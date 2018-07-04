С расчетом на финал: Россия готовится к Хорватии

Сборная России по футболу провела тренировку перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2018, в котором россияне встретятся с командой Хорватии. Занятие носило восстановительный характер — 1 июля подопечным Станислава Черчесова пришлось выполнить большой объем работы в матче с Испанией, который завершился победой россиян в серии пенальти (4:3).

В составе российской команды на тренировке отсутствовали защитник Юрий Жирков и полузащитник Алан Дзагоев.

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Жирков получил повреждение в матче с испанцами и был заменен после первого тайма. По итогам медицинского обследования у 34-летнего защитника было выявлено воспаление сухожилия одной из мышц голени. О сроках восстановления Жиркова в Российском футбольном союзе (РФС) не сообщили.

Что касается Дзагоева, то у него диагностирован миофасциальный синдром мышц спины.

Зато в общую группу вернулся полузащитник Александр Самедов, который накануне тренировался отдельно.

Информация перед сегодняшней тренировкой

В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины. pic.twitter.com/ooGJlZbSWX — Сборная России (@TeamRussia) 4 июля 2018 г.

Об итогах тренировки рассказал один из лидеров сборной России на этом чемпионате мира Александр Головин. 22-летний полузащитник заявил, что он вместе с остальными партнерами по команде уже настраивается на предстоящий матч с Хорватией.

«Сегодня у нас восстановительный день, мы не просто провели ряд упражнений, а поиграли в футбол. Владение мячом у Испании было лучше, чем у всех команд. Мы из этого исходили. С хорватами надо действовать, исходя из наших сильных сторон, и показывать свой футбол», — сказал Головин.

К слову, сам хавбек выразил мнение, что сборная России способна добиться лучшего результата.

«До начала турнира мы понимали все, что можем дойти до финала. Всерьез рассчитываем на свое положение», — отметил полузащитник ЦСКА, которым, по информации зарубежных СМИ, интересуются ведущие клубы Европы.

«У итальянцев хороший чемпионат, мне приятно, что обо мне говорят, но сейчас мне не до этого, я сконцентрирован на сборной», — заявил россиянин.

Также перед журналистами после тренировки выступил один из вратарей команды Владимир Габулов, который отметил позитивную атмосферу среди игроков и тренерского штаба сборной России.

«Приятно, что отмечают у нашей команды характер, дух. Без него невозможно достигать результата. Но у нашей команды есть и другие полезные качества. И тактическая выучка, и правильные установки на игру тренерского штаба. Но характер — приятно, что его отмечают. Все дружественные нам страны, братские народы за нас переживают. Поддержка не только наших граждан, но и граждан других стран нам важна», — сказал Габулов, который также подчеркнул, что фаворита противостояния с хорватами нет.

Тренировке вратарей, кстати, уделили особое внимание. Например, российские голкиперы выполнили занятие, которое со стороны выглядит забавно: трое игроков, встав в один ряд, поочередно справляются с ударами от тренера. Тот перед тем, как пробить по воротам, озвучивает номер голкипера, соответственно тому, каким по счету он находится на линии.

У резервного вратаря сборной России также поинтересовались, какие наставления он делал своему коллеге по амплуа Игорю Акинфееву перед серией пенальти, в которой капитан российской команды стал героем, отразив два удара и добыв победу.

«Советы Акинфееву не давал, а ощущения за тот результат были искренние и радостные», — заключил Габулов.

После матча многим запомнился момент, когда Акинфеев отразил последний удар испанцев, который нанес Яго Аспас. Российский голкипер, прыгнув в правый от себя угол ворот, отбил мяч ногой.

На сегодняшней тренировке Акинфеев вновь продемонстрировал умение играть ногами.

Нога Игоря Акинфеева снова в действии pic.twitter.com/uz6py62E98 — Сборная России (@TeamRussia) 4 июля 2018 г.

Занятие завершилось в 2 часа дня, когда футболисты покинули разминочную зону на базе в Новогорске под дождем. Забавно, но в конце победного матча с Испанией в Москве также прошел дождь.

Отметим, что по итогам 1/8 финала чемпионата мира — 2018 издание Bleacher Report представило свою версию символической сборной, в которую вошли российские защитники Илья Кутепов и Марио Фернандес.

Полностью команда лучших игроков первого раунда плей-офф мундиаля выглядит следующим образом:

Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);

Защитники: Диего Лашальт (Уругвай), Гарри Магир, Джон Стоунс (оба — Англия), Илья Кутепов, Марио Фернандес (оба — Россия);

Полузащитники: Н'Голо Канте, Поль Погба (оба — Франция);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай).

Сборная России сыграет с хорватской командой 7 июля. Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в 21.00 мск.

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