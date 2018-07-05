Spasiba: Неймар осваивает русский. LIVE

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Матчи чемпионата мира 2018 года в России посетили 2 576 584 зрителя. По информации Международной федерации футбола, средняя посещаемость мирового первенства составила 46 010 болельщиков. Рекорд по средней посещаемости принадлежит чемпионату мира — 1994, который прошел в США. В среднем одна игра собирала на трибунах 68991 зрителя.
Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро. Список подготовили французские архитекторы, приехавшие поддержать свою национальную команду на матчах мундиаля. «По версии иностранных гостей, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Главный тренер сборной Японии по футболу Акира Нисино покинул свой пост по окончании чемпионата мира — 2018.
63-летний специалист возглавлял «синих самураев» с апреля. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала ЧМ-2018.
Известный российский актер театра и кино Иван Колесников рассказал, при каких условиях в России снимут фильм про сборную России по футболу.
«Ну, если мы выиграем чемпионат мира, то 100% снимут, тут даже говорить нечего», — заявил Колесников.
Сборная Бразилии своеобразно поблагодарила Сочи за прием на ЧМ-2018. В твиттере команды в сообщении бразильца написали «Spasiba». Напомним, пентакампеоны тренировались в курортном городе во время группового этапа чемпионата мира. Теперь они покидают свою базу, поскольку стадия плей-офф предполагает частую смену местоположения.
Начинаем утро с позитивных новостей. В Московском зоопарке вылупившегося месяц назад степного орла назовут в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Идея назвать птенца в честь футболиста родилась после победы 1 июля российской сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Испании. Акинфеев отразил два удара в послематчевой серии пенальти.
Доброе утро, уважаемые читатели! Приветствуем вас на онлайн-трансляции главных событий чемпионата мира по футболу!