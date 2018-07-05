Бойкот под сомнением: кто «пригласил» Мэй в Россию

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Бойкот под сомнением: кто «пригласил» Мэй в Россию

The Guardian изменила статью о новом приглашении Мэй на ЧМ в Россию

После выхода сборной Англии в четвертьфинал чемпионата мира по футболу британские СМИ заявили о том, что российская сторона якобы направила премьер-министру Британии Терезе Мэй повторное приглашение на мундиаль, чтобы «снять бойкот на уровне министров». Однако представитель посольства России в Англии опроверг эту информацию, подчеркнув, что на мировое первенство никого специально не «завлекают».

Сборная Англии продолжает приятно удивлять своих многочисленных поклонников успешным выступлением на чемпионате мира в России.

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Заняв второе место в группе после Бельгии с Эденом Азаром, Ромелу Лукаку и прочими звездами в составе, подопечные Гарета Саутгейта вышли в 1/8 финала (что уже является успехом по сравнению с мундиалем-2014) и с огромным трудом, но все же одолели там Колумбию.

Любопытно, что при этом англичане сняли «проклятие серии пенальти», переиграв латиноамериканцев (4:3),

после того как основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1). Раньше команде с Туманного Альбиона никогда не удавалось обыграть соперника по пенальти в рамках мирового первенства.

Англичане сейчас творят историю в прямом смысле слова, и остается только пожалеть, что в Россию приехало не так много фанатов, как хотелось бы.

Многих отпугнули негативные публикации в британских СМИ в преддверии чемпионата мира, как признавались корреспонденту «Газеты.Ru» два фаната Джонни и Джейк перед встречей с Колумбией.

Не видят блестящего выступления своей команды и представители правительства Великобритании и королевской семьи.

Виной всему — «государственный» бойкот мундиаля, объявленный британцами после отравления в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон заподозрил «русский след». Из-за этого происшествия чиновники и первые лица Соединенного Королевства добровольно отказались приезжать на мундиаль и лишили себя возможности поболеть за родную сборную.

Однако вскоре после прохода подопечных Саутгейта в четвертьфинал одно из ведущих английских изданий The Guardian выпустило статью с утверждением:

российская сторона якобы направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй повторное приглашение посетить чемпионат мира в надежде, что чиновница изменит свое решение по бойкоту.

«После прохода Англии в четвертьфинал объявленный бойкот был поставлен под сомнение, — отмечали авторы материала. — Россия направила новое приглашение Терезе Мэй, чтобы снять бойкот чемпионата мира на уровне министров».

Нет сомнений, что Мэй внимательно следит за событиями на футбольных полях России: на последнем саммите стран Евросоюза она даже сфотографировалась с премьер-министром Бельгии с футбольной формой в руках.

Однако российская сторона не стала облегчать британцам задачу по приезду на мундиаль: представитель посольства России в Англии опроверг заявление The Guardian.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Россия никого специально не завлекает,

но рада дать возможность всем поддержать свою команду, включая и представителей Великобритании», — приводит слова функционера ТАСС.

После этого заявления The Guardian пришлось внести корректировки в свою публикацию: вместо однозначного утверждения о повторном приглашении авторы написали, что «Россия игриво заявила, что будет рада видеть Мэй на матче четвертьфинала с участием сборной Англии».

Сразу после этого следовало строгое заявление о том, что «бойкот британских министров и членов королевской семьи остается в силе».

Впрочем, кажется, что по мере продвижения команды по турнирной сетке мнение английских чиновников может измениться еще не один раз.

Все-таки сборная Туманного Альбиона нечасто выступает на высоком уровне в рамках чемпионата мира.

«Трех львов» уже давно записали в вечные неудачники мундиаля, и даже постоянное наличие звезд в составе никак не помогало родоначальникам футбола, которые не завоевывали международных титулов с 1966 года.

Тогда британцы единственный раз в своей истории стали обладателями кубка мира, а затем наступила бесконечная эпоха без побед. Даже золотое поколение во главе с супербомбардиром Гари Линекером добралось лишь до полуфинала мирового первенства в 1990 году.

Нынешняя сборная Англии имеет все шансы как минимум повторить то достижение: в 1/4 финала им предстоит встретиться с не самой сильной футбольной державой Швецией.

В случае успеха в полуфинале «три льва» встретятся с победителем пары Россия — Хорватия и снова будут считаться фаворитами. Так и до финала можно дойти. Только вот увидят ли этот исторический успех первые лица Великобритании — большой вопрос.

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