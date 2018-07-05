Ни копейки из бюджета: кто заплатит сборной России

Футболисты сборной России не получат от государства никаких премиальных за свое успешное выступление на домашнем чемпионате мира — 2018. Такая информация появилась в СМИ накануне матча 1/4 финала мундиаля, в котором отечественная команда сразится со сборной Хорватии.

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Прежде чем добраться до этой стадии подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в группе А, разгромив Саудовскую Аравию (5:0), уверенно одолев Египет во главе с Мохамедом Салахом (3:1) и уступив лишь Уругваю (0:3) в заключительном матче, который уже ничего не решал.

А в 1/8 финала российские футболисты и вовсе совершили подвиг, грамотно сыграв в обороне против многократно превосходящего по техническому мастерству соперника — сборной Испании. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а затем россияне оказались хладнокровнее в серии пенальти (4:3).

На фоне таких успехов известие о том, что государство никоим образом не собирается поощрять игроков национальной команды, выглядело странным.

Тем более что ранее в СМИ появлялась информация о том, что из бюджета страны могут быть выделены огромные суммы на премии для игроков: за выход из группы им якобы полагалось 300 млн рублей, а уж за попадание в финал — 1,2 млрд.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием по этой ситуации к почетному президенту Российского футбольного союза (РФС) Вячеславу Колоскову.

«Государство никогда не выплачивало футболистам никаких премий. Этим займется Российский футбольный союз. Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев говорил, что из тех гонораров, которые организация получит от Международной федерации футбола (ФИФА), будут выплачиваться и премии игрокам в зависимости от достижений, которых они добьются.

Футболисты получат из этой суммы большую часть. А государство тут ни при чем», — подчеркнул функционер.

Таким образом, новость о нежелании правительства страны дополнительно награждать футболистов из бюджета, пусть даже и за исторический успех, на деле оказалась не такой уж громкой.

РФС — это общественная организация, действующая при активной поддержке спонсоров, среди которых есть, например, крупный производитель одежды, горно-металлургическая компания и фирма, владеющая известным брендом газированной воды.

Все эти предприятия вкладывают в бюджет РФС достаточно спонсорских денег, чтобы организация могла дополнительно награждать футболистов, как ей пожелается.

К тому же РФС получит от ФИФА определенные выплаты за каждое продвижение национальной сборной по турнирной сетке — на данный момент за выход в четвертьфинал подопечные Черчесова уже заработали $16 млн.

И «большая часть» этой суммы, как заверил Колосков, достанется игрокам, так что без премий никто не уйдет. На данный момент источники СМИ сообщают, что в случае вылета сборной по итогам четвертьфинального матча с хорватами РФС планирует выплатить каждому игроку по €45 тыс. — €15 тыс. за каждую победу на турнире.

В совокупности это чуть больше 3,3 млн рублей. Для сравнения — за золотую медаль Олимпиады российский спортсмен получал 4 млн,

за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7 млн.

При этом стоит отметить, что премии олимпийцам выплачивались из государственного бюджета — соответствующие ассигнования направлялись в Минспорта, который уже выдавал их отличившимся атлетам.

Кроме того, призеров и победителей Игр отдельно награждал Фонд поддержки олимпийцев, даривший им представительные автомобили, а также федерации по отдельным видам спорта и власти регионов, которые могли предоставлять как денежные суммы, так и ключи от квартир.

Любопытно, что олимпийским движением в стране заведует общественная организация Олимпийский комитет России (ОКР) — по сути, такая же, как Российский футбольный союз.

Однако сам ОКР оплатил только поездку спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, а премии для атлетов взяли на себя другие «спонсоры» — в основном государство.

Впрочем, футболистам вряд ли стоит обижаться на такую «несправедливость»: за выступления в клубах они каждый год получают более внушительные гонорары, чем, например, лыжники за свои успехи на этапах Кубка мира.

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