Мошка, гроза и гадюки: как природа мешает футболу

Мошка искусала англичан в Волгограде

Многие уже наслышаны о нашествии мошкары в Волгоградской области. Помимо сильной жары в городе, который принял четыре матча чемпионата мира, футбольные болельщики и журналисты столкнулись с весьма неприятной проблемой: насекомые атаковали людей.

Реклама

Особенно это было заметно на матче первого тура группового этапа между сборными Туниса и Англии. Во время разминки английские футболисты не могли сосредоточиться на тренировочном процессе: мошка кусала игроков, лезла им в глаза.

Больше всех, на первый взгляд, пострадали полузащитники Джесси Лингард и Рахим Стерлинг. Похоже, даже специальный аэрозоль-репеллент от москитов не сильно помогал англичанам.

После матча капитан сборной Англии Гарри Кейн довольно спокойно отнесся к природным аномалиям Волгограда.

«Нам заранее сказали, что их будет много. Но когда мы вышли на разминку, их было сильно больше, чем мы ожидали. Мы вылили на себя много спрея от насекомых. Они лезли в глаза и рот, но такое бывает», — сказал Кейн после матча с Тунисом, в котором он оформил победный дубль.

А вот британским журналистам мошка так и вовсе помешала качественно провести свою работу. Так, корреспондент Sky Sports Каве Солекол за сутки до матча не смог организовать эфир из-за нашествия насекомых. По словам журналиста, проблема мошкары в Волгограде является весьма серьезной.

«Все случается в первый раз. Только что мне пришлось отменить прямой эфир около гостиницы, где живет сборная Англии. В Волгограде это большая проблема. На этой неделе вертолеты распыляют инсектицид над стадионом», — написал Солекол в своем твиттере.

Примечательно, что администрация Волгоградской области действительно приняла меры по отравлению насекомых. Большие силы были задействованы по обработке водоемов и реки Волги рядом с территорией, где расположен стадион «Волгоград Арена».

Однако эффект от этого получился небольшим: спустя пару дней после распыления препаратов насекомые вновь дали знать о себе и продолжили тревожить жителей Волгограда.

О проблеме нашествия мошки узнали и журналисты Associated Press.

Flies & mosquitoes a problem in Volgograd ... as experienced while trying to talk for TV. @AP_Sports

England-Tunisia here tonight #WorldCup pic.twitter.com/KEPvnG5Tsh — Rob Harris (@RobHarris) 18 июня 2018 г.

На самом деле, большое количество мошки в Волгоградской области в это время года является обычным явлением. Мало того, по словам представителей администрации региона, принятые меры по отравлению насекомых существенно снизили их обилие по сравнению с предыдущими годами.

Волгоград под атакой гадюк

Не успели гости Волгограда смириться с атакой насекомых, как их предупредили еще об одной опасности — на город надвигаются змеи-гадюки. Об этом сообщил портал V1.ru, который сослался на представителя Центральной поисково-спасательной станции.

«Случаи, когда на воде появляются гадюки, заметно участились. Только сегодня видели пять змей, которых удалось развернуть обратно и вернуть в пойму. Но они достаточно легко преодолевают расстояние в три километра и выползают на берег. Призываем волгоградских купальщиков быть внимательнее в воде и на берегу», — сказал начальник спецслужбы Александр Сиволобов.

Он же отметил, что наличие змей, которые несут опасность здоровью людей, было зафиксировано на территории «Волгоград Арены», расположенной недалеко от набережной реки Волги.

Впрочем, точной информации о количестве гадюк в городе так и не поступило: сколько на самом деле змей «мигрировало» в Волгоград, неизвестно.

Жара дает преимущество африканцам

И вновь на первом плане Волгоград. На время чемпионата мира — 2018 температура в городе держится от 32 до 38 градусов. При этом показатель влажности воздуха не превышает 35%.

Очень жаркую погоду почувствовал на себе и корреспондент «Газеты.Ru» — находиться на улице в течение долгого времени было крайне тяжело. В городе ощущалась сильная духота. При себе постоянно необходимо было иметь бутылку воды.

На стадионе духота чувствовалась не менее сильно. Болельщики на трибунах «Волгоград Арены» регулярно сталкивались с проблемой, когда дышать было весьма затруднительно. То же касалось и футболистов, которым приходилось делать паузы на «водопой».

О сильной жаре рассказывал Хеймир Хадльгримссон, главный тренер команды Исландии — одной из самых северных стран этого мундиаля. Перед матчем группового этапа со сборной Нигерии он заявил, что такая погода дает африканцам преимущество.

«Жара есть, Нигерии, конечно, легче в таких условиях, чем нам, но мы не будем думать о погоде, когда будем составлять план на игру. Газон на «Волгоград Арене» очень хороший. Он абсолютно сухой по понятным причинам, потому что жара. Как только его польют, он будет ощущаться лучше. Сила Нигерии в физической подготовке. Они хорошие атлеты, великолепно бегают, у них получаются хорошие контратаки», — сказал перед игрой исландский специалист.

Примечательно, что сборная Нигерии одержала победу со счетом 2:0.

Жара также сильно ощущалась и в других южных городах России — Сочи и Ростове. Несмотря на высокую температуру, командам удалось показать результативный футбол на стадионах «Фишт» и «Ростов Арена» соответственно. Всего за десять матчей, проведенных на этих аренах, был забит в общей сумме 31 мяч.

Калининград комфортнее Сочи

Еще до начала чемпионата синоптики определили города, где погода для игры в футбол будет наиболее комфортной.

По данным Росгидромета, идеальным вариантом в этом плане является Калининград. Далее по списку следуют Санкт-Петербург и Москва.

Наибольший дискомфорт же футболисты ощущают в Сочи, который мы упомянули ранее. Здесь в первые недели чемпионата температура воздуха достигала 40 градусов. К счастью, ни один из футболистов не имел проблем со здоровьем из-за сильной жары. Сообщений о пострадавших со стороны болельщиков также не поступало.

Десант Деда Мороза на самарской жаре

Зато забавные вести пришли из Самары, где погода в июне также обычно очень жаркая. Об этом, видимо, не знали болельщики из Мурманской области, которые решили выделиться среди остальных, одевшись в костюмы Деда Мороза, Снегурочки, белых медведей и снеговика.

Об этом рассказала волонтер из Самары. По ее словам, гости из Мурманска настолько впечатлили ее своей выносливостью, что она хотела бы встретиться с ними вновь.

«Обратила внимание на группу болельщиков человек из пяти-шести. Два человека были одеты в костюмы белых медведей, один — в Деда Мороза. Девушка была Снегурочкой, а еще один приехал на матч в костюме снеговика.

На секундочку, у нас погода сейчас 35 градусов в тени, а они ходят так»,

— передает слова волонтера портал «Хибины.com».

Погода в Самаре сейчас действительно не самая прохладная. Гости и болельщики в свободное время массового заполняют набережную и ищут спасение от жары в Волге. К слову, чемпионат мира для Самары еще не завершен: в рамках 1/4 финала на «Самара Арене» встретятся сборные Швеции и Англии.

«Спартаковская погода» принесла России удачу

1 июля на стадионе «Лужники» в Москве в рамках 1/8 финала встречались сборные Испании и России. По ходу встречи погода в столице резко ухудшилась, и начался сильный, хоть и кратковременный дождь. В результате газон, который и без того был обильно полит, стал скользким для игроков, которые начали допускать многочисленные ошибки, что называется, на ровном мокром месте.

Из-за дождя футболисты обеих команд часто падали и теряли мяч.

Впрочем, фатальными эти ошибки не стали ни для тех, ни для других. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, и встреча продолжилась серией пенальти, в которой более точными оказались подопечные Станислава Черчесова — 4:3.

После своего второго сейва, который принес сборной России путевку в четвертьфинал, вратарь Игорь Акинфеев демонстративно отпраздновал взятый пенальти, прокатившись по мокрому газону «Лужников».

Непогода заставила болельщиков сидеть дома

За день до сенсационной победы россиян в Подмосковье произошли гроза и град, которые сопровождались сильным ветром (до 20 м/с). В связи с непогодой и в соображениях безопасности в Москве были закрыты зоопарк, парк «Останкино», а также фан-зона чемпионата мира, которая находится на Воробьевых горах.

В результате болельщики не смогли посмотреть на большом экране матчи 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины (4:3), а также командами Уругвая и Португалии (2:1).

Стоит отметить, что сама фан-зона по проекту вмещает около 25 тыс. зрителей.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».