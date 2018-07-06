Прощание с Казанью: бутсы австралийцев и «Despacito» хором

Казань — один из самых подготовленных к чемпионату мира городов России. «Третья столица» страны приняла уже столько спортивных мероприятий (начиная от мирового первенства по водным видам спорта в 2015 году и заканчивая футбольным Кубком конфедераций в 2017-м), что ей даже не пришлось производить масштабных изменений специально к мундиалю.

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По крайней мере, так уверяет местный таксист Максим.

— Никаких новых станций метро, ничего грандиозного. Так, где-то что-то подкрасили, флаги с Забивакой развесили повсюду — словом, навели красоту.

В остальном все осталось по-прежнему. Мы ведь еще несколько лет назад начали активно готовиться, когда у нас всякие водные соревнования проходили, — подчеркнул мужчина.

Большой наплыв иностранцев тоже не вызывает особенных эмоций у жителей Казани.

— Да вроде как жили, так и живем, — пожал плечами Максим. — Даже я как таксист не заметил резкого увеличения в доходах. Только вот бразильцев в последнее время просто море стало — все желтое и зеленое, а бельгийцев почти не видно. И ведь постоянно заказывают одни и те же места — кремль да набережная, кремль да набережная!

Казанский кремль с его величественной мечетью Кул-Шариф действительно является главной точкой притяжения иностранцев. Здесь можно заметить не только поклонников Бразилии и Бельгии (да, их все-таки можно найти, хоть и не в таком количестве, как южноамериканцев), но и перуанцев, колумбийцев и даже немцев.

Однако тем, кто подошел к знаменитой мечети в обед, не повезло: с 11 до 13 часов внутрь пускали только мусульман, которые намеревались совершить намаз.

Некоторые европейские туристы пытались проскочить внутрь заодно с мужчинами восточной внешности, но охранники опытным взором сразу вычленяли их из толпы и останавливали на входе твердым жестом.

Впрочем, в кремле было на что посмотреть и без этого. Рядом с Кул-Шариф, например, располагается внушительный Благовещенский собор, куда вход был разрешен всем. Незнакомые с православной культурой фанаты внимательно рассматривали иконы в полумраке храма — многие даже наняли экскурсоводов, чтобы лучше понять значение священных творений.

Футбольные туристы в Благовещенском соборе Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 6 Июл 2018 в 8:18 PDT

Возле знаменитой падающей башни Сююмбике, отклоняющейся в сторону почти на два метра, нашли свое прибежище немногочисленные бельгийцы, которые осмелели в присутствии телевидения и начинали громко распевать свои кричалки на камеру.

Бельгийцы возле падающей башни Сююмбике Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 6 Июл 2018 в 8:19 PDT

С высоты Казанского кремля открывается прекрасный вид на реку Казанку, здание местного цирка и на стадион «Центральный», где проводил свои домашние матчи футбольный клуб «Рубин» до тех пор, пока ему не построили новую арену — именно она сейчас принимает игры чемпионата мира.

В настоящее время «Центральный» пустует, и футбольные болельщики даже не спускаются к нему от кремля.

— Наверное, его снесут, — предполагает студент местного университета Даниил. — Сейчас здесь матчей не проводится. На «Центральном» только тренировалась австралийская сборная, пока не вылетела с чемпионата мира. Жили австралийцы, кстати, на базе хоккейного «Ак Барса», на матчи которого я хожу регулярно.

— И как их приняли?

— Знаю, что дарили подарки — альбом с красивыми фотографиями из истории «Ак Барса», чак-чак — казанское лакомство. Правда, чак-чак они не ели, поскольку у футболистов своя диета и сладости им обычно нельзя. Так что все это осталось.

Когда сборная Австралии покинула чемпионат мира, она даже оставила какие-то свои вещи на базе «Ак Барса» — треники, бутсы… Представляю, что останется после более статусной команды с внушительным финансированием.

— Казань приняла много матчей с участием различных сборных. Фанаты из каких стран вам больше всего понравились?

— Колумбийцы. Они самые спокойные и дружелюбные. Их до сих пор здесь очень много — не понимаю, почему. Австралийцы здесь тоже ходили в большом количестве, но они слегка безбашенные.

Даниил отправляет мне фото болельщика «Соккеруз», который стоит на руках своих товарищей и едва дотягивается пальцами до верхушки высоченной конструкции из составленных друг в друга пивных стаканов.

— Вот такие вот австралийцы, — подытоживает мой собеседник. — Аргентинцы тоже шумные, но они мне нравятся меньше. Вредные они какие-то. Был на матче Аргентина — Франция в 1/8 финала. Так фанаты «альбиселесте» постоянно устраивали там заварушки на стадионе, какие-то разборки — не знаю, может, потому что проиграли. А один болельщик очень долго не хотел уходить с арены, возмущался, говорил, что болит живот. Оказалось, что просто ждал футболистов, чтобы попросить автографа.

С Даниилом мы прогулялись от кремля до Дворца земледелия, после чего наши пути разошлись, и корреспондента «Газеты.Ru» захлестнуло футбольное торнадо в виде пяти бразильских болельщиков, каждый из которых играл на своем музыкальном инструменте.

Помимо национальных песен, поклонники пентакампеонов с удовольствием исполняли всем известные хиты вроде древнего «Ai Se Eu Te Pego», известного своим хитовым рефреном «Nosa, nosa», и еще не столь вышедшего из моды «Despacito».

— Вы что, музыкальная группа?

— Нет, в настоящем музыкальном бэнде состоят только двое из нас, — пояснял гитарист Роберто. — А так мы все инженеры. Специально купили бубен, флейту, барабанчик и маленькую гитару, а потом вместе учились исполнять популярные песни по урокам на Youtube.

— Звучит вполне неплохо.

— Ты просто не знаешь оригинала (смеется).

Тут к разговору подключился Пауло, отвечавший в коллективе за флейту:

— Вот, смотри, мне тут на флаге расписался сам Роберто Фирмино! Я поймал его в Бразилии возле автобуса сборной после одного из матчей.

Кричал: «Фирмино! Фирмино!» — и он подошел!

На вопрос о впечатлениях от России бразильцы принялись в унисон уверять, что им все очень нравится.

— Люди такие дружелюбные! И города очень красивые. Мы сами недавно принимали в Бразилии чемпионат мира, так что можем оценить организацию, — отметил Пауло. — Здесь больше магии. У себя на родине мы уже знаем каждый уголок. А вот в России для нас все в новинку.

Ради такой поездки я даже потратил 20 тысяч бразильских реалов (больше 300 тысяч рублей. — «Газета.Ru») — и это не считая расходов на еду, сувениры, бар…

На такую сумму в Бразилии можно было бы купить хорошую машину, но я подумал: когда еще мне представится возможность побывать в России?

— А вы знаете что-нибудь о вашем соотечественнике Марио Фернандесе, который был натурализован и сейчас играет за сборную России?

— Как? Фернандес? Нет, ничего не знаем. Он играет в России? За местным футболом мы не следим.

После этой беседы музыкальная компания бразильцев загрузилась в автобус с криками «Привет! Привет!» и продолжила исполнять свой стандартный репертуар, явно рассчитывая на благосклонность местной публики.

Однако казанцы оказались на удивление стойкими к обаятельности латиноамериканцев и в большинстве своем с недовольством взирали на источник шума. Должно быть, туристы уже успели им немного надоесть.

Впрочем, грядущий матч Бразилии с Бельгией станет для Казани последним в рамках чемпионата мира, и все уставшие смогут расслабиться. А пока что на железнодорожный вокзал все еще продолжают прибывать поезда, из которых высыпают новые группы фанатов.

Казань готовится к своему последнему футбольному приключению.

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