, бар…

На такую сумму в Бразилии можно было бы купить хорошую машину, но я подумал: когда еще мне представится возможность побывать в России?

— А вы знаете что-нибудь о вашем соотечественнике Марио Фернандесе, который был натурализован и сейчас играет за сборную России?

— Как? Фернандес? Нет, ничего не знаем. Он играет в России? За местным футболом мы не следим.

После этой беседы музыкальная компания бразильцев загрузилась в автобус с криками «Привет! Привет!» и продолжила исполнять свой стандартный репертуар, явно рассчитывая на благосклонность местной публики.

Однако казанцы оказались на удивление стойкими к обаятельности латиноамериканцев и в большинстве своем с недовольством взирали на источник шума. Должно быть, туристы уже успели им немного надоесть.

Впрочем, грядущий матч Бразилии с Бельгией станет для Казани последним в рамках чемпионата мира, и все уставшие смогут расслабиться. А пока что на железнодорожный вокзал все еще продолжают прибывать поезда, из которых высыпают новые группы фанатов.

Казань готовится к своему последнему футбольному приключению.

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