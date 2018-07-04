«Россия и Англия очень похожи: в нас никто не верил»

— Англия вела в счете почти до самого конца основного времени, однако затем позволила Колумбии сравнять счет и в итоге одержала победу только в серии пенальти. Как вы пережили такой напряженный матч?

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— Было действительно очень тяжело. Колумбия — весьма опасный соперник, но, думаю, большую часть встречи мы все же выглядели лучше. Только в последние 15 минут основного времени соперник сумел придавить нас, однако затем мы снова забрали инициативу в свои руки. Тем не менее игра получилась невероятно нервной.

Для английских фанатов этот матч вышел таким же напряженным, как для российских — встреча с Испанией.

(В 1/8 финала команда России тоже сыграла вничью с «Красной фурией» по итогам основного и дополнительного времени и победила лишь в серии пенальти — «Газета.Ru».)

— Что вы почувствовали, когда колумбийский защитник Йерри Мина сравнял счет (1:1) на последней минуте основного времени матча и перевел игру в овертайм?

— Ужасно, просто ужасно… Я так разнервничался! К тому же серия пенальти никогда не была сильной стороной английской команды (британцы впервые победили таким образом на чемпионате мира — «Газета.Ru»). Но ребята очень тяжело трудились на протяжении всех 120 минут встречи, а такая самоотдача затем вознаграждается чуточкой везения. Понимаете, в серии пенальти ведь без везения никак не обойтись. И удача благоволила в этот раз англичанам.

— Отсутствие травмированного Хамеса Родригеса тоже стало удачей для сборной Англии?

— Безусловно, это очень сильный игрок, и нам повезло, что его не было. Однако, если вспомните, Португалия победила в финале чемпионата Европы — 2016 без своего лидера Криштиану Роналду, который травмировался в самом начале встречи.

Так что отсутствие одного игрока все же не может решить исход целого матча.

— Англичане атаковали гораздо больше, чем соперник. Почему никак не получалось реализовать свои моменты?

— Я бы не утверждал, что «Три льва» создали прямо очень много моментов. Но я думаю, что они создали достаточно для успеха. В любом случае, ты не можешь забивать в каждой голевой ситуации, такова правда футбола.

— Эта игра запомнилась огромным количеством фолов, желтых карточек, скандалов…

— Думаю, в основном такими разборками занималась Колумбия. Таков стиль латиноамериканских команд — очень страстный, нервный, дерзкий. Европейские коллективы более сдержанны, на мой взгляд.

— Что вы думаете о шансах сборной Англии на следующих стадиях чемпионата мира?

— Я считаю, что Англия и Россия находятся здесь в похожих ситуациях в том смысле, что до начала мундиаля в наши шансы продвинуться далеко никто не верил — даже собственные болельщики и журналисты.

Это стало для всех большим сюрпризом. Теперь же все видят, что «Три льва», например, очень сильная команда. Думаю, мы имеем очень неплохие шансы преодолеть стадию четвертьфинала (подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Швеции — «Газета.Ru») и успешно выступать в дальнейшем.

— А что скажете о перспективах сборной России, которую вы уже дважды сравнили с Англией?

— В четвертьфинале против Хорватии у вас шансы 50 на 50. Соперник достаточно силен, но в то же время не будет очевидным фаворитом встречи.

Вообще я очень надеюсь, что Россия выйдет в полуфинал и встретится там со сборной Англии. Для меня это была бы 1/2 мечты (смеется).

К сожалению, вдвоем мы попасть в финал не сможем, но противостояние на предыдущей стадии мундиаля вышло бы очень интересным.

— Вы побывали в России на матчах чемпионатах мира. Как вам атмосфера здесь?

— Да, я провел 12 дней в России, посетил Калининград и Нижний Новгород, где сборная Англии играла на групповом этапе, а также побывал в Москве.

Мой брат — технический директор «Трех львов», так что я сопровождал команду вместе с ним. Могу сказать, что организация мирового первенства — фантастическая, стадионы — прекрасны, люди — супер. Россияне очень постарались, чтобы провести чемпионат мира на таком высоком уровне и создать всю необходимую инфраструктуру. Думаю, в том числе и благодаря этому ваша сборная заслужила такой прогресс в своей игре.

— Раньше британские фанаты боялись приезжать в Россию из-за негативных публикаций в СМИ. Теперь их мнение о нашей стране поменялось?

— Да, в Британии теперь серьезно подорвано доверие людей к местной прессе, потому что она писала много плохих вещей о России, но все оказалось совсем не так.

Даже наш известный телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший мундиаль из тех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию.

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