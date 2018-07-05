Бойкот под сомнением: кто «пригласил» Мэй в Россию

Сборная Англии продолжает приятно удивлять своих многочисленных поклонников успешным выступлением на чемпионате мира в России.

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Заняв второе место в группе после Бельгии с Эденом Азаром, Ромелу Лукаку и прочими звездами в составе, подопечные Гарета Саутгейта вышли в 1/8 финала (что уже является успехом по сравнению с мундиалем-2014) и с огромным трудом, но все же одолели там Колумбию.

Любопытно, что при этом англичане сняли «проклятие серии пенальти», переиграв латиноамериканцев (4:3),

после того как основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1). Раньше команде с Туманного Альбиона никогда не удавалось обыграть соперника по пенальти в рамках мирового первенства.

Англичане сейчас творят историю в прямом смысле слова, и остается только пожалеть, что в Россию приехало не так много фанатов, как хотелось бы.

Многих отпугнули негативные публикации в британских СМИ в преддверии чемпионата мира, как признавались корреспонденту «Газеты.Ru» два фаната Джонни и Джейк перед встречей с Колумбией.

Не видят блестящего выступления своей команды и представители правительства Великобритании и королевской семьи.

Виной всему — «государственный» бойкот мундиаля, объявленный британцами после отравления в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон заподозрил «русский след». Из-за этого происшествия чиновники и первые лица Соединенного Королевства добровольно отказались приезжать на мундиаль и лишили себя возможности поболеть за родную сборную.

Однако вскоре после прохода подопечных Саутгейта в четвертьфинал одно из ведущих английских изданий The Guardian выпустило статью с утверждением:

российская сторона якобы направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй повторное приглашение посетить чемпионат мира в надежде, что чиновница изменит свое решение по бойкоту.

«После прохода Англии в четвертьфинал объявленный бойкот был поставлен под сомнение, — отмечали авторы материала. — Россия направила новое приглашение Терезе Мэй, чтобы снять бойкот чемпионата мира на уровне министров».

Нет сомнений, что Мэй внимательно следит за событиями на футбольных полях России: на последнем саммите стран Евросоюза она даже сфотографировалась с премьер-министром Бельгии с футбольной формой в руках.

Однако российская сторона не стала облегчать британцам задачу по приезду на мундиаль: представитель посольства России в Англии опроверг заявление The Guardian.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Россия никого специально не завлекает,

но рада дать возможность всем поддержать свою команду, включая и представителей Великобритании», — приводит слова функционера ТАСС.

После этого заявления The Guardian пришлось внести корректировки в свою публикацию: вместо однозначного утверждения о повторном приглашении авторы написали, что «Россия игриво заявила, что будет рада видеть Мэй на матче четвертьфинала с участием сборной Англии».

Сразу после этого следовало строгое заявление о том, что «бойкот британских министров и членов королевской семьи остается в силе».

Впрочем, кажется, что по мере продвижения команды по турнирной сетке мнение английских чиновников может измениться еще не один раз.

Все-таки сборная Туманного Альбиона нечасто выступает на высоком уровне в рамках чемпионата мира.

«Трех львов» уже давно записали в вечные неудачники мундиаля, и даже постоянное наличие звезд в составе никак не помогало родоначальникам футбола, которые не завоевывали международных титулов с 1966 года.

Тогда британцы единственный раз в своей истории стали обладателями кубка мира, а затем наступила бесконечная эпоха без побед. Даже золотое поколение во главе с супербомбардиром Гари Линекером добралось лишь до полуфинала мирового первенства в 1990 году.

Нынешняя сборная Англии имеет все шансы как минимум повторить то достижение: в 1/4 финала им предстоит встретиться с не самой сильной футбольной державой Швецией.

В случае успеха в полуфинале «три льва» встретятся с победителем пары Россия — Хорватия и снова будут считаться фаворитами. Так и до финала можно дойти. Только вот увидят ли этот исторический успех первые лица Великобритании — большой вопрос.

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